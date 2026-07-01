/દક્ષિણ ગુજરાતમાં આભ ફાટ્યું! વાપીમાં 4 કલાકમાં 5 ઈંચ, વલસાડ પાણી પાણી, છેલ્લા 24 કલાકમાં 75 તાલુકાઓમાં નોંધાયો વરસાદ

Gujarat Rain Forecast: આગામી 3 કલાક માટે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. છોટા ઉદેપુર, વડોદરા, ભરૂચ, નર્મદા, સુરત, તાપી, નવસારી, વલસાડ, દમણ અને દાદર & નગર હવેલીમાં 41-61 કિમીની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. આ વિસ્તારોમાં વીજળી પડવાની 30-60% સંભાવના હોવાથી નાગરિકોને સાવચેત રહેવા અને સુરક્ષિત સ્થળે આશરો લેવા અપીલ કરવામાં આવી છે. દાહોદ, પંચમહાલ, આણંદ, ભાવનગર, અમરેલી, ગીર સોમનાથ, દીવ અને ડાંગમાં હળવા વરસાદની આગાહી છે.
આજે સુરત, નવસારી, વલસાડ, તાપી, ડાંગ, નર્મદા, ભરૂચ અને છોટા ઉદેપુરમાં યલો એલર્ટ જાહેર કરાયું છે. હવામાન વિભાગના મતે 2 જુલાઈથી રાજ્યમાં વરસાદનું જોર વધશે. 3 અને 4 જુલાઈએ દક્ષિમ ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં અતિથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. આજે 1 જુલાઈએ સવારે 6થી 10 વાગ્યા સુધીમાં 37 તાલુકામાં વરસાદ નોંધાયો છે. જેમાં સૌથી વધુ વાપીમાં પાંચ ઈંચ જેટલો વરસાદ ખાબક્યો છે. વાપીના અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા છે. ચલા રોડ, કચીગામ રોડ સહિતના રસ્તાઓ પર પાણી ભરાયા છે. તો રેલવે અંડર પાણીમાં ગરકાવ થઈ ચૂક્યો છે.
છેલ્લા 24 કલાકમાં વરસાદનો આંકડો
રાજ્યમાં મેઘમહેર યથાવત છે. નવસારીના નવસારી તાલુકામાં 4.53 ઇંચ સાથે સૌથી વધુ વરસાદ નોંધાયો છે. આ ઉપરાંત જલાલપોર (3.50 ઇંચ), કામરેજ (3.46 ઇંચ), સાવરકુંડલા (3.11 ઇંચ) અને વલસાડ (3.03 ઇંચ)માં પણ સારો વરસાદ વરસ્યો છે. આજે સવારે 06 થી 08 દરમિયાન પણ વાપીમાં 4.13 ઇંચ જેટલો ભારે વરસાદ નોંધાયો છે. સુરતમાં ઉધના નજીક રોડ બેસી જતા એસટી બસ ખૂંપી ગઈ હતી. સદનસીબે આ દુર્ઘટનામાં કોઈ મોટી જાનહાનિ થઈ નથી. પરંતુ તંત્રની પ્રી-મોન્સૂન કામગીરી અને રોડ કોન્ટ્રાક્ટરની ઘોર બેદરકારી ફરી એકવાર છતી થઈ છે.
ખેડૂતો માટે જુલાઈ મહિનો નિર્ણાયક: પૂરની શક્યતા
ખેડૂતો વરસાદની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા, ત્યારે જુલાઈ મહિનાના પ્રથમ 15 દિવસ વરસાદી રહેશે તેવી આગાહી છે. તારીખ 6 જુલાઈ સુધીમાં મહીસાગર, વડોદરા અને પંચમહાલના ભાગોમાં 10 ઇંચ સુધીનો ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે, જેના કારણે જળભરાવ અને પૂરની સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં ડાંગ, વલસાડ, નવસારીમાં અત્યંત ભારે વરસાદ, જ્યારે અમરેલી અને ભાવનગરમાં પણ ભારે વરસાદની શક્યતા છે. ઉત્તર ગુજરાત અને કચ્છમાં પણ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી છે. આ વરસાદને કારણે નર્મદા અને સાબરમતી નદીના જળસ્તરમાં વધારો થવાની અને ડેમની સપાટી સુધરવાની આશા છે.
અમદાવાદમાં કેવું છે વાતાવરણ
અમદાવાદમાં પણ આગામી 3 દિવસમાં વાતાવરણ પલટાશે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, 2 થી 4 જુલાઈ દરમિયાન ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડી શકે છે. આજે મહત્તમ તાપમાન 40.1 ડિગ્રી નોંધાયું હતું, જે સામાન્ય કરતા 4.1 ડિગ્રી વધારે છે. મહત્વનું છે કે, આ વર્ષે જૂન મહિનામાં રાજ્યમાં સરેરાશ વરસાદમાં 80 ટકાની ઘટ નોંધાઈ છે. અને રાજ્યમાં જૂન મહિનામાં સરેરાશ સવા ઈંચ વરસાદ નોંધાયો છે.
ખેડૂત ભાઈઓ વરસાદની રાહમાં છે ત્યારે આ જુલાઈ માસમાં આગળના 15 દિવસ વરસાદના રહેશે. જેમાં તારીખ 6 સુધીમાં મહીસાગરના ભાગો, વડોદરાના ભાગો અને પંચમહાલના ભાગોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા રહેતા અને વરસાદ લગભગ 10 ઈંચ જેટલો થવાની શક્યતા રહેતા કેટલાક ભાગોમાં જળભરાવ જેવી સ્થિતિનું નિર્માણ થઈ શકે છે અને પૂરની પણ સંભાવના રહે એટલે આગામી 4-5 જુલાઈ અને 6 થી 12 જુલાઈ મહત્વની રહેશે.
દક્ષિણ ગુજરાતમાં આહવા ડાંગ, વલસાડ, નવસારીના ભાગોમાં અત્યંત ભારે વરસાદથી કેટલાક ભાગોમાં પૂરની સ્થિતિ પણ બની રહે, સૌરાષ્ટ્રના ઘણા ભાગોમાં પણ વરસાદ થઈ શકે. અમરેલી, ભાવનગરમાં ભારે વરસાદની શક્યતા રહેશે, ઉત્તર ગુજરાતના પાટણ, સમી, હારીજ પંથક, મહેસાણા, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લીમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા રહેશે, કચ્છના કેટલાક ભાગોમાં 3 ઈંચથી વધુ વરસાદની શક્યતા રહેશે, નર્મદા નદીના જળસ્તરમાં વધારો થાય, સાબરમતીના જળસ્તરમાં વધારો થાય, જેથી પાણીની સંકટ વચ્ચે સરદાર પટેલ ડેમની સપાટી વધી શકે.