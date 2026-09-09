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ચોમાસું વિદાયના આરે, પણ સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ તરસ્યું: 8 જિલ્લામાં પાણીની ભારે અછત, ખેડૂતોનો પાક સંકટમાં

આ વર્ષે ગુજરાતમાં ચોમાસા દરમિયાન વરસાદ ઓછો પડ્યો છે. કેટલાક જિલ્લામાં તો માત્ર નહીવત વરસાદ પડ્યો છે. સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં પાણીની અછત સર્જાવા લાગી છે. વરસાદ ન આવતાં ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. ખેતરોમાં પાક સુકાવા લાગ્યા છે. જો હજુ વરસાદ નહીં આવે તો શિયાળું પાક પર પણ સંકટ છવાશે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 09, 2026, 04:57 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 04:57 PM IST
ચોમાસું વિદાયના આરે, પણ સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ તરસ્યું: 8 જિલ્લામાં પાણીની ભારે અછત, ખેડૂતોનો પાક સંકટમાં

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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