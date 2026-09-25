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મોટી દુર્ઘટના! મોરબીમાં ગણેશ વિસર્જનની ખુશી માતમમાં ફેરવાઈ; સાદુળકા ગામ પાસે 4 યુવાનો ડૂબ્યા

Morbi News: મોરબીમાં ગણેશ વિસર્જન દરમિયાન એક અત્યંત દુઃખદ ઘટના સામે આવી છે. પીપળી ગામથી ગણેશજીનું વિસર્જન કરવા માટે આવેલા ચાર યુવાનો સાદુળકા ગામ પાસે પાણીમાં ડૂબી ગયા હતા. ઘટનાની જાણ થતાં જ ફાયર વિભાગની ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી ગઈ હતી અને બે યુવાનોનો સુરક્ષિત રીતે આબાદ બચાવ કર્યો હતો.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 25, 2026, 11:16 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 11:16 AM IST
મોટી દુર્ઘટના! મોરબીમાં ગણેશ વિસર્જનની ખુશી માતમમાં ફેરવાઈ; સાદુળકા ગામ પાસે 4 યુવાનો ડૂબ્યા

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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