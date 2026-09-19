/મોરબી : 17 લાખની ચોરી બાદ એવી જગ્યાએ સંતાડ્યો માલ કે પોલીસ પણ ચોંકી ગઈ! પિતા-પુત્ર ઝડપાયા

હિમાંશુ ભટ્ટ, મોરબી : મોરબીના ધમધમતા સરદાર રોડ પર આવેલી રાધા કૃષ્ણ જ્વેલર્સ નામની દુકાન અને રાતના અંધારામાં ત્રાટકેલા શાતિર તસ્કરો ચોરીની આ ઘટના સામાન્ય નહોતી. તસ્કરોએ દુકાનનું શટર તોડવાના બદલે પાછળની દીવાલમાં એક મોટું બાકોરું પાડ્યું અને અંદર પ્રવેશ કર્યો. દુકાનમાં ઘૂસ્યા બાદ તસ્કરોએ સોના-ચાંદીના દાગીના પર હાથ સાફ કર્યો. 24 ગ્રામ સોનું અને અધધ કહી શકાય તેવી 6 કિલો 250 ગ્રામ ચાંદી તેમજ દોઢ કિલો ચાંદીનો ભંગાર. આમ કુલ મળીને 17.24 લાખ રૂપિયાના મુદ્દામાલની ચોરી કરીને તસ્કરો પલાયન થઈ ગયા. સવારે જ્યારે સોની વેપારી દીપક માંડલિયા દુકાને પહોંચ્યા ત્યારે તેમના પગ નીચેથી જમીન સરકી ગઈ. ઘટના અંગે મોરબી એ ડિવિઝન પોલીસ મથકે અજાણ્યા શખ્સો સામે ગુનો નોંધાયો.
પાણીના ટાંકામાં સંતાડ્યો ચોરીનો માલ
17 લાખથી વધુની ચોરીના પગલે મોરબી પોલીસે અલગ-અલગ ટીમો બનાવી તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો. સીસીટીવી અને ટેકનિકલ સર્વેલન્સના આધારે પોલીસ વાવડી રોડ પર આવેલા શ્રીજી પાર્કના એક ભાડાના મકાન સુધી પહોંચી, અહીં રહેતા 53 વર્ષના કરીમ માણેક અને તેના 24 વર્ષના દીકરા મુસ્તાક માણેકની અટકાયત કરી જ્યારે પોલીસે ઘરની તલાશી લીધી, ત્યારે અધિકારીઓ પણ દંગ રહી ગયા. આ શાતિર પિતા-પુત્રની જોડીએ ચોરીનું સોનું અને કિલોબંધ ચાંદી ઘરના ભોંયતળિયે બનાવેલા પાણીના ટાંકાની અંદર છુપાવી રાખ્યું હતું. પોલીસે ટાંકામાંથી પ્લાસ્ટિકની થેલીઓમાં ભરેલો 17.24 લાખનો મુદ્દામાલ રિકવર કરી લીધો.
પિતા-પુત્ર જેલ હવાલે
પોલીસે ચોરીના મુદ્દામાલ સહિત ગુનામાં વપરાયેલી 50 હજારની બાઈક પણ જપ્ત કરીને કુલ 17.47 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે. સામાન્ય રીતે પોલીસ ચોરીના કેસમાં આરોપીઓના રિમાન્ડ મેળવી મુદ્દામાલ શોધતી હોય છે, પણ અહીં મોરબી પોલીસે એવી દમદાર કામગીરી કરી કે 100 ટકા મુદ્દામાલ પહેલેથી જ રિકવર થઈ ગયો. પરિણામે કોર્ટે આરોપીઓના રિમાન્ડ મંજૂર ન કર્યા અને આ શાતિર બાપ-બેટાની જોડીને સીધા જેલ હવાલે કરી દીધા.
શોર્ટકટથી અમીર બનવાના ચક્કરમાં પિતા-પુત્રએ આ ખતરનાક કાંડ તો કર્યો, પણ ખાખી વરદીના સપાટા સામે તેમનો આ પાણીના ટાંકાવાળો માસ્ટરપ્લાન પણ પાણીમાં બેસી ગયો. લાલચ ગમે તેટલી મોટી હોય, કાયદાની લાંબી સજાથી મોટું કોઈ પરિણામ નથી હોતું.