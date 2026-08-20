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શું આ વર્ષે દુષ્કાળ પડશે? ગુજરાત સહિત સમગ્ર દેશનું ચોમાસું અલ નીનોની નાગચૂડમાં ફસાયું: ઓગસ્ટ-સપ્ટેમ્બરમાં વરસાદ ઘટવાના સંકેત

Gujarat Monsoon Forecast: કેરળથી લઈને મહારાષ્ટ્ર, મધ્ય પ્રદેશ અને છત્તીસગઢ સુધી જૂન અને જુલાઈમાં ભારે ચોમાસાનો વરસાદ જોવા મળ્યો હતો. પરંતુ ઓગસ્ટના બીજા અઠવાડિયાથી જ ચોમાસું નબળું પડવા લાગ્યું છે. ભારતમાં ચોમાસાને મદદ કરનાર ઈન્ડિયન ઓશન ડાયપોલ (IOD) પણ નબળું પડી રહ્યું છે અને ઓગસ્ટના બીજા અઠવાડિયામાં ન્યુટ્રલ લેવલ પર પહોંચી ગય છે. બીજી તરફ પ્રશાંત મહાસાગરમાં અલ નીનો ખૂબ જ સક્રિય બનીને વરસાદની અપેક્ષાઓ પર પાણી ફેરવી રહ્યો છે. 

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 20, 2026, 03:22 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 03:22 PM IST
શું આ વર્ષે દુષ્કાળ પડશે? ગુજરાત સહિત સમગ્ર દેશનું ચોમાસું અલ નીનોની નાગચૂડમાં ફસાયું: ઓગસ્ટ-સપ્ટેમ્બરમાં વરસાદ ઘટવાના સંકેત

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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