/મોરબીમાં માનવતાને શર્મશાર કરતો કિસ્સો, રૂપિયા 2000ના ભાડા માટે એક વ્યક્તિએ દીકરી-પત્નીને મકાન માલિકને સોંપી

મોરબીમાં માનવતાને શર્મશાર કરતો એક કિસ્સો સામે આવ્યો છે. એક વ્યક્તિએ ક્રૂરતાની બધી હદો પાર કરી દીધી છે. ઘરનું ભાડું ચૂકવી ના શકતા તેણે પોતાના મકાનમાલિકને તેની પત્ની અને દીકરીને સોંપી દીધી હતી. મકાનમાલિક અને તેના એક સંબંધિએ તેની પત્ની અને 13 વર્ષની પુત્રી પર વારંવાર બળાત્કાર ગુજાર્યો હતો. આ ઘટનાને સામાજિક સંબંધોને તારતાર કરી દીધા છે. જે પિતા પર પરિવારની સુરક્ષાની જવાબદારી હોય, તેણે જ ભાડાની નજીવી રકમ સામે ઘરની સ્ત્રીઓની આબરૂનો સોદો કરી નાખતા સ્થાનિક પંથકમાં અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે.
આ મામલો ત્યારે પ્રકાશમાં આવ્યો જ્યારે પત્નીની માતાએ તેના જમાઈ, મકાનમાલિક અને સંબંધી વિરુદ્ધ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી. પોલીસે પતિ અને મકાનમાલિકની ધરપકડ કરી છે, જ્યારે સંબંધી હજુ પણ ફરાર હોવાનું કહેવાય છે. પોલીસ તેની શોધ કરી રહી છે. પોલીસે પોક્સો એક્ટ સહિત અનેક કલમો લગાવીને કેસ નોંધ્યો છે.
એક બાપ 2000 રૂપિયા ના કમાઈ શકે અને દીકરી અને પત્નીનો સોદો કરી દે એની પર ભરોસો મૂકવો કેટલો એ સવાલ છે. એક દીકરી એ એક બાપના માથાની પાઘડી હોય છે. એવી 13 વર્ષની માસૂમનો પણ સોદો કરતાં એક પિતાનો કઈ રીતે જીવ ચાલ્યો હશે એ જ સમજણની બહાર છે. સૌથી શરમની વાત છે એ મકાન માલિક, જે 2000 રૂપિયા માટે મા-દીકરી સાથે રેપ કરે, શું એના ઘરમાં એના પરિવારમાં કોઈને દીકરી નથી. આ પ્રકારની હેવાનિયતે સમાજને શર્મશાર કરી દીધો છે.
પોલીસે તપાસ શરૂ કરી
પોલીસે ગુનાના સ્થળે પંચનામું કર્યું છે અને પીડિતો અને આરોપી બંનેની તબીબી તપાસ પણ કરી છે. ફોરેન્સિક પુરાવા પણ એકત્રિત કરવામાં આવ્યા છે. મકાનમાલિકના પરિવારના સભ્યો અને ગુનામાં મદદ કરનાર સંબંધી હાલમાં ફરાર છે. યુવતીની માતાએ ફરિયાદ નોંધાવીને જમાઈને સબક શિખવવાનું એક ઉત્તમ કાર્ય કર્યું છે.
શું છે સમગ્ર ઘટના ?
પીડિતાની માતાએ પોતાની ફરિયાદમાં જણાવ્યું હતું કે છ મહિના પહેલા કામની શોધમાં પરિવાર સુરેન્દ્રનગરથી મોરબી ગયો હતો.અહીં પતિએ ₹2,000માં ઘર ભાડે રાખ્યું હતું. પરંતુ આર્થિક પરિસ્થિતિ સારી ના હોવાથી તે સમયસર ભાડું ચૂકવી શકતો ન હતો અને ભાડાની બાકી રકમ ધીમે ધીમે વધતી ગઈ. જે બાદ પતિએ જ બાકી ભાડાના બદલામાં મકાનમાલિકને તેની પત્ની અને પુત્રીનું જાતીય શોષણ કરવાની પરવાનગી આપી. ઘટના સમયે દીકરી 13 વર્ષ અને 7 મહિનાની હતી. મકાનમાલિક આ બંને પર વારંવાર બળાત્કાર કરતો રહ્યો.
ગુરુવારે 55 વર્ષીય આરોપી મકાનમાલિકને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો અને પૂછપરછ માટે એક દિવસ માટે પોલીસ કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યો. કસ્ટડીનો સમયગાળો પૂરો થયા પછ મકાનમાલિકને ન્યાયિક કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યો.