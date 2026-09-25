/મોટી દુર્ઘટના! મોરબીમાં ગણેશ વિસર્જનની ખુશી માતમમાં ફેરવાઈ; સાદુળકા ગામ પાસે 4 યુવાનો ડૂબ્યા

Morbi News: મોરબી જિલ્લામાં ગણેશ વિસર્જનના પવિત્ર અવસરે એક અત્યંત દુઃખદ ઘટના સામે આવી છે. પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, મોરબી નજીક આવેલા સાદુળકા ગામ પાસે ગણેશ વિસર્જન કરવા ગયેલા ચાર યુવાનો અચાનક ઊંડા પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા હતા. આ તમામ યુવાનો પીપળી ગામ બાજુથી ગણેશજીની પ્રતિમાનું વિસર્જન કરવા માટે ઉત્સાહભેર આવ્યા હતા. જોકે, પાણીના પ્રવાહ કે ઊંડાઈનો અંદાજ ન આવતા ચાર યુવાનો ડૂબવા લાગ્યા હતા, જેને પગલે ઘટનાસ્થળે અરેરાટી વ્યાપી ગઈ હતી.
ફાયર વિભાગની ત્વરિત કામગીરી: બે યુવાનોનો બચાવ
યુવાનો પાણીમાં ડૂબ્યા હોવાની જાણ થતાં જ તાત્કાલિક સ્થાનિક પ્રશાસન અને ફાયર વિભાગની ટીમ ઘટનાસ્થળે દોડી ગઈ હતી. ફાયર વિભાગના જવાનોએ રાતના સમયે જ ભારે જહેમત ઉઠાવીને તાકીદે રેસ્ક્યુ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. તેમની આ ત્વરિત કામગીરીના ફળસ્વરૂપે બે યુવાનોને પાણીમાંથી હેમખેમ બહાર કાઢવામાં સફળતા મળી હતી. સમયસર મદદ મળી જતાં આ બે યુવાનોના જીવ બચી ગયા હતા.
એક યુવકનો મૃતદેહ મળ્યો, અન્ય એકની શોધખોળ યથાવત
બચાવ કામગીરી દરમિયાન પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયેલા અન્ય બે યુવાનોને શોધવા માટે ફાયર વિભાગ દ્વારા સતત તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ સઘન શોધખોળ દરમિયાન ટીમને એક યુવકનો મૃતદેહ બહાર કાઢવામાં સફળતા મળી છે.
મૃતક યુવાનની ઓળખ 34 વર્ષીય વિલાસ સુભાષભાઈ ગાયકવાડ (રહે. નવી પીપળી) તરીકે થઈ છે. યુવાનના અકાળે અવસાનથી તેના પરિવારમાં ઘેરો શોક છવાઈ ગયો છે. તંત્ર દ્વારા હજુ પણ પાણીમાં લાપતા અન્ય એક યુવાનની શોધખોળ સતત ચલાવવામાં આવી રહી છે.