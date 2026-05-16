મોરબીમાં માનવતાને શર્મશાર કરતો કિસ્સો, રૂપિયા 2000ના ભાડા માટે એક વ્યક્તિએ દીકરી-પત્નીને મકાન માલિકને સોંપી

મોરબીમાં માનવતાને શર્મશાર કરતો એક કિસ્સો સામે આવ્યો છે. ₹2,000ના ભાડાના બદલામાં એક વ્યક્તિએ તેની પત્ની અને પુત્રીને મકાનમાલિકને સોંપી હતી. જે બાદ મકાનમાલિકે હેવાનિયતની તમામ હદો પાર કરી હતી અને વારંવાર બળાત્કાર ગુજાર્યો હોવાની ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. 

Written ByDilip ChaudharyUpdated byDilip Chaudhary
Published: May 16, 2026, 06:42 PM IST|Updated: May 16, 2026, 07:29 PM IST
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

