/ખૂબ ડરામણી છે લોકવાયકા! મોરબીમાં ભગવાન જગન્નાથજીની નહીં, મચ્છુ માતાજીની નીકળે છે રથયાત્રા, જાણો શું છે ઇતિહાસ

Machu Mataji: અષાઢી બીજ એટલે રથયાત્રાનો પાવન પર્વ. આ દિવસે સમગ્ર ગુજરાતમાં ભગવાન જગન્નાથજીની રથયાત્રા ધામધૂમથી નીકળે છે, પરંતુ મોરબીમાં એક અનોખી અને ઐતિહાસિક પરંપરા જોવા મળે છે. અહીં અષાઢી બીજના રોજ ભગવાન જગન્નાથજીની નહીં, પરંતુ મચ્છુ માતાજીની ભવ્ય રથયાત્રા કાઢવામાં આવે છે, જેની સાથે એક અત્યંત રોમાંચક અને શ્રદ્ધાથી ભરેલી લોકવાયકા જોડાયેલી છે.
ગઢની દીવાલ અને પુનિયા મામાના બલિદાનની લોકવાયકા
મોરબીના ઇતિહાસ સાથે જોડાયેલી આ લોકવાયકા મુજબ, ભૂતકાળમાં મોરબીના ગઢની દીવાલ વારંવાર ચણવા છતાં ટકતી ન હતી અને વારંવાર ધરાશાયી થઈ જતી હતી. આ સમસ્યાના નિવારણ માટે પુનિયા મામાએ પોતાનું માથું બલિદાનમાં આપ્યું હતું. તેમના આ સર્વોચ્ચ બલિદાન બાદ જ ગઢની દીવાલ અકબંધ રહી શકી હતી. આ ઐતિહાસિક ઘટના બાદ પુનિયા મામા અને મચ્છુ માતાજી વચ્ચે મામા-ભાણેજનો પવિત્ર સંબંધ બંધાયો હતો. આ અતૂટ આસ્થા અને શ્રદ્ધાના પ્રતીક રૂપે જ દર વર્ષે અહીં મચ્છુ માતાજીની રથયાત્રા કાઢવામાં આવે છે.
રબારી અને ભરવાડ સમાજનું માનવ મહેરામણ
મોરબીમાં દર વર્ષે મચ્છુ માતાજીની રથયાત્રાનું આયોજન ખાસ કરીને રબારી અને ભરવાડ સમાજ દ્વારા ખૂબ જ શ્રદ્ધાપૂર્વક કરવામાં આવે છે. આ વર્ષે પણ અષાઢી બીજના પાવન અવસરે શહેરમાં રથયાત્રાનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. મોરબી જિલ્લાના જુદા-જુદા ગામો ઉપરાંત અન્ય જિલ્લાઓમાંથી પણ આશરે 35 થી 40 હજાર જેટલા શ્રદ્ધાળુઓ આ રથયાત્રામાં ઉમટી પડ્યા હતા. રથયાત્રામાં જોડાયેલા યુવક-યુવતીઓએ પરંપરાગત રાસ-ગરબા અને હુડાની રમઝટ બોલાવીને વાતાવરણને જીવંત અને ભક્તિમય બનાવી દીધું હતું. યાત્રામાં જોડાયેલા તમામ દર્શનાર્થીઓ માટે મહાપ્રસાદની ઉત્તમ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી, જેનો હજારો લોકોએ લાભ લીધો હતો.
શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં યાત્રાની પૂર્ણાહુતિ
કોરોના મહામારીના કારણે છેલ્લા બે વર્ષથી આ રથયાત્રા નીકળી શકી ન હતી. પરંતુ આ વર્ષે પરવાનગી મળતા ભક્તોમાં અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. મચ્છુ માતાજીના મંદિરેથી પ્રસ્થાન થયેલી આ યાત્રા શહેરના વિવિધ માર્ગો પર ફરીને મચ્છુ માતાજીના કોઠે પહોંચીને સંપન્ન થઈ હતી. આટલી મોટી સંખ્યામાં લોકોની હાજરી હોવા છતાં, કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે મોરબી એ-ડિવિઝન પોલીસ દ્વારા રથયાત્રાના સમગ્ર રૂટ પર ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો. આખો ધાર્મિક પ્રસંગ અત્યંત શાંતિપૂર્ણ અને એખલાસભર્યા વાતાવરણમાં પૂર્ણ થતાં વહીવટી તંત્ર અને પોલીસે પણ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો.