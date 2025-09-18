રાત-દિવસ જોયા વગર પરસેવો પાડીને ખેતરમાં મગફળી તૈયાર કરી, અને વેચતા પહેલા રજિસ્ટ્રેશન જ કેન્સલ થઈ ગયું!
Gujarat Farmers In Trouble : જસદણ અને મોરબીમાં ખેડૂતોને ટેકાના ભાવે મગફળી વેચવામાં રજિસ્ટ્રેશન કરાવવામાં મુશ્કેલી. સેટેલાઈટ ઈમેજમાં મગફળી ન દેખાતા રજિસ્ટ્રેશન થયા રદ. ટેક્નિકલ ખામીના કારણે ખેડૂતોને હાલાકી
Trending Photos
Morbi News હિમાંશુ ભટ્ટ/મોરબી : ટંકારા તાલુકાના હીરાપર ગામના ખેડૂતો દ્વારા રાત દિવસ જોયા વગર પરસેવો પાડીને પોતાના ખેતરમાં મગફળીનો પાક તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે જોકે મગફળીનો પાક તૈયાર થઈ ગયો છે તેમ છતાં પણ ટાકાના ભાવે તેઓની મગફળીનું વેચાણ કરવા માટે કરવામાં આવેલા રજીસ્ટ્રેશન કેન્સલ કરવામાં આવેલ છે. જેથી કરીને ખેડૂતોની હાલત સૂડી વચ્ચે સોપારી જેવી થઈ ગઈ છે.
હવે મગફળીનું વેચાણ ક્યા કરવું?
સરકાર દ્વારા ડિજિટલ ઇન્ડિયાની વાતો કરવામાં આવે છે. પરંતુ ડિજિટલ ઇન્ડિયાના અમલીકરણમાં અનેક વિસંગતતાઓ જોવા મળતી હોય છે. જેના કારણે ખેડૂતોને પારાવાર મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડતો હોય છે આવો જ ઘાટ ટંકારા તાલુકાના હીરાપર ગામના ખેડૂતો સાથે પણ થયો હોય તેવું સામે આવી છે. ખેડૂતોએ બે દિવસ સુધી ધક્કા ખાઈને ૭/૧૨ ના દાખલા મેળવ્યા હતા, ત્યારબાદ મગફળીનું ટેકાના ભાવે વેચાણ કરવા માટે બે દિવસ સુધી ધક્કા ખાઈને રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું અને તેઓના ખેતરની અંદર મગફળીનો પાક અત્યારે તૈયાર થવાની અણી ઉપર છે, ત્યારે ટેકાના ભાવે તેઓના મગફળીનું વેચાણ કરવા માટેના રજીસ્ટ્રેશનને કેન્સલ કરવામાં આવ્યા છે જેથી કરીને તેઓએ મગફળીનું વેચાણ ક્યાં કરવું તે સવાલ ઉઠી ગયો છે.
મગફળી નહિ વેચાય તો આફત આવશે
આ વિશે હીરપડાના ખેડૂત વિભાભાઈ લામકા જણાવે છે કે, ખેડૂતો દ્વારા પોતાના ખેતરની અંદર મગફળીનું ચોમાસામાં વાવેતર કરવામાં આવ્યું હતું અને ચોમાસુ મગફળીનો પાક લેવા માટે થઈને રાત દિવસ જોયા વગર મજૂરી કરવામાં આવી છે અને પરસેવો પાડવામાં આવે છે. આટલું જ નહીં પરંતુ ખાતર બિયારણ અને મજૂરીના ખર્ચા પણ ચડાવવામાં આવ્યા છે. તેમ છતાં પણ તેઓના ખેતરની અંદર મગફળીનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું નથી તેવું સેટેલાઈટ મેકિંગમાં બતાવે છે. જેથી કરીને ખેડૂતોની મગફળી લેવામાં નહીં આવે તેવો ઘાટ અત્યારે સર્જાયો છે. પરંતુ જો ટેકાના ભાવે તેઓની મગફળીનું વેચાણ ન થાય તો ખેડૂતોને રાતાપાણીએ રોવાનો વારો આવે તેવી શક્યતાઓ છે. કારણ કે ટેકાના ભાવે જે મગફળીનું વેચાણ થતું હોય છે તેના કરતાં ખુલ્લા બજારમાં ઓછી કિંમતે ખેડૂતો પાસેથી મગફળીની ખરીદી કરવામાં આવે છે. આમ ખેડૂતોને ખોટ ખાઈને પોતાની મગફળી બજારમાં વેચવી પડે તેવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થાય તેવી શક્યતાઓ હાલમાં દેખાઈ રહી છે.
અમને નાછૂટકે રૂટીન ખેતી છોડવી પડશે
તો અન્ય ખેડૂત પ્રકાશભાઈ સવસાણીએ જણાવ્યું કે, છેલ્લા ઘણા સમયથી ખેડૂતો રૂટીન ખેતી છોડીને વધુ કમાણી મેળવવા માટે થઈને બાગાયતી ખેતી તરફ વળી રહ્યા છે ત્યારે જો મગફળીની ટેકાના ભાવે ખરીદી કરવા માટે રજીસ્ટ્રેશન કરવામાં આવ્યા બાદ આવી રીતે ખેડૂતોના રજીસ્ટ્રેશન ડિજિટલ મેપિંગના આધારે રદ કરવામાં આવશે તો ખેડૂતો તેમના પાકનું પૂરતું વળતર મેળવી શકતા નથી અને તે લોકોને ના છૂટકે રૂટીન ખેતી છોડવી પડે અથવા તો ખેતીને જ છોડવી પડે આવો ઘાટ સર્જાય તો નવાઈ નથી. જેથી ખેડૂતોની મુશ્કેલી અને વેદનાને સમજીને સરકાર દ્વારા વાસ્તવિક રીતે જે ખેડૂતોએ પોતાના ખેતરની અંદર મગફળીનું વાવેતર કર્યું છે અને જો તેના રજીસ્ટ્રેશન કેન્સલ થયા હોય તો તેનું સમયસર વેરિફિકેશન કરીને તેઓની મગફળી ટેકાના ભાવે ખરીદી કરવી જોઈએ તેવી લાગણી ખેડૂતો વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.
એક બાજુ સરકાર ખેડૂતોની આવક બમણી કરવાની છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી વાતો કરે છે અને બીજી બાજુ જ્યારે જ્યારે ખેડૂતોની જણસ તૈયાર થાય ત્યારે કાંતો જણસના ભાવ તળિયે બેસી જાય છે અને જો ટેકાના ભાવે સરકારે માલ લેવાનો હોય તો તેમાં કેટલાક ખેડૂતોના ટંકારાના હીરાપર ગામની જેમ રજીસ્ટ્રેશન રદ થાય છે અને તેના કારણે ખેડૂતોને ના છૂટકે ખુલ્લા બજારમાં પોતાનો માલ પાણીના ભાવે વેચવો પડે અને મોટી ખોટ સહન કરવી પડે આવો ઘાટ સર્જાય છે ત્યારે ખેડૂતો દ્વારા ડિજિટલ મેપિંગ એટલે કે સેટેલાઈટ મેટિંગના બદલે સ્થળ ઉપર વાસ્તવિકતા જોઈને જે ખેડૂતોએ પોતાના ખેતરમાં મગફળીનું વાવેતર કર્યું છે તેની મગફળી ટેકાના ભાવે લેવી જોઈએ તેવી લાગણી ખેડૂતો વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે