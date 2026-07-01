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40 દિવસથી લડત, 14 દિવસથી ઉપવાસ: ગાંધીનગરનું આમંત્રણ છતાં કેમ ન ગયા મોરબીના ખેડૂતો? જાણો અસલી કારણ

મોરબીના જેતપરમાં ખેડૂતોનું આંદોલન ચાલી રહ્યું છે. રાજ્ય સરકારના લેખિત આમંત્રણ છતાં ખેડૂતો ચર્ચા માટે ગાંધીનગર ગયા નથી. ખેડૂતો 6 માંગણીઓ પર સ્પષ્ટતા વગર ગાંધીનગર જવાનો ઈનકાર કરી રહ્યાં છે. 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 01, 2026, 08:03 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 08:03 PM IST
40 દિવસથી લડત, 14 દિવસથી ઉપવાસ: ગાંધીનગરનું આમંત્રણ છતાં કેમ ન ગયા મોરબીના ખેડૂતો? જાણો અસલી કારણ
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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