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મોરબીના જેતપર ગામમાં 90 દિવસથી ખેડૂતોનો સત્યાગ્રહ યથાવત: મહારાષ્ટ્રના નેતાઓ જોડાયા, હવે રાષ્ટ્રીય સ્તરે આંદોલનની ચીમકી

મોરબીના જેતપરમાં ખેડૂતો ત્રણ મહિનાથી આંદોલન કરી રહ્યાં છે. ખાનગી કંપનીઓના વીજ પોલ મામલે ખેડૂતો હવે લડી લેવાના મૂડમાં છે. આ આંદોલનમાં આજે મહારાષ્ટ્રના ખેડૂત નેતાઓ પણ સામેલ થયા હતા.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 12, 2026, 06:41 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 06:41 PM IST
મોરબીના જેતપર ગામમાં 90 દિવસથી ખેડૂતોનો સત્યાગ્રહ યથાવત: મહારાષ્ટ્રના નેતાઓ જોડાયા, હવે રાષ્ટ્રીય સ્તરે આંદોલનની ચીમકી

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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