Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /મોરબી પાસે અકલ્પનીય ઘટના! કૂવામાં આપોઆપ પાણી હિલોળે ચડ્યું, આસપાસના કૂવાઓ એકદમ શાંત! ગ્રામજનોમાં કુતૂહલ

મોરબી પાસે અકલ્પનીય ઘટના! કૂવામાં આપોઆપ પાણી હિલોળે ચડ્યું, આસપાસના કૂવાઓ એકદમ શાંત! ગ્રામજનોમાં કુતૂહલ

Mysterious Water Waves In Morbi Well: મોરબી તાલુકાના વિરપરડા ગામ પાસે છેલ્લા ચાર દિવસથી વિચિત્ર ઘટના જોવા મળી રહી છે અને એક કુવાની અંદર પાણી હાલકડોલક થતું જોવા મળે છે જેથી કરીને લોકોમાં ભારે કુતુહલ સર્જાયું છે અને બુધવારે સાંજે આ કુવાની અંદર રહેલું પાણી ફરી હાલકડોલક થતું જોવા મળ્યું હતું જેથી આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાંથી મોટી સંખ્યામાં લોકો કુવા કાઠે ઊલટી પડ્યા હતા. 

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 06, 2026, 12:40 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 01:50 PM IST
મોરબી પાસે અકલ્પનીય ઘટના! કૂવામાં આપોઆપ પાણી હિલોળે ચડ્યું, આસપાસના કૂવાઓ એકદમ શાંત! ગ્રામજનોમાં કુતૂહલ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ઈમરાન હાશમીની ફિલ્મ આવારાપન 2 નું ટ્રેલર જુઓ, 14 ઓગસ્ટે સિનેમાઘરોમાં થશે રિલીઝ
2
3
4
5