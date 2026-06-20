/ગુજરાતમાં આ તારીખે ચોમાસું કરશે એન્ટ્રી! આગામી 7 દિવસ ગાજવીજ સાથે વરસાદનું એલર્ટ, હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલની મોટી આગાહી

Gujarat Monsoon: આકાશમાં ઘેરાયેલા કાળા ડિબાંગ વાદળો, ઠંડા પવનોની લહેર અને વરસાદના ઝાપટાં... ગુજરાતમાં ચોમાસા પહેલાં જ વરસાદી માહોલ જામતો જોવા મળી રહ્યો છે. રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં પડેલા પ્રિ-મોન્સુન વરસાદે ગરમી અને ઉકળાટથી લોકોને મોટી રાહત આપી છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા મુજબ, ગુજરાત રિજન આસપાસ સર્જાયેલા સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન અને તેલંગાણા તરફથી ગુજરાત સુધી વિસ્તરેલી ટ્રફ સિસ્ટમની અસર આગામી દિવસોમાં વધુ જોવા મળશે. જેના કારણે રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાં વરસાદી પ્રવૃત્તિ સક્રિય રહેશે. આગામી સાત દિવસ દરમિયાન છૂટાછવાયા વરસાદ સાથે ગાજવીજ થવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
7 દિવસ આ જિલ્લામાં ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી
હવામાન વિભાગે 7 દિવસ છૂટાછવાયા વરસાદ સાથે ગાજવીજની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. ખાસ કરીને 21થી 25 જૂન દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદનું જોર વધવાની આગાહી છે. સુરત, નવસારી, વલસાડ, ડાંગ સહિતના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે. જ્યારે મધ્ય ગુજરાતના અનેક જિલ્લાઓમાં પણ મેઘરાજા મહેર વરસાવી શકે છે.
દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં પવનની ગતિ વધવાની સંભાવનાને ધ્યાનમાં રાખીને હવામાન વિભાગે માછીમારોને ચેતવણી આપી છે. અરબી સમુદ્રમાં વાતાવરણ પ્રતિકૂળ બનવાની શક્યતા હોવાથી આગામી દિવસોમાં દરિયો ન ખેડવા સૂચના આપવામાં આવી છે.
શું કરી અંબાલાલે આગાહી?
બીજી તરફ આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે પણ વરસાદને લઈને મહત્વની આગાહી કરી છે. અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, 23થી 25 જૂન દરમિયાન ગુજરાતમાં ચોમાસું બેસી જવાની સંભાવના છે. દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના અનેક વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે ભારે વરસાદ વરસી શકે છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં ચાર ઈંચથી વધુ વરસાદ નોંધાઈ શકે તેવી શક્યતા પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
ક્યારે શરૂ થશે વાવણીલાયક વરસાદ?
ખેડૂતો માટે પણ સારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. અંબાલાલ પટેલના મતે 28 જૂન બાદ ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતમાં વાવણીલાયક વરસાદ થશે. પાટણ, સમી, હારીજ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, ગાંધીનગર, પંચમહાલ, મહીસાગર, વડોદરા અને અમદાવાદ સહિતના વિસ્તારોમાં સારા વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
જો આ આગાહી હકીકતમાં ફેરવાય છે, તો જુલાઈના પ્રથમ સપ્તાહ બાદ રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં નદી-નાળા છલકાઈ શકે છે. હાલ તો ગુજરાતવાસીઓની નજર આકાશ તરફ છે. કારણ કે વરસાદની દરેક બૂંદ સાથે ખેડૂતોની આશા અને રાજ્યની અર્થવ્યવસ્થાની અપેક્ષાઓ પણ જોડાયેલી છે.