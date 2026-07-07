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ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ બાદ 160 રસ્તા બંધ; જાણો ડેમ અને જળાશયોની સ્થિતિ, છેલ્લા 24 કલાકમાં ક્યા કેટલો વરસાદ પડ્યો?

Gujarat Rains: રાજ્યમાં ભારે વરસાદ બાદ રોડ રસ્તાઓ પર અસર થઈ છે. રાજ્યમાં કુલ 160 રસ્તા વાહન વ્યવહાર માટે બંધ કરાયા છે. પંચાયતના 151 રસ્તા સૌથી વધુ પ્રભાવિત થયા છે, જ્યારે અન્ય માર્ગોના 7 રસ્તા બંધ કર્યા છે. સ્ટેટ હાઇવેના 1 અને જિલ્લા હાઇવેના 2 રસ્તા બંધ, નવસારી જિલ્લામાં સૌથી વધુ 36 રસ્તા બંધ થયા છે. વલસાડ જિલ્લામાં 32 રસ્તા વાહન વ્યવહાર માટે બંધ, અમરેલીમાં 34 રસ્તા અને પોરબંદરમાં 12 રસ્તા બંધ, તાપીમાં 5 અને જૂનાગઢમાં 8 રસ્તા બંધ, ભાવનગરમાં 7 અને ડાંગમાં 3 રસ્તા બંધ, સુરતમાં 2 અને ભરૂચમાં 2 રસ્તા બંધ થયા છે. ગુજરાતમાં ચારેબાજુ મેઘમહેર જોવા મળી છે. રાજ્યમાં ચોમાસાની જમાવટ વચ્ચે વાપીમાં સૌથી વધુ 218 મિમી વરસાદ અને અનેક જળાશયોમાં નવા નીરની આવક થઈ રહી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 07, 2026, 12:12 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 12:12 PM IST
ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ બાદ 160 રસ્તા બંધ; જાણો ડેમ અને જળાશયોની સ્થિતિ, છેલ્લા 24 કલાકમાં ક્યા કેટલો વરસાદ પડ્યો?
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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