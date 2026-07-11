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ખેડૂત આંદોલન હવે નવા અંદાજમાં ! રાજકીય પાર્ટીઓને 'નો એન્ટ્રી'... ખેડૂતો હવે એકલા હાથે ચલાવશે સરકાર સામે લડત !

Farmers Protest : મોરબીના જેતપર ગામે ખેડૂત આંદોલન ચાલી રહ્યું છે અને તે અંતર્ગત હવે જિલ્લા વાઇઝ વિવિધ કમિટીઓની રચના કરીને સરકાર સામે લડતના મંડાણ કરવા માટે આંદોલનનો ત્રીજો તબક્કો શરૂ કરવાની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. જેના ભાગરૂપે જેતપર ગામે આવેલ રામવાડી ખાતે મોરબી જિલ્લાના તમામ ગામના ખેડૂત આગેવાનો અને ખેડૂતોની મિટિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 11, 2026, 06:13 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 06:13 PM IST
ખેડૂત આંદોલન હવે નવા અંદાજમાં ! રાજકીય પાર્ટીઓને 'નો એન્ટ્રી'... ખેડૂતો હવે એકલા હાથે ચલાવશે સરકાર સામે લડત !

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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