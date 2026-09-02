Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /ખેતીનો પાક સુકાવાની કગાર પર: કિસાન કોંગ્રેસની આંદોલનની ચીમકી, ગેનીબહેન ઠાકોરે CMને લખ્યો પત્ર

ખેતીનો પાક સુકાવાની કગાર પર: કિસાન કોંગ્રેસની આંદોલનની ચીમકી, ગેનીબહેન ઠાકોરે CMને લખ્યો પત્ર

ગુજરાતમાં આ વર્ષે ચોમાસામાં ઓછો વરસાદ પડ્યો છે. કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક જિલ્લામાં દુષ્કાળ જેવી સ્થિતિ છે. ખેતરમાં પાક સુકાવા લાગ્યા છે અને ખેડૂતોની હાલત ખરાબ થઈ રહી છે. આ વચ્ચે કોંગ્રેસે સરકાર પાસે ખેડૂતોને રાહત આપવાની માગ કરી છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 02, 2026, 09:25 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 09:25 PM IST
ખેતીનો પાક સુકાવાની કગાર પર: કિસાન કોંગ્રેસની આંદોલનની ચીમકી, ગેનીબહેન ઠાકોરે CMને લખ્યો પત્ર

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
CRETA અને SIERRAને પણ ભૂલી જશો... હ્યુન્ડાઇ લાવી રહી છે એક નવી SUV
2
3
4
5