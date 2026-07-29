/ગુજરાત પર ઘેરાયા સંકટના વાદળો: ચાર સિસ્ટમ સક્રિય થતાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી; 31 જુલાઈએ અમદાવાદ સહિત અનેક જિલ્લામાં રેડ અલર્ટ

ગુજરાતમાં હળવા વિરામ બાદ વરસાદનો વધુ એક જબરદસ્ત રાઉન્ડ આવી રહ્યો છે. આવતીકાલથી રાજ્યમાં મેઘાવી માહોલ જામવાનો છે. 31 જુલાઈથી તો ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. અંબાલાલ પટેલ અને હવામાન વિભાગ બંનેએ ખૂબ જ વધુ વરસાદની આગાહી કરી છે. ક્યા વિસ્તારમાં આવશે અનરાધાર અને ક્યો વિસ્તાર રહેશે કોરોધાકોર, જુઓ આ અહેવાલમાં..
ચાર સિસ્ટમની જોવા મળશે અસર
રાજ્યમા વરસાદના વધુ એક જોરદાર રાઉન્ડની શરૂઆત થવા જઈ રહી છે. 30 જુલાઈથી ગુજરાતને ઘમરોળવા માટે મેઘરાજા તૈયાર છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં પણ પૂરની સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે. અંબાલાલ પટેલની આગાહી પ્રમાણે ધનુ રાશિ અને જળદાયક નક્ષત્રમાં ગ્રહો હોવાથી સારો વરસાદ થશે.
ત્રણથી ચાર દિવસના વિરામ બાદ હવે મેઘરાજા ધમાકેદાર બેટિંગ કરવા માટે તૈયાર છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા પ્રમાણે રાજ્યમાં ચાર સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે. જેમાં ડીપ ડીપ્રેશન, મોન્સૂન ટ્રફ, શિયર ઝોન અને વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સનો સમાવેશ થાય છે.
ગુજરાત માથે આકાર લઈ રહી છે ભયંકર વરસાદી સિસ્ટમ, 10 ઈંચથી વધુ વરસાદની અંબાલાલ પટેલની આગાહી#AmbalalPatel #GujaratWeather #HeavyRainAlert #RainForecast #Gujarat #viralvideo #viral #viralshort #trending #trendingshorts #trendingvideo #SHORT pic.twitter.com/HAk63L5rNU
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) July 29, 2026
30 જુલાઈથી શરૂ કરીને 1 ઓગસ્ટ સુધી ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા
30 જુલાઈએ છોટાઉદેપુર, નર્મદા, સુરત, ડાંગ, તાપી, નવસારી, વલસાડમાં વરસાદનું ઓરેન્જ અલર્ટ છે. જ્યારે પંચમહાલ, દાહોદ, વડોદરા, ભરૂચમાં વરસાદનું યલો અલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. 31 જુલાઈએ અમદાવાદ, આણંદ, વડોદરા, નર્મદા, ભરૂચ, સુરત, ડાંગ અને તાપીમાં વરસાદનું રેડ અલર્ટ છે. જ્યારે ગાંધીનગર, ખેડા, પંચમહાલ, દાહોદ, છોટાઉદેપુર, નવસારી, વલસાડમાં વરસાદનું ઓરેન્જ અલર્ટ છે.
રાજ્યમાં જુલાઈ મહિનાની શરૂઆત થઈ ત્યારે વરસાદની મોટી ઘટ હતી. પરંતુ છેલ્લા પખવાડિયામાં પડેલા વરસાદના કારણે જે ઘટ હતી તે સરભર થઈ ગઈ છે. હાલ રાજ્યમાં સરેરાશ કરતા 5 ટકા વધુ વરસાદ પડી ચુક્યો છે.
આગાહી તો ભારેથી અતિભારે વરસાદની કરવામાં આવી છે. અત્યાર સુધીમાં અનેક ઝોનમાં સારો એવો વરસાદ પણ પડી ચુક્યો છે. જો કે, સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં હજુ પણ વરસાદની ઘટ છે. અને આવા વિસ્તારો મેઘરાજા મન મુકીને વરસે તેવી રાહ જોઈ રહ્યા છે.