/મોરબી પાસે અકલ્પનીય ઘટના! કૂવામાં આપોઆપ પાણી હિલોળે ચડ્યું, આસપાસના કૂવાઓ એકદમ શાંત! ગ્રામજનોમાં કુતૂહલ

Mysterious Water Waves In Morbi Well: સામાન્ય રીતે કુવા અને નદીના પાણી શાંત જોવા મળતા હોય છે અને તેમાં કોઈપણ પ્રકારની મુમેન્ટ હોતી નથી પરંતુ મોરબી તાલુકાના વીરપરડા ગામે પ્રાણજીવનભાઈ સાદરીયા નામના ખેડૂતના ખેતરની અંદર જે કૂવો આવેલો છે તે કુવાની અંદર ગત રવિવારે અને સોમવારે પાણી હાલકડોલક થતું જોવા મળ્યું હતું ત્યારબાદ બુધવારે બપોરે ત્રણેક વાગ્યાથી ફરી પાછું આ પાણી હાલકડોલક થતું જોવા મળતા આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાંથી લોકો ત્યાં જોવા ઉલટી પડ્યા હતા.
વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ
મોરબી તાલુકામાં ગત શનિવારે દિવસ દરમિયાન નવ ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસ્યો હતો જેથી કરીને સ્થાનિક જળાશયોમાં નવા નિરની આવક થઈ હતી ત્યારે નદી, નાળા, કુવા, તળાવ વિગેરે છલોછલ ભરાઈ ગયા હતા દરમ્યાન પ્રાણજીવનભાઈ સાદરિયાના ખેતરની અંદર આવેલો કૂવો પણ છલોછલ ભરાઈ ગયો હતો અને બીજા દિવસે રવિવારથી આ કુવાના પાણીની અંદર દરિયામાં મોજા ઉછળતા હોય તે પ્રકારે પાણી હાલકડોલક થતું જોવા મળતા તેનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો હતો.
ગ્રામ્ય વિસ્તારમાંથી મોટી સંખ્યામાં લોકો કુવા કાંઠે ઉમટી પડ્યા
જે રીતે રવિવારે અને સોમવારના દિવસ દરમિયાન પાણી હાલકડોલક થતું જોવા મળ્યું હતું તેવી જ રીતે બુધવારે બપોરે એક યુવાન પોતાનું બાઈક લઈને હાઇવે ઉપરથી પસાર થયો હતો ત્યારે કુવાનું પાણી હાલતડોલક થતું જોવા મળ્યું હતું જેથી તે યુવાને પોતાના મોબાઇલમાં કૂવાના પાણીનો વિડીયો બનાવ્યો હતો ને ત્યારબાદ પોતાના ગામ વીરપરડામાં અન્ય લોકોને જાણ કરી હતી સાથોસાથ વાડીના માલિકને પણ જાણ કરવામાં આવી હતી આ બનાવની જાણ થતા વીરપરડા, મોડપર, બીલિયા, બગથળા, આમરણ વિગેરે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાંથી મોટી સંખ્યામાં લોકો કુવા કાંઠે ઉમટી પડ્યા હતા.
કુવાનું પાણી શા માટે થઈને હાલકડોલક થાય છે તે તપાસનો વિષય
આ ખેતરના માલિક પ્રાણજીવનભાઈ સાદરિયા પાસેથી મળતી વિગત પ્રમાણે તેઓએ પોતાના ખેતરની અંદર ત્રણ મહિના પહેલા જ કૂવો બનાવવાનું કામ પૂર્ણ કર્યું હતું અને આ ચોમાસા દરમિયાન પ્રથમ વખત તેના કુવાની અંદર પાણીની આવક થયેલી છે અને પહેલા જ વરસાદમાં કુવાની અંદર ખેતરની જમીન કરતા પણ વધુ ઊંચું પાણી ભરાયું છે અને અચાનક જ પ્રથમ વખત ભરાયેલા આ કુવામાં અન્ય કોઈ કુવામાં કરંટ જોવા મળતો નથી તેવો કરંટ જોવા મળે છે જેથી કુવાનું પાણી શા માટે થઈને હાલકડોલક થાય છે તે તપાસનો વિષય બન્યો છે.
ઘણા લોકો ભૂકંપ આવવાની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરી
છેલ્લા લગભગ ચાર દિવસથી વીરપરડા ગામે કુવાની અંદર પાણી શાંત રહેવાના બદલે હાલકડોલક થઈ રહ્યું છે જેથી કરીને અનેક પ્રકારની ચર્ચાઓ થઈ રહી છે જેમાં ઘણા લોકો ભૂકંપ આવવાની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે તો ઘણા લોકો પવનના કારણે પાણી હલી રહ્યું છે તેવું કહી રહ્યા છે જ્યારે ઘણા લોકો ભૂત પ્રેતની પણ વાતો કર્યા છે જો કે, સત્ય શું છે તે હજુ સુધી બહાર આવ્યું નથી ત્યારે તંત્ર દ્વારા આ બાબતે ખરાઈ કરીને હકીકત બહાર લાવવામાં આવે તેવું સહુ કોઈ ઈચ્છી રહ્યા છે.