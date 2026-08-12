/ગુજરાતમાં 4 વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય: 13 ઓગસ્ટે દક્ષિણ અને પૂર્વ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની શક્યતા, માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના

ગુજરાતમાં આજથી બે દિવસ ભારે વરસાદની આગાહી વચ્ચે દાહોદ, મહીસાગર અને પંચમહાલમાં ઓરેન્જ અલર્ટ સાથે ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા છે. સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, ખેડા, છોટાઉદેપુર, નર્મદા, તાપી અને ડાંગમાં પણ ભારે વરસાદની આગાહી છે.
13 ઓગસ્ટે આ જિલ્લાઓમાં પડશે વરસાદ
દાહોદ, છોટાઉદેપુર, નર્મદા, તાપી અને ડાંગમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે. સિયર ઝોન, વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ, બે લો-પ્રેશર અને મોન્સૂન ટ્રફના કારણે વરસાદની આગાહી છે. 12થી 18 ઓગસ્ટ સુધી છૂટોછવાયો વરસાદ રહેશે. દરિયામાં પવન તેજ હોવાથી માછીમારોને આજે દરિયો ન ખેડવા સૂચના છે. બંગાળની ખાડીનું લો-પ્રેશર 24 કલાકમાં ડિપ્રેશનમાં ફેરવાઈ શકે છે.
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની આગાહી
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે રાજ્યમાં વરસાદને લઈ આગાહી કરી છે. ...આગામી 24 કલાકમાં રાજસ્થાનના સંલગ્ન વિસ્તારો, બનાસકાંઠા, ઉત્તર ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદની શક્યતા છે.... 13થી 15 ઓગસ્ટ દરમિયાન મધ્ય પ્રદેશમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી છે,... જેના પગલે નર્મદા નદીનું જળસ્તર વધી શકે છે.....
5000 KM વાદળોના બેલ્ટે વધારી ગુજરાત સહિત દેશભરની ચિંતા, વરસાદને લઈ જાહેર કરાયું એલર્ટ#GujaratWeather #GujaratRain #HeavyRain #WeatherAlert #Gujarat #viralvideo #viral #viralshort #trending #trendingshorts #trendingvideo #SHORT pic.twitter.com/XE38mY9Xsl
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) August 12, 2026
17-19 ઓગસ્ટ પણ પડી શકે છે વરસાદ
17થી 19 ઓગસ્ટ દરમિયાન મઘા નક્ષત્રમાં વરસાદની શક્યતા છે..... ઓગસ્ટના અંતે અરબી સમુદ્રમાં હલચલ સર્જાઈ શકે છે... 6થી 10 સપ્ટેમ્બર વરસાદ, જ્યારે 12 સપ્ટેમ્બરથી ભારે ઝાપટાની શક્યતા છે. ...ઓક્ટોબર 10થી 17 દરમિયાન બંગાળની ખાડી અને અરબી સમુદ્ર સક્રિય થવાની આગાહી છે..
ઉત્તર ગુજરાતમાં વરસાદની પધરામણી
ઉત્તર ગુજરાતમાં લાંબા વિરામ બાદ આખરે મેઘરાજાની પધરામણી થઈ છે.... પાટણ અને સિદ્ધપુર પંથકમાં વરસાદી માહોલ જામતા અસહ્ય ગરમી અને ઉકળાટથી ત્રસ્ત લોકોને મોટી રાહત મળી છે.... અચાનક વાતાવરણમાં પલટો આવતા ઠંડક પ્રસરી ગઈ અને નાગરિકોએ હાશકારો અનુભવ્યો.
વલસાડ જિલ્લામાં લાંબા વિરામ બાદ ફરી મેઘરાજાની ધમાકેદાર બેટિંગ#Gujarat #BreakingNews #News #Monsoon #Monsoon2026 pic.twitter.com/XUN16HZ4Xc
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) August 12, 2026
વરસાદ પડતા ખેડૂતો ખુશ
લાંબા સમયથી વરસાદની રાહ જોઈ રહેલા ખેડૂતોના ચહેરા પર પણ ખુશી જોવા મળી રહી છે.... પાકને પાણીની તાતી જરૂરિયાત વચ્ચે વરસેલા વરસાદથી ખેતીને ફાયદો થવાની આશા ખેડૂતો સેવી રહ્યા છે.... મેઘરાજાની પધરામણીથી પાટણ-સિદ્ધપુરમાં વાતાવરણ ખુશનુમા બન્યું છે અને અન્નદાતાઓમાં પણ નવી આશા જાગી છે.