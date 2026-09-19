/લાલચ બૂરી બલા હૈ... મોરબીમાં એક યુવકને 9 હજારની લાલચ 86 લાખમાં પડી! શેર બજારમાં રોકાણના નામે છેતરપિંડી

હિમાંશુ ભટ્ટ, મોરબી : લાલચ બૂરી બલા હૈ! આ કહેવત તો તમે અનેકવાર સાંભળી હશે, પણ મોરબીની ઉમા ટાઉનશિપમાં રહેતા ભરત વરમોરાના દીકરા માટે આ કહેવત હકીકત બની ગઈ. સાયબર ઠગોએ સોશિયલ મીડિયા અને ફોન કોલ્સના માધ્યમથી યુવાનનો સંપર્ક કર્યો. શરૂઆતમાં શેરબજારમાં નાનું રોકાણ કરાવીને માત્ર 9,400 રૂપિયાનો નફો ડિજિટલ વોલેટમાં બતાવ્યો. યુવાનને લાગ્યું કે નસીબ ખુલી ગયું છે, પણ તેને ક્યાં ખબર હતી કે આ તો માત્ર જાળ બિછાવવામાં આવી રહી હતી.
9 હજારની લાલચ 86 લાખમાં પડી!
નાનો નફો જોઈને યુવાન લાલચમાં આવ્યો. બસ આ જ તકનો લાભ લઈને રોહિત, લલિત અને સાગર નામના કથિત એજન્ટોએ મોટો દાવ ખેલ્યો. માધવ શેઠના માણસો હોવાનો ઢોંગ કરીને તેઓએ યુવાન પાસે મોટું રોકાણ કરાવવાનું શરૂ કર્યું. અલગ-અલગ UPI અને બેંક ટ્રાન્જેક્શનથી 4.87 લાખથી વધુ રકમ પડાવી લીધી. આટલાથી પણ પેટ ન ભરાતા, હિંમતનગરની પીએમ આંગડિયા પેઢી મારફતે અધધ 81.48 લાખ રૂપિયા મંગાવી લીધા. આમ, જોતજોતામાં કુલ 86,25,950 રૂપિયા સેરવી લીધા અને જ્યારે નફો પાછો લેવાની વાત આવી ત્યારે ઠગો ગાયબ થઈ ગયા.
પોલીસે ભેજાબાજોને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલ્યા
છેતરાયાની અહેસાસ થતાં જ પીડિત પરિવારે મોરબી સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી. પોલીસની ટીમે ટેકનિકલ એનાલિસિસના આધારે તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો. પોલીસની ટીમે સીધા મહેસાણામાં દરોડો પાડીને ત્રણ રીઢા ગુનેગારો નીતિન બળદેવ રબારી, ભલા લાલા રબારી અને કશ્યપજી ઉર્ફે ચકા ઠાકોરને ઝડપી લીધા.
સામાન્ય રીતે સાયબર ફ્રોડમાં રૂપિયા પાછા મળવા મુશ્કેલ હોય છે. પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી 61 લાખ રૂપિયા રોકડા જપ્ત કર્યા અને બાકીના 25 લાખથી વધુ રૂપિયા અલગ-અલગ બેંક ખાતાઓમાં ફ્રીઝ કરાવી દીધા. એટલે કે 100% રકમની ઐતિહાસિક રિકવરી કરીને ભેજાબાજોને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધા છે.
સોશિયલ મીડિયા પર મળતી કમાણીની ટિપ્સ અને અજાણ્યા લોકોના કહેવાથી શેરબજારમાં રોકાણ કરતા પહેલાં સો વાર વિચારજો, નહીંતર એક નાની લાલચ જિંદગીભરની કમાણી સાફ કરી નાખશે.