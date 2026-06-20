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ગુજરાતમાં આ તારીખે ચોમાસું કરશે એન્ટ્રી! આગામી 7 દિવસ ગાજવીજ સાથે વરસાદનું એલર્ટ, હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલની મોટી આગાહી

Gujarat Monsoon: ગુજરાતમાં ચોમાસાના સત્તાવાર આગમનની હજુ રાહ જોવાઈ રહી છે. પરંતુ તે પહેલાં જ પ્રિ-મોન્સુન વરસાદે રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં ધમાકેદાર એન્ટ્રી કરી છે. આગામી દિવસોમાં વરસાદી માહોલ વધુ જમવાનો સંકેત હવામાન વિભાગે આપ્યો છે. તો આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે પણ ભારે વરસાદ અને ચોમાસાના આગમનને લઈને મોટી આગાહી કરી છે. ચાલો જાણીએ નવી આગાહી શું છે?

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 20, 2026, 06:45 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 06:45 PM IST
ગુજરાતમાં આ તારીખે ચોમાસું કરશે એન્ટ્રી! આગામી 7 દિવસ ગાજવીજ સાથે વરસાદનું એલર્ટ, હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલની મોટી આગાહી

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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આ તારીખે ચોમાસું કરશે એન્ટ્રી! આગામી 7 દિવસ ગાજવીજ સાથે વરસાદનું એલર્ટ, નવી આગાહી
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