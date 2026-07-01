/40 દિવસથી લડત, 14 દિવસથી ઉપવાસ: ગાંધીનગરનું આમંત્રણ છતાં કેમ ન ગયા મોરબીના ખેડૂતો? જાણો અસલી કારણ

મોરબીના જેતપર ગામે ખેડૂતોનું આંદોલન હવે નિર્ણાયક તબક્કામાં પહોંચ્યું છે. ખાનગી વીજ કંપનીના વીજપોલ સામે પૂરતું વળતર મળવાની માંગ સાથે છેલ્લા 40 દિવસથી ખેડૂતો લડી રહ્યા છે, જ્યારે છેલ્લા 14 દિવસથી આમરણાંત ઉપવાસ પર બેઠેલા ખેડૂતો અને સરકાર વચ્ચે હજુ પણ કોઈ સમાધાનનો રસ્તો નીકળ્યો નથી. સરકાર તરફથી લેખિતમાં ચર્ચાનું આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હોવા છતાં ખેડૂતો ગાંધીનગર ગયા નથી. કારણ કે ખેડૂતોનો આરોપ છે કે તેમની છ માંગણીઓ અંગે સરકાર શું નિર્ણય લેવા તૈયાર છે તેની કોઈ સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી નથી. આંદોલનને હવે વેપારીઓ સહિત વિવિધ વર્ગોનું સમર્થન પણ મળી રહ્યું છે...જુઓ આ ખાસ અહેવાલ...
ખેડૂતોનું આંદોલન યથાવત
મોરબી જિલ્લાના જેતપર ગામે ખેડૂતોનું આંદોલન દિવસેને દિવસે વધુ તીવ્ર બની રહ્યું છે. પોતાના ખેતરોમાં ઊભા થનારા ખાનગી વીજ કંપનીના વીજપોલ સામે યોગ્ય અને પૂરતું વળતર મળવાની માંગ સાથે ખેડૂતો છેલ્લા 40 દિવસથી મેદાનમાં છે. શરૂઆતમાં કામ રોકવા માટે ખેડૂતો વિરોધ પર ઉતર્યા હતા, પરંતુ પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે કામગીરી આગળ વધતા ખેડૂતો દ્વારા પ્રતીક ઉપવાસ શરૂ કરવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ છેલ્લા 14 દિવસથી આમરણાંત ઉપવાસ આંદોલન ચાલી રહ્યું છે.
અધિકારીઓ પહોંચ્યા આંદોલન સ્થળ
તાજેતરમાં પ્રાંત અધિકારીઓ ઉપવાસી ખેડૂતોની મુલાકાતે પહોંચ્યા હતા અને લેખિતમાં માંગણીઓ આપવા જણાવ્યું હતું. બાદમાં કલેક્ટર અને પ્રાંત અધિકારી પણ આંદોલન સ્થળે પહોંચ્યા અને ગાંધીનગરમાં બેઠક માટે આમંત્રણ આપ્યું હતું. ખેડૂતોની માંગ હતી કે ચર્ચા માટે લેખિત આમંત્રણ આપવામાં આવે, જે સરકાર દ્વારા આપવામાં આવ્યું. જોકે ખેડૂતોનો દાવો છે કે તેમની છ માંગણીઓ અંગે સરકારનો અભિગમ શું છે તેની કોઈ સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી નથી. જેના કારણે ખેડૂતો ગાંધીનગર બેઠકમાં હાજર રહ્યા નહોતા.
ખેડૂતોના સમર્થનમાં આવ્યા વેપારીઓ
આંદોલનને હવે વિવિધ સંગઠનો અને વેપારીઓનું પણ સમર્થન મળી રહ્યું છે. હળવદ માર્કેટિંગ યાર્ડના વેપારીઓએ યાર્ડની કામગીરી બંધ રાખીને ખેડૂતોના સમર્થનમાં અવાજ ઉઠાવ્યો છે. વેપારીઓનું કહેવું છે કે ખેડૂતોને યોગ્ય વળતર મળે અને સરકાર તાત્કાલિક દરમિયાનગીરી કરીને પ્રશ્નનો ઉકેલ લાવે....
'સરકાર ખેડૂતોના હિત માટે સંવેદનશીલ છે'
બીજી તરફ રાજ્ય સરકારનું કહેવું છે કે ખેડૂતોના મુદ્દે મુખ્યમંત્રી સ્તરે ચર્ચાઓ થઈ રહી છે. કૃષિ મંત્રી જીતુ વાઘાણીએ જણાવ્યું કે ખેડૂતોની વિવિધ માંગણીઓ પર સતત મોનિટરિંગ થઈ રહ્યું છે અને સરકાર ખેડૂતોના હિત માટે સંવેદનશીલ છે. તેમણે કહ્યું કે ખેડૂતોને ચર્ચા માટે આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું અને નિર્ણય લેવાશે ત્યારે તેની જાહેર જાહેરાત કરવામાં આવશે.
આંદોલન પાછું ખેંચવાના કોઈ સંકેત દેખાતા નથી!
એક તરફ 14 દિવસથી આમરણાંત ઉપવાસ પર બેઠેલા ખેડૂતો છે, તો બીજી તરફ સરકાર ચર્ચા અને સમાધાનની વાત કરી રહી છે. પરંતુ જ્યાં સુધી માંગણીઓ પર સ્પષ્ટતા નહીં થાય ત્યાં સુધી આંદોલન પાછું ખેંચવાના કોઈ સંકેત દેખાતા નથી. હવે સૌની નજર સરકાર અને ખેડૂતો વચ્ચેની આગામી વાતચીત પર ટકેલી છે કે શું આ સંઘર્ષનો અંત આવશે કે પછી આંદોલન વધુ ઉગ્ર બનશે.