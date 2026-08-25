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કચ્છમાં વરસાદ ખેંચાતા પાક સુકાવા લાગ્યો: ભુજના ગામોમાં બિયારણ-મજૂરીના નાણાં પણ ડૂબવાનો ભય

કચ્છમાં અત્યાર સુધી સૌથી ઓછો વરસાદ થયો છે. વરસાદ ન આવતા પાણીની અછત સર્જાય છે અને ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. ખેતરમાં વાલેલો પાક હવે સુકાવા લાગ્યો છે, જો હજુ વરસાદ ખેંચાશે તો ખેડૂતોને ભારે નુકસાન થઈ શકે છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 25, 2026, 05:08 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 05:08 PM IST
કચ્છમાં વરસાદ ખેંચાતા પાક સુકાવા લાગ્યો: ભુજના ગામોમાં બિયારણ-મજૂરીના નાણાં પણ ડૂબવાનો ભય

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Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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