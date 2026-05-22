  • /લગ્નની લાલચ આપી યુવતીનું રાજકોટમાં દુષ્કર્મ, ન્યૂડ ફોટો-વીડિયો વાયરલ કરવાની ધમકી આપનાર સોહિલખાન જેલભેગો!

Morbi News: મોરબીમાંથી યુવતીનું અપહરણ કરી દુષ્કર્મનો મામલો. સ્નેપચેટના માધ્યમથી યુવતીના સંપર્ક કરીને વિધર્મી યુવાને દુષ્કર્મ કર્યું. મોરબીના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં રહેતી યુવતીનું અપહરણ કરીને આચર્યું દુષ્કર્મ. સોહિલખાન ફિરોજખાન પઠાણ નામના આરોપીની પોલીસે ધરપકડ કરી. સોહિલખાને યુવતીને 10-05-2026 ના રોજ લગ્નની લાલચ આપી અપહરણ કર્યું હતું. આરોપીએ રાજકોટ ખાતે ઘરે લઇ જઈને દુષ્કર્મ આચરી ન્યુઝ ફોટો વિડીયો લઈ લીધા. કોઈને જાણ કરીશે તો મારી નાખવાની યુવતીને આપી ધમકી હતી.

Written ByKinjal PatelUpdated byKinjal Patel
Published: May 22, 2026, 09:56 AM IST|Updated: May 22, 2026, 09:56 AM IST
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

