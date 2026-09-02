/ખેતીનો પાક સુકાવાની કગાર પર: કિસાન કોંગ્રેસની આંદોલનની ચીમકી, ગેનીબહેન ઠાકોરે CMને લખ્યો પત્ર

ગુજરાતમાં વરસાદે લાંબો વિરામ લેતા હવે ખેડૂતોના માથે સંકટના વાદળો ઘેરાયા છે. અનેક જિલ્લાઓમાં પાક સુકાવા લાગ્યો છે અને દુષ્કાળ જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ રહી છે. આ મુદ્દે કોંગ્રેસે રાજ્ય સરકાર સામે મોરચો ખોલ્યો છે. બીજી તરફ રાજ્ય સરકારે પણ સ્થિતિની ગંભીરતા સ્વીકારી કેબિનેટ બેઠકમાં પાણી અને ઘાસચારા સહિતના મુદ્દાઓની સમીક્ષા કરી છે. જોઈએ આ ખાસ અહેવાલ...
વરસાદની રાહ જોતા જોતા... હવે ખેડૂતોની આંખોમાં ચિંતા દેખાઈ રહી છે...મેઘરાજાએ મોં ફેરવ્યું... ખેતરોમાં ભેજ ઘટ્યો... અને ઉભો પાક સુકાવાની કગાર પર છે...ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદ ખેંચાતા દુષ્કાળ જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ રહી છે... ત્યારે ખેડૂતોના મુદ્દે કોંગ્રેસે સરકાર સામે સીધો મોરચો ખોલ્યો છે.
સરકારની રાહત ક્યાં છે?
કોંગ્રેસનો સીધો સવાલ છે...વરસાદ નથી... પાક સુકાઈ રહ્યો છે... તો સરકારની રાહત ક્યાં છે?...પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ સરકાર પર આકરા પ્રહાર કરતા કહ્યું કે, ખેડૂતો આજે ચારેય બાજુથી ઘેરાઈ ગયા છે...ખેતીના બિયારણથી લઈને ખાતર, દવા અને અન્ય ખર્ચમાં વધારો થયો છે... અને બીજી તરફ વરસાદની ખેંચે ખેડૂતોની મુશ્કેલી વધારી દીધી છે...
કોંગ્રેસના દાવા પ્રમાણે...રાજ્યના 34 જિલ્લામાંથી 12 જિલ્લામાં એક મહિનાથી વરસાદ નથી પડ્યો...અને કેટલાય તાલુકાઓમાં વરસાદની સ્થિતિ ચિંતાજનક છે...કોંગ્રેસની માંગ છે કે ઓછા વરસાદવાળા વિસ્તારોને તાત્કાલિક અછતગ્રસ્ત જાહેર કરવામાં આવે...અછતગ્રસ્ત મેન્યુઅલનો અમલ થાય...અને મુખ્યમંત્રી કિસાન સહાય યોજના હેઠળ ખેડૂતોને તાત્કાલિક સહાય આપવામાં આવે.
શું છે કોંગ્રેસનો દાવો?
રાજ્યના 34માંથી 12 જિલ્લામાં એક મહિનાથી વરસાદ નહીં
કેટલાય તાલુકાઓમાં વરસાદની સ્થિતિ ચિંતાજનક છે
માત્ર જાહેરાત નહીં...કોંગ્રેસે સરકાર પાસે પાક ધિરાણ માફીથી લઈને ખેતીના વીજ બિલ માફ કરવાની પણ માંગ કરી છે...વિવિધ તાલુકાઓમાં ઘાસ ડેપો શરૂ થાય...પાંજરાપોળમાં પશુઓ માટે વ્યવસ્થા થાય...અને રોજગારી માટે મનરેગાના કામો પર ભાર મૂકાય...એટલું જ નહીં... વરસાદ ખેંચાતા થયેલા પાક નુકસાનનો તાત્કાલિક સર્વે કરી ખેડૂતોને યોગ્ય વળતર આપવાની પણ માંગ ઉઠી છે...
શું કરી કોંગ્રેસે માંગ?
પાક ધિરાણ માફીથી ખેતીના વીજ બિલ માફ કરવાની માંગ
વિવિધ તાલુકાઓમાં ઘાસ ડેપો શરૂ થાય
પાંજરાપોળમાં પશુઓ માટે વ્યવસ્થા થાય
રોજગારી માટે મનરેગાના કામો પર ભાર મૂકાય
આ જ મુદ્દે કિસાન કોંગ્રેસના પ્રમુખ પાલ આંબલિયાએ પણ સરકારને ઘેરી છે...તેમનો દાવો છે કે, કેન્દ્રના નિયમો પ્રમાણે વરસાદમાં 60 ટકાથી વધુ ઘટ હોય તો અછત જાહેર કરવાની જોગવાઈ છે...એટલે કોંગ્રેસ કોઈ નવી માંગ નથી કરી રહી...સરકારના પોતાના નિયમોનો જ અમલ કરવાની માંગ કરી રહી છે...અને જો ખેડૂતોની માંગ નહીં સંતોષાય...તો આગામી દિવસોમાં કિસાન કોંગ્રેસ અને કોંગ્રેસ દ્વારા આંદોલનની ચીમકી પણ આપવામાં આવી છે...
તો બનાસકાંઠાના સાંસદ ગેનીબહેન ઠાકોરે પણ મુખ્યમંત્રીને પત્ર લખ્યો છે...ઓછા વરસાદવાળા તાલુકાઓને અછતગ્રસ્ત જાહેર કરો...ઘાસચારો અને રાહત આપો...સિંચાઈ માટે પાણી છોડો...અને જ્યાં પીવાના પાણીની અછત છે ત્યાં ટેન્કરથી પાણી પહોંચાડો...
બીજી તરફ સરકારનું કહેવું છે કે સ્થિતિ પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે...કેબિનેટ બેઠકમાં કચ્છ, જામનગર અને દેવભૂમિ દ્વારકા સહિત ઓછા વરસાદવાળા વિસ્તારોની સ્થિતિ અંગે ચર્ચા થઈ...ઘાસચારા માટે કલેક્ટરોને સત્તા અપાઈ છે...પૂરતો સ્ટોક જાળવવા સૂચના આપવામાં આવી છે...અને પીવાના પાણીની અછત ન સર્જાય તે માટે પણ જરૂરી વ્યવસ્થા કરવા અધિકારીઓને સૂચના અપાઈ છે.
શું કહ્યું સરકારે?
ઘાસચારા માટે કલેક્ટરોને સત્તા અપાઈ છે
પૂરતો સ્ટોક જાળવવા સૂચના અપાઈ
પાણીની અછત ન સર્જાય તે માટે પણ જરૂરી વ્યવસ્થા માટે સૂચના
પણ સવાલ હવે એક જ છે...આકાશમાંથી વરસાદ નહીં... તો સરકાર પાસેથી રાહત ક્યારે?...ખેડૂતનો પાક સુકાઈ રહ્યો છે...પશુધન માટે ઘાસચારાની ચિંતા છે...અને ગામડાંમાં પાણીનો પ્રશ્ન માથું ઉંચકી રહ્યો છે...કોંગ્રેસ રસ્તા પર ઉતરવાની ચીમકી આપી ચૂકી છે...હવે જોવાનું એ રહેશે કે...મેઘરાજા પહેલા વરસે છે કે સરકારની રાહત પહેલા પહોંચે છે.