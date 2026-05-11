/બંગાળ અને ગુજરાતનો સૂરિલો નાતો, જાણો એક બંગાળી ગીત કઈ રીતે ગુજરાતી બની ગયું

Bengal to Gujarat connection : બંગાળથી ગુજરાત સુધી... એક ગીત બંને રાજ્યોની સાંસ્કૃતિની અનોખી યાત્રા બની. જેને પહેલા રવીન્દ્રનાથ ટાગોરે રચ્યું, અને ઝવેરચંદ મેઘાણીએ તેને ગુજરાતીમાં ઢાળ્યું. મન મોર બની થનગાટ કરે ગીત આખરે કેવી રીતે બંગાળથી ગુજરાત પહોંચ્યું, બંગાળી ગીત ગુજરાતી ગીત કેવી રીતે બન્યું... તેની સફર દરેક ગુજરાતીએ જાણવા જેવી છે
Mor Bani Thanghat Kare Song Story : મન મોર બની થનગાટ કરે... કવિ ઝવેરચંદ મેઘાણી દ્વારા રચાયેલા આ ગીતના તાર બંગાળ સાથે જોડાયેલા હશે તેવું ભાગ્યે જ કોઈ ગુજરાતી જાણતું હશે. આપણે જે ગીત ગાઈને ગર્વ લેતા હતા, તે ગીત હકીકતમાં પશ્ચિમ બંગાળથી પ્રેરિત થઈને આવ્યું છે. મન મોર બની થનગાટ કરે... ગીતના મૂળ રવીન્દ્રનાથ ટાગોરની કવિતા નવવર્ષા સાથે જોડાયાલે છે. જેને બાદમાં રાષ્ટ્રીય શાયર ઝવેરચંદ મેઘાણીએ ગુજરાતી લોકસ્વરમાં ઢાળ્યું હતું. પશ્ચિમ બંગાળની જીતનો હાઈવે જ્યારે વાયા ગુજરાત થઈને નીકળે છે, ત્યારે બંગાળી ગીત ગુજરાતી ગીત કેવી રીતે બન્યું,ગુજરાતી ગીતના બંગાળી કનેક્શનની અદભૂત ગાથા વિશે જાણીએ.
આ ગીતના મૂળ પશ્ચિમ બંગાળથી આવ્યા
પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપે જીતના પરચમ લહેરાવ્યા છે. આ જીતમાં ગુજરાતનો સિંહફાળો છે. ત્યારે વાત કરીએ, ગુજરાત અને પશ્ચિમ બંગાળના એવા કનેકશનની, જેમાં બંને રાજ્યો એક ગીતના કારણે સાહિત્યથી જોડાયેલા છે. મન મોર બની થનગાટ કરે... આ ગીતથી લગભગ કોઈ ગુજરાતી અજાણ નથી. ગીતના રચયિતા ઝવેરચંદ મેઘાણી છે. અનેક ગુજરાતી ગાયકોએ આ ગીતને સ્વર આપીને તેને પ્રખ્યાત બનાવ્યું છે. સંજય લીલા ભણશાલીની ફિલ્મ રામલીલામાં પણ આ ગીત છે. તો ગુજરાતી લોકગાયક ઓસમાણ મીરના સ્વરમાં આ ગીત વધુ પોપ્યુલર બન્યું છે. પરંતું આ ગીતના મૂળ પશ્ચિમ બંગાળથી આવ્યા છે.
બંગાળથી ગુજરાત સુધીના આ અનોખી યાત્રા માત્ર ગીત નહિ, પરંતું બે સંસ્કૃતિઓના સુંદર સમન્વયની કહાની છે. એક તરફ બંગાળની કાવ્યાત્મક કલ્પના, બીજી તરફ ગુજરાતની લોકધૂન... અને જન્મ થયો એક એવા ગીતનો જે આજે ગુજરાતની સંસ્કૃતિની અવાજ બનીને ગુંજે છે.
મોર બની થનગાટ કરે... જેનું મૂળ શીર્ષક નવવર્ષા છે. 1944 નું આ ગીત મૂળ બંગાળી રચના છે, જેનો અનુવાદ કવિ ઝવેરચંદ મેઘાણીએ કર્યો હતો. જે તેના સંકલન રવીન્દ્ર-વીણા (1944) માં પ્રકાશિત થયુ હતું. તેના બાદ હેમૂ ગઢવીએ તેને સંગીતબદ્ધ કર્યું હતું. આ ગીત રવીન્દ્રનાથ ટાગોર દ્વારા રચયિત નવવર્ષાનો અનુવાદ છે.
મેઘાણી ટાગોરનું નવવર્ષા સાંભળીને ઓતપ્રોત થઈ ગયા હતા
વાત 1920 ના વર્ષની છે. જ્યારે ઝવેરચંદ મેઘાણીએ બંગાળી સાહિત્યકાર રવીન્દ્રનાથ ટાગોરના ઘરે પહોંચ્યા હતા. તેઓએ ટાગારનો મુખે નવવર્ષા ગીત સાંભળ્યું હતું. નવ વર્ષા એટલે વરસાદની શુભ શરૂઆત. જ્યાં મોર પણ મયુર બનીને નાચવા લાગે છે. મેઘાણી જ્યારે ટાગોરના ઘરે પહોંચ્યા હતા, ત્યારે ખુદ ટાગોરના મુખે તેઓએ નવવર્ષા ગીત સાંભળ્યું હતું, જેને સાંભળીને મેઘાણી ઓતપ્રોત થઈ ગયા હતા. આ બાદ ગુજરાતમાં આવીને તેઓ ગુજરાતીમાં આ ગીતની રચના કરી. વર્ષ 1941 માં ટાગોરના મોત બાદ મેઘાણીએ 1944 માં તેનું ગુજરાતી સંસ્કરણ બનાવ્યું હતું. તેનું ગુજરાતી ચરણમાં પારંપરિક લહેકામાં અનુવાદ કર્યું હતું. આ રીતે આ ગીત ગુજરાત સંસ્કૃતિનો એક ભાગ બની ગયું.
આ ગીત ભારતના બે ખૂણા, બે સંસ્કૃતિને જોડતું ગીત છે. આ જ ગીતની સુંદરતા છે કે પૂર્વ અને પશ્ચિમને એક કરે છે. ભારતના બે છેડા, બે સંસ્કૃતિનું મિલન કરાવે છે.
