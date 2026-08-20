/શું આ વર્ષે દુષ્કાળ પડશે? ગુજરાત સહિત સમગ્ર દેશનું ચોમાસું અલ નીનોની નાગચૂડમાં ફસાયું: ઓગસ્ટ-સપ્ટેમ્બરમાં વરસાદ ઘટવાના સંકેત

Gujarat Monsoon Forecast: જૂન અને જુલાઈ મહિનામાં કેરળથી લઈને મહારાષ્ટ્ર, મધ્ય પ્રદેશ અને છત્તીસગઢ સુધી દેશના અનેક ભાગોમાં સારો ચોમાસી વરસાદ નોંધાયો હતો. જોકે, ઓગસ્ટના બીજા અઠવાડિયાથી ચોમાસાની ગતિ ધીમી પડતી જોવા મળી રહી છે. પ્રશાંત મહાસાગરમાં 'અલ નીનો' સુપર એક્ટિવ થવાને કારણે અને હિંદ મહાસાગરમાં 'ઈન્ડિયન ઓશિયન ડાયપોલ' (IOD) નબળો પડતાં આગામી દિવસોમાં ચોમાસા પર વિપરીત અસર પડવાની શક્યતા હવામાન વૈજ્ઞાનિકો વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.
ઈન્ડિયન ઓશિયન ડાયપોલ (IOD) નબળું પડતાં નવો પડકાર
ભારતીય ચોમાસાને મદદ કરતો ઈન્ડિયન ઓશિયન ડાયપોલ (IOD) ઓગસ્ટના બીજા અઠવાડિયામાં જ ન્યુટ્રલ (તટસ્થ) લેવલ પર પહોંચી ગયો છે. સામાન્ય રીતે જ્યારે હિંદ મહાસાગરમાં 'પોઝિટિવ IOD'ની સ્થિતિ સર્જાય છે, ત્યારે તે પ્રશાંત મહાસાગરના અલ નીનોની અસરને ધીમી કરી દે છે. પરંતુ વર્તમાન ચોમાસાના બાકી રહેલા અઠવાડિયામાં IOD સક્રિય થવાની શક્યતાઓ ખૂબ જ ઓછી છે, જેના કારણે ચોમાસાને મળતો કુદરતી સપોર્ટ નબળો પડી ગયો છે.
અલ નીનો 'સુપર એક્ટિવ' મોડમાં: 2015-16 પછીનું સૌથી મજબૂત સ્તર
પેસિફિક મહાસાગરના હવામાન સંકેતો મુજબ અલ નીનો હાલમાં સુપર એક્ટિવ મોડમાં પહોંચી ચૂક્યો છે. વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ પછી અલ નીનો આટલા મજબૂત સ્તર પર પહોંચ્યો હોય તેવી આ પ્રથમ ઘટના છે, જે ચોમાસાની ગતિ અને જોરને સતત ધીમું કરી રહ્યો છે. આ પરિસ્થિતિ ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બર મહિનામાં વરસાદની અપેક્ષાઓ પર પાણી ફેરવી રહી છે.
તાપમાનમાં અસામાન્ય વધારો અને હવામાનમાં અનિશ્ચિતતા
સામાન્ય નિયમ મુજબ અલ નીનો સામાન્ય રીતે નવેમ્બર અથવા ડિસેમ્બર મહિનામાં પોતાની ચરમસીમાએ પહોંચતો હોય છે. પરંતુ આ વખતે ઓગસ્ટ મહિનામાં જ તેનું તાપમાન અસામાન્ય સ્તર પર પહોંચી ગયું છે. આગામી મહિનાઓમાં અલ નીનો વધુ ગરમ થવાની આશંકા છે. હવામાન નિષ્ણાતોના મતે, હાલ વાતાવરણ સંપૂર્ણપણે અનિશ્ચિતતાની સ્થિતિમાં છે, જેના લીધે ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બરમાં વરસાદનું પ્રમાણ સામાન્ય કરતાં ઓછું રહેવાની શક્યતા છે.