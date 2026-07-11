ખેડૂત આંદોલન હવે નવા અંદાજમાં ! રાજકીય પાર્ટીઓને 'નો એન્ટ્રી'... ખેડૂતો હવે એકલા હાથે ચલાવશે સરકાર સામે લડત !

Farmers Protest : મોરબી જિલ્લા સહિત ગુજરાતના જુદા જુદા જિલ્લાઓમાંથી ખાનગી વીજ કંપનીની વીજ લાઈનો પસાર થાય છે, આ વીજ લાઈન પસાર કરવા માટે ખેડૂતોના ખેતરમાં વીજપોલ ઉભા કરવામાં આવી રહ્યા છે. ખેડૂતના ખેતરમાં ઉભા કરવામાં આવી રહેલા વીજપોલ સામે ખેડૂતોને યોગ્ય વળતર મળતું નથી, તેથી ખેડૂતો પૂરતું વળતર મળે તે માટે છેલ્લા ઘણા સમયથી આંદોલન કરી રહ્યા છે.
આંદોલનનો ત્રીજો તબક્કો શરૂ થશે
મોરબી જિલ્લાના જેતપર ગામે ખેડૂતો દ્વારા 19 દિવસ આમરણાંત ઉપવાસ કરવામાં આવ્યા હતા. દરમિયાન સરકાર દ્વારા વળતર માટેની નવી નીતિનો પરિપત્ર જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. જોકે, તેનો જેતપર ગામના ખેડૂતોએ અસ્વીકાર કર્યો છે અને આંદોલનના ત્રીજો તબક્કાની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી.
મોરબીના જેતપર ગામે 8 અને 9 જુલાઈના રોજ ગુજરાતના 24 જેટલા જિલ્લાના સરપંચો, ખેડૂતો અને ખેડૂત આગેવાનો સહિતના લોકોને બોલાવવામાં આવ્યા હતા અને તેઓની પાસેથી સૂચનો મેળવવામાં આવ્યા હતા. તો 10 જુલાઈની રાત્રે જેતપર ગામે આવેલ રામવાડી ખાતે મોરબી જિલ્લાના ખેડૂતો તથા ખેડૂત આગેવાનો અને મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો એકઠા થયા હતા.
વિવિધ કમિટીઓની રચના
આ દરમિયાન આંદોલનના ત્રીજો તબક્કા માટે વિવિધ કમિટીઓની રચના કરવામાં આવી છે. જેમાં સોશિયલ મીડિયા કમિટી, લીગલ સેલ કમિટી, ગામ સંપર્ક સંવાદ કમિટી, કાર્યક્રમ કમિટી, આયોજન કમિટી અને ભોજન વ્યવસ્થા કમિટીની રચના કરાઈ છે. જેમાં એક કમિટીમાં 5 થી લઈને 25 જેટલા આગેવાનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.
ખેડૂત આંદોલનમાં રાજકીય પાર્ટીઓને 'નો એન્ટ્રી'
ખાસ બાબતે એ છે કે પહેલેથી જ આ આંદોલન બિન રાજકીય આંદોલન છે. તેથી આગામી સમયમાં આંદોલનને રાજકીય રંગ ન લાગે તે માટે જિલ્લામાં બનાવમાં આવેલ વિવિધ કમિટીઓમાં એક પણ રાજકીય પક્ષની સાથે નાના મોટા કોઈ પણ હોદ્દા સાથે જોડાયેલ વ્યક્તિનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો નથી અને આવી જ રીતે આગામી સમયમાં ગુજરાતના બીજા જિલ્લાઓની અંદર પણ કમિટીની રચનાઓ કરવામાં આવશે તેવું આંદોલન સમિતિના સભ્યએ જણાવ્યું હતું.