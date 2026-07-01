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દક્ષિણ ગુજરાતમાં આભ ફાટ્યું! વાપીમાં 4 કલાકમાં 5 ઈંચ, વલસાડ પાણી પાણી, છેલ્લા 24 કલાકમાં 75 તાલુકાઓમાં નોંધાયો વરસાદ

Gujarat Rain Forecast: રાજ્યમાં ચોમાસું સક્રિય થતાં મેઘરાજાએ મહેર વરસાવવાનું શરૂ કર્યું છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજ્યના 75 તાલુકાઓમાં વરસાદ નોંધાયો છે, જેમાં દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારોમાં સૌથી વધુ વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો છે. નવસારી, વલસાડ અને સુરત જિલ્લામાં ભારે વરસાદને પગલે જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે. હવામાન વિભાગે આગામી 3 કલાક માટે રાજ્યના કેટલાક જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદ અને પવનની ગતિ અંગે ચેતવણી જાહેર કરી છે. 

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 01, 2026, 11:20 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 11:20 AM IST
દક્ષિણ ગુજરાતમાં આભ ફાટ્યું! વાપીમાં 4 કલાકમાં 5 ઈંચ, વલસાડ પાણી પાણી, છેલ્લા 24 કલાકમાં 75 તાલુકાઓમાં નોંધાયો વરસાદ
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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