/ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ બાદ 160 રસ્તા બંધ; જાણો ડેમ અને જળાશયોની સ્થિતિ, છેલ્લા 24 કલાકમાં ક્યા કેટલો વરસાદ પડ્યો?

Gujarat Rains: ગુજરાત રાજ્યમાં ચોમાસાની વિધિવત જમાવટ થઈ ચૂકી છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજ્યના 34 જિલ્લાનાં 225 તાલુકાઓમાં સાર્વત્રિક વરસાદ નોંધાયો છે. દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં મેઘરાજા મન મૂકીને વરસી રહ્યા છે. સારા વરસાદને પગલે રાજ્યના જળાશયોમાં પાણીની નોંધપાત્ર આવક થઈ છે, તો બીજી તરફ ભારે વરસાદના કારણે કેટલાક વિસ્તારોમાં રસ્તાઓ બંધ થતાં અને વીજ પુરવઠો ખોરવાતા જનજીવન પણ પ્રભાવિત થયું છે.
અહીં રાજ્યની વર્તમાન વરસાદી સ્થિતિ, ડેમનું જળસ્તર અને રાહત-બચાવ કામગીરીનો વિસ્તૃત ચિતાર...
ગુજરાતમાં વરસાદના આંકડા: ક્યાં કેટલો પડ્યો વરસાદ?
રાજ્યમાં સિઝનનો કુલ સરેરાશ વરસાદ 185.77 મિમી નોંધાયો છે, જે સિઝનના કુલ સરેરાશ વરસાદના 20.44 ટકા જેટલો થાય છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજ્યમાં સરેરાશ 28.90 મિમી વરસાદ નોંધાયો છે.
છેલ્લા 24 કલાકમાં સૌથી વધુ વરસાદ વાળા વિસ્તારો..
આજના આંકડા (સવારે 6 થી 10 વાગ્યા દરમિયાન)
ગુજરાતના ડેમ અને જળાશયોની સ્થિતિ
રાજ્યના ડેમોમાં પાણીની આવક સતત વધી રહી છે, જે ખેડૂતો અને પીવાના પાણી માટે રાહતના સમાચાર છે.
ગુજરાતના ડેમ ભરાવવાની ટકાવારી મુજબની સ્થિતિ
જળસ્તર વધતા રાજ્યમાં 11 ડેમ હાઈ એલર્ટ પર, 4 ડેમ એલર્ટ પર અને 7 ડેમ વોર્નિંગ કેટેગરીમાં મૂકવામાં આવ્યા છે.
માર્ગ અને વીજ પુરવઠા પર ભારે વરસાદની અસર
ભારે વરસાદ બાદ રોડ-રસ્તાઓ પર વ્યાપક અસર જોવા મળી છે. રાજ્યમાં કુલ 160 રસ્તાઓ વાહન વ્યવહાર માટે બંધ છે. જેમાં પંચાયતના સૌથી વધુ 151 રસ્તાઓ, સ્ટેટ હાઇવેનો 1, જિલ્લા હાઇવેના 2 અને અન્ય માર્ગોના 7 રસ્તાઓ બંધ છે. માર્ગ અને મકાન વિભાગે વાહનચાલકોને સાવચેતી રાખવા અપીલ કરી છે.
જિલ્લાવાર બંધ રસ્તાની વિગતો..
નોંધનીય છે કે, રાજ્યમાં પડી રહેલા ભારે વરસાદને કારણે રાજ્યમાં 57 ગામોમાં વીજ પુરવઠો ખોરવાયેલો છે. તંત્ર દ્વારા યુદ્ધના ધોરણે કામગીરી હાથ ધરાઈ છે, જેમાં 983 ફીડર અને 1023 વીજ પોલના સમારકામની કામગીરી હાલ ચાલુ છે.
રાહત અને બચાવ કામગીરી (NDRF/SDRF)
રાજ્ય સરકાર અને વહીવટી તંત્ર દ્વારા નાગરિકોની સુરક્ષા માટે પૂરતા પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે. ચોમાસામાં અત્યાર સુધીમાં નીચાણવાળા વિસ્તારોમાંથી કુલ 1528 લોકોનું સુરક્ષિત સ્થળાંતર કરવામાં આવ્યું છે. ફસાયેલા 134 લોકોનું સુરક્ષિત રેસ્ક્યૂ કરવામાં આવ્યું છે. આફતને પહોંચી વળવા માટે રાજ્યમાં હાલ 11 NDRFની ટીમ અને 25 SDRFની પ્લાટૂન તૈનાત કરવામાં આવી છે.