Gujarat Youth In Morbi : યુક્રેનમાં સરેન્ડર કરનારા મોરબીના યુવાને માતા સાથે વિડિયો કોલથી કરી વાત. દિપા જોસેફ નામના મહિલા એડવોકેટ હાલમાં યુક્રેન સાહિત માજોઠી પાસે ગયા છે. સાહિલના માતાએ કરી હતી વોટ્સએપ કોલથી વાત. રશિયામાં અભ્યાસ માટે ગયેલ યુવાન ડ્રગ્સ કેસમાં ફસાયા સાહિલને મોકલ્યો હતો યુક્રેનમાં યુદ્ધ લડવા માટે
 

યુક્રેન ફસાયેલા દીકરા સાથે માતાએ એક વર્ષ બાદ વાત કરી, બંને ચોધાર આસુંએ રડી પડ્યા!

Morbi News હિમાંશું ભટ્ટ/મોરબી : મોરબીના સાહિલ માજોઠી નામના યુવાને યુક્રેનમાં સરેન્ડર કર્યું છે અને હાલ માટે યુક્રેનમાં છે. દરમિયાન આજે સાહિલ માજોઠીએ લગભગ એક વર્ષ પછી તેની માતા સાથે વોટ્સએપ કોલથી વાત કરી હતી. અને તેને ભારત પરત લાવવા માટે સરકાર દ્વારા મદદ કરવામાં આવે તેવી અપીલ કરી હતી. 

મોરબીના કાલિકા પ્લોટ વિસ્તારમાં રહેતો સાહિલ માજોઠી નામનો યુવાન રશિયામાં અભ્યાસ કરવા માટે મોરબીથી ગયો હતો અને ત્યાં તે કુરિયર સર્વિસમાં પાર્ટ ટાઈમ જોબ કરતો હતો દરમિયાન કુરિયરમાં મોકલાયેલ પાર્સલની અંદર ડ્રગ્સ હોવાનું સામે આવ્યું હતું. જેથી કરીને રશિયાની પોલીસે તેની ધરપકડ કરી હતી અને ત્યારે સાહિલે કુરિયર ક્યાંથી લાવ્યો છે તે સહિતની તમામ માહિતી રશિયાની પોલીસને આપી દીધી હતી, તેમ છતાં પણ સાહિલને ડ્રગ્સ કેસમાં ફસાવીને રશિયાની જેલમાં બંધ કરીને ડ્રગ્સના કેસમાં તેને સજા કરવામાં આવી હતી. આ બાદ તે રશિયાની જેલમાં હતો તેવામાં તેને અનેક પ્રકારના પ્રલોભનો છેલ્લા મહિનાઓ દરમિયાન રશિયન પોલીસ દ્વારા આપવામાં આવ્યા હતા અને અંતે સાહિલને યુક્રેન સામે યુદ્ધ લડવા માટે થઈને તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો.

ત્યાર બાદ તેને 15 દિવસની આર્મીની રશિયામાં ટ્રેનીંગ આપવામાં આવી હતી અને ત્યાંથી તેને યુક્રેન સામે યુદ્ધ કરવા માટે યુક્રેનની બોર્ડરે લઈ ગયા હતા જોકે, સાહિલે યુક્રેન સામે યુદ્ધ લડવાના બદલે યુક્રેનની બોર્ડર ઉપર જઈને યુક્રેનમાં સરેન્ડર કર્યું હતું અને ત્યારબાદ છેલ્લા સાડા ત્રણ મહિનાથી સાહિલ માંજોઠી હાલમાં યુક્રેનમાં છે, ત્યારે તેને હેમખેમ પરત લાવવા માટે થઈને તેની માતા હસીનાબેન માજોઠી દ્વારા રાજ્ય સરકાર, કેન્દ્ર સરકાર અને દિલ્હી હાઇકોર્ટ સુધીના પ્રયત્નો કરવામાં આવી રહ્યા છે. 

યુવકના દિલ્હી હાઇકોર્ટના વકીલ દીપા જોસેફ યુક્રેન ખાતે પહોંચ્યા છે અને ત્યાં તેઓએ સાહિલ સાથે મુલાકાત કરી હતી અને ત્યારબાદ આજે સાહિલ માંજોઠીની તેની માતા સાથે સાહિલની વોટ્સ એપ કોલથી વાત થઈ હતી અને લગભગ 18 મિનિટ જેટલી વાતચીત ચાલી હતી. તે દરમ્યાન 10 મિનિટ કરતાં વધુ સમય સુધી બંને બાજુએથી માતા અને પુત્રના ચોધાર આંસુ વહેતા રહ્યા હતા. કારણ કે, છેલ્લા એક વર્ષથી સાહિલ માજોઠીએ તેની માતા સાથે વિડીયો કોલથી વાત કરી ન હતી અને હાલ તે યુક્રેન ખાતે હેમખેમ છે તે જાણીને માતાએ પણ રાહત શ્વાસ લીધો છે અને જે રીતના પ્રયત્નો હાલમાં સરકાર દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યા છે તે જોતાં સાહિલ માજોઠી વહેલી તકે હેમખેમ પરત ભારત આવશે તેવી લાગણી સાહિલની માતાએ વ્યક્ત કરી છે. 

