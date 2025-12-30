ખેતરમાં મજૂર બનીને આવેલી ખુશીએ અચાનક કપડા ઉતાર્યા, હનીટ્રેપમાં ફસાવી ખેડૂત પાસેથી 51 લાખ પડાવ્યા
ગુજરાતના મોરબીમાં હની ટ્રેપ દ્વારા એક ખેડૂત પાસેથી 51 લાખથી વધુની છેતરપિંડીની ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. ખેત મજૂર બનીને આવેલી મહિલાએ અન્ય લોકો સાથે મળી ખેડૂતને ફસાવ્યો અને તેની પાસેથી રૂપિયા પડાવ્યા છે. પોલીસે આ મામલામાં 5 લોકોની ધરપકડ કરી છે, જ્યારે ત્રણ લોકો ફરાર છે.
Morbi News: મોરબીમાં એક ચોંકાવનારી ઘટના બની છે. અહીં ખેત મજૂર બનીને આવેલી મહિલાએ ખેડૂતને હનીટ્રેપમાં ફસાવ્યો છે. ખેડૂતને ફસાવી 51 લાખનો તોડ કરવામાં આવ્યો છે. પોલીસે આ કેસમાં પાંચ આરોપીઓની ધરપકડ કરી, જ્યારે મુખ્ય આરોપી મહિલા સહિત ત્રણ ફરાર છે. મોરબીમાં એક ખેડૂતને હનીટ્રેપમાં ફસાવવામાં આવ્યો અને તેની પાસેથી સોનાના બિસ્કિટ, એક કાર, એક બાઇક અને એક મોબાઇલ ફોન, કુલ મળી 51 લાખ રૂપિયાનો તોડ કરવામાં આવ્યો છે.
7 મળી હનીટ્રેપનો ખેલ પાડ્યો
ચોંકાવનારી વાત છે કે હની ટ્રેનમાં મામલામાં મહિલા વિરુદ્ધ પહેલાન જેમ એક હનીટ્રેપનો કેસ નોંધાયેલો હતો. પછી તેણે અન્ય સાત લોકો સાથે મળી વધુ એક ઘટનાને અંજામ આપ્યો. પોલીસે આ મામલામાં તપાસ કરી પાંચ લોકોની ધરપકડ કરી છે.
પહેલા ખેત માલિકે કામ આપવાની ના પાડી
હનીટ્રેપનો શિકાર થયેલા ખેડૂત પોતાના ખેતરમાં કામ માટે મજૂર શોધી રહ્યાં હતા, જેની માહિતી મળતા પાંચાભાઈ માણસુરિયા અને તેના સાથીઓએ મળી હનીટ્રેપનું ષડયંત્ર રચ્યું. યોજના અનુસાર પાંચાભાઈએ ગોંડલની રહેવાસી ખુસી પટેલ નામની એક મહિલાને એક પુરૂષ અને એક બાળકની સાથે ખેતરમાં કામ કરવા મોકલ્યા. પરંતુ તેની પાસે કોઈ ઓળખનો પૂરાવો ન હોવાને કારણે ખેડૂતે તેને કામ આપવાની ના પાડી દીધી.
મહિલા એકલી ખેતરમાં આવી અને....
પોલીસે જણાવ્યું કે ત્યારબાદ ખુશીએ ખેતર માલિકને ફોન કર્યો અને કામ પર રાખવાની વિનંતી કરી. ત્યારબાદ તે એકલી ખેતરે પહોંચી હતી. વાતચીત દરમિયાન ખુશીએ અચાનક પોતાના કપડા ઉતારી દીધા અને અશ્લીલ ઈશારા કરવા લાગી. આ વચ્ચે બે કારમાં સાત લોકો આવ્યા અને તેની તસવીરો અને વીડિયો બનાવતા ખેત માલિકને ધમકાવવા લાગ્યા. તેણે કહ્યું- આ અમારા સમાજની દીકરી છે, તું અહીં તેને ખોટા કામ કરવા માટે લાગ્યો છે. ત્યારબાદ બળાત્કારની ફરિયાદ દાખલ કરાવવાની ધમકી આપી. આ લોકોએ ખેડૂત પાસે 1 કરોડની માંગ કરી હતી. તેમાંથી તેણે બળજબરીથી 53,50,000 રૂપિયા છીનવી લીધા, જેમાં 50 લાખ રૂપિયાના ચાર સોનાના બિસ્કિટ, 2.5 તોલાની સોનાની ચે અને રોકડ સામેલ છે.
ખેડૂતનું અપહરણ કરી ગુપ્ત સ્થળે રાખ્યો
બાદમાં વધુ પૈસા પડાવી લેવાના ઈરાદાથી આ લોકોએ ખેડૂતનું અપહરણ કરી ગુપ્ત સ્થળે રાખ્યો હતો. પરંતુ થોડા સમય બાદ પીડિત ખેડૂત આ લોકોની ચુંગાકમાંથી ભાગી નીકળ્યો અને પોલીસને ઘટનાની જાણ કરી હતી. ફરિયાદના આધારે પોલીસે તપાસ કરી અને અન્ય સૂચનાઓ અને સૂત્રોના આધારે આઠ કલાકમાં પાંચ આરોપીઓની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે.
51 લાખથી વધુની છેતરપિંડી
ત્યારબાદ આરોપીઓ પાસેથી 51 લાખ રૂપિયાના સોનાના બિસ્કિટ, સોનાની ચેન, કાર, બાઇક અને ફોન જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. હનીટ્રેપના ગુનામાં સામેલ ગેંગની મુખ્ય મહિલા આરોપી ખુશી પટેલ, સાથે આરોપી જિલુભાઈ અને દેવાંગ વેલાણીનો ગુનાહિત ઈતિહાસ રહ્યો છે. તે પણ વાત સામે આવી છે કે આરોપી મહિલા વિરુદ્ધ જસદણ પોલીસ સ્ટેશનમાં 2024મા એક હનીટ્રેપનો કેસ નોંધાયો હતો. તેને ધ્યાનમાં રાખતા પોલીસ આગળની કાર્યવાહી કરી રહી છે.
