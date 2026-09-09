/ચોમાસું વિદાયના આરે, પણ સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ તરસ્યું: 8 જિલ્લામાં પાણીની ભારે અછત, ખેડૂતોનો પાક સંકટમાં

2026ના ચોમાસાની વિદાય નજીક આવી રહી છે... પરંતુ સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ માટે ચોમાસું હજુ પણ અધૂરું જ રહ્યું છે. વરસાદની અનિયમિતતા હવે ખેડૂતો માટે મોટી ચિંતાનું કારણ બની છે. ખરીફ પાક સુકાઈ રહ્યો છે... જળાશયો ખાલી થઈ રહ્યા છે... અને હવે ખેડૂતોની આશા વરસાદ કરતાં વધુ સૌની યોજનાના પાણી પર ટકી છે. જુઓ આ ખાસ અહેવાલ...
સૌરાષ્ટ્રના અનેક જિલ્લાઓમાં પાણીની અછત
ચોમાસાની શરૂઆતથી જ વરસાદે સંતાકૂકડી રમી... અને હવે અંતિમ તબક્કામાં પણ સૌરાષ્ટ્રના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદે નિરાશા જ આપી છે. દ્વારકા, જામનગર, પોરબંદર અને કચ્છમાં ઓછા વરસાદની સીધી અસર ખરીફ પાક પર જોવા મળી રહી છે. જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, રાજકોટ અને સુરેન્દ્રનગરમાં પણ ખેતરોમાં ઉભેલા પાક સામે સંકટ ઊભું થયું છે.
જળાશયોમાં પાણીનું સ્તર ઘટી ગયું
વરસાદની અછત માત્ર ખેતરો પૂરતી સીમિત નથી... અનેક ડેમ, તળાવો અને નદીઓમાં પાણીનું સ્તર પણ સતત ઘટી રહ્યું છે. જો જળાશયોમાં પૂરતું પાણી નહીં પહોંચે તો આગામી રવિ સીઝન માટે પણ ખેડૂતો સામે પાણીની ગંભીર સમસ્યા ઊભી થઈ શકે છે.
જૂનાગઢ જિલ્લામાં પાક સુકાવા લાગ્યા
જૂનાગઢ જિલ્લામાં સવા બે લાખ હેક્ટરથી વધુ વિસ્તારમાં મગફળીનું વાવેતર થયું છે. હાલ મગફળીમાં દાણા બનવાનો મહત્વનો તબક્કો ચાલી રહ્યો છે... જ્યાં પાણીની સૌથી વધુ જરૂરિયાત હોય છે. ખેડૂતો ફુવારા અને સિંચાઈના અન્ય સાધનો દ્વારા બે-ત્રણ દિવસે પાણી આપીને પાક બચાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. પરંતુ ઘણા વિસ્તારોમાં મગફળી અને સોયાબીનના પાકની સ્થિતિ ચિંતાજનક બની ગઈ છે. ખેતીવાડી અધિકારીઓએ પણ કેટલાક તાલુકાઓમાં પરિસ્થિતિ ગંભીર હોવાનું સ્વીકારી સરકારને અહેવાલ મોકલ્યાનો દાવો કર્યો છે.
બીજી તરફ નર્મદા ડેમમાં અંદાજે 85થી 90 ટકા પાણીનો સંગ્રહ છે. તેથી હવે ખેડૂતોની નજર સૌની યોજના પર છે. જો કેનાલ મારફતે સૌરાષ્ટ્રના જળાશયોમાં પાણી છોડવામાં આવે તો હાલના પાકને મોટી રાહત મળી શકે છે.
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— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) September 9, 2026
હવામાન વિભાગ મુજબ બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયેલા લો પ્રેશરની અસર પૂર્વ અને મધ્ય ભારતના રાજ્યોમાં વરસાદ લાવી શકે છે... પરંતુ ગુજરાતમાં આગામી દિવસોમાં નોંધપાત્ર વરસાદની શક્યતા ઓછી છે. સામાન્ય રીતે સપ્ટેમ્બરના બીજા સપ્તાહથી ચોમાસાની વિદાય શરૂ થતી હોય છે. ત્યારે હવે ખેડૂતોની નજર આકાશ તરફ છે... અને આશા સૌની યોજનાના પાણી પર. કારણ કે, જો હવે વરસાદ કે પાણી નહીં મળે... તો માત્ર ખરીફ જ નહીં, રવિ સીઝન પણ મુશ્કેલીમાં મુકાઈ શકે છે.