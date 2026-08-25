/કચ્છમાં વરસાદ ખેંચાતા પાક સુકાવા લાગ્યો: ભુજના ગામોમાં બિયારણ-મજૂરીના નાણાં પણ ડૂબવાનો ભય

ગુજરાતમાં ચોમાસાની શરૂઆત આશાસ્પદ રહી... પરંતુ હવે વરસાદે અચાનક વિરામ લેતા ખેડૂતોના જીવ તાળવે ચોંટ્યા છે. કચ્છના ભુજ તાલુકાના અનેક ગામોમાં વરસાદના અભાવે પાક સુકાવા લાગ્યો છે. જો આગામી એક-બે દિવસમાં વરસાદ નહીં પડે તો ખેડૂતોની મહિનાઓની મહેનત પર પાણી ફરી વળે તેવી ભીતિ છે. જોઈએ આ ખાસ અહેવાલ...
ભુજના લોડાઈ, સુમરાસર, કોટાય, હબાયમાં વરસાદ ગાયબ
કચ્છમાં આકાશે હાથ ખેંચતા ધરતી તરસી ગઈ છે... અને સાથે જ ખેડૂતોની આશાઓ પણ મુરઝાઈ રહી છે. ભુજ તાલુકાના લોડાઈ, સુમરાસર, કોટાય અને હબાય સહિતના ગામોમાં વરસાદ લાંબા સમયથી ગાયબ છે. ખેતરોમાં ઉભેલો પાક હવે સુકાવાની કગાર પર પહોંચી ગયો છે.
જુવાર, મગ, બાજરી, તલ, ગુવાર, એરંડા જેવા પાકને નુકસાન
અહીં લીલાછમ દેખાતા ખેતરો હવે પીળાશ પકડી રહ્યા છે. જો આગામી એક-બે દિવસમાં સારો વરસાદ નહીં પડે તો જુવાર, મગ, બાજરી, તલ, ગુવાર અને એરંડા જેવા પાકને મોટું નુકસાન થવાની શક્યતા છે. ખેડૂતો માટે હવે દરેક દિવસ ભારે બની રહ્યો છે.
અનેક ગામોમાં પીવાના પાણીની સમસ્યા
વરસાદ આધારિત ખેતી પર નિર્ભર ખેડૂતો માટે સૌથી મોટી મુશ્કેલી એ છે કે હજુ સુધી નર્મદા યોજનાનું પાણી છેવાડાના ગામો સુધી પહોંચ્યું નથી. સિંચાઈ માટે પાણી ન મળતાં પાક બચાવવો મુશ્કેલ બન્યો છે. એટલું જ નહીં, અનેક ગામોમાં પીવાના પાણીની સમસ્યા પણ દિવસેને દિવસે ગંભીર બની રહી છે.
વરસાદની અછતથી પાકની વૃદ્ધિ અટકી ગઈ છે. ઉત્પાદન ઘટવાની ભીતિ વચ્ચે ખેડૂતોને બિયારણ, ડીઝલ, મજૂરી અને અન્ય ખર્ચ પણ વસૂલ થશે કે નહીં તેની ચિંતા સતાવી રહી છે. મહેનત, સમય અને મૂડી ત્રણેય જોખમમાં મુકાઈ ગયા છે.
મહેનત, સમય અને મૂડી ત્રણેય જોખમમાં મુકાઈ ગયા છે
હવે ખેડૂતોની નજર માત્ર આકાશ તરફ છે. વરસાદ આવે તો પાક બચી શકે... નહીં તો અછતના એંધાણ વચ્ચે હજારો ખેડૂતોને આર્થિક ફટકો સહન કરવાનો વારો આવશે. ખેડૂતો રાજ્ય સરકાર પાસે અછત જાહેર કરવાની, યોગ્ય વળતર ચૂકવવાની અને નર્મદા યોજનાનું પાણી તાત્કાલિક પહોંચાડવાની માંગ કરી રહ્યા છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે મેઘરાજા મહેર કરે છે કે પછી ખેડૂતોની ચિંતા વધુ ઘેરી બને છે.