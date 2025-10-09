Prev
માતાનો સનસનીખેજ ખુલાસો: "મારો દીકરો યુક્રેન ગયો જ નહોતો, જેલમાંથી યુક્રેન કઈ રીતે પહોંચ્યો ખબર નથી"

Gandhinagar News: મોરબીનો યુવાન સાહીલ માજોઠી યુક્રેની સેનાના કબ્જામાં. રશિયા તરફથી યુદ્ધ લડતા પકડાયો હોવાનો આરોપ.. તો સાહીલના માતા આજે મુખ્યમંત્રીને કરશે રજૂઆત. દીકરાનો ખોટો ફસાવાયો હોવાનો દાવો.

Oct 09, 2025

માતાનો સનસનીખેજ ખુલાસો: "મારો દીકરો યુક્રેન ગયો જ નહોતો, જેલમાંથી યુક્રેન કઈ રીતે પહોંચ્યો ખબર નથી"

Gandhinagar News: રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચે ચાલી રહેલા સંઘર્ષમાં રશિયન સેના તરફથી યુદ્ધ લડી રહેલા મોરબીના યુવાન સાહીલ માજોઠીએ યુક્રેનની સેના સામે સરેન્ડર કર્યું હોવાના અહેવાલોથી ખળભળાટ મચી ગયો છે. હાલમાં યુક્રેની સેનાના સકંજામાં રહેલા સાહીલને પરત લાવવા માટે તેના માતા અને મામાએ આજે ગાંધીનગર ખાતે મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલને મળીને રજૂઆત કરી હતી.

માતાનો સનસનીખેજ ખુલાસો: "મારો દીકરો યુક્રેન ગયો જ નહોતો, રશિયામાં ડ્રગ્સના કેસમાં ધરપકડ બાદ જેલમાંથી યુક્રેન કઈ રીતે પહોંચ્યો ખબર નથી"
સાહીલ માજોઠીની માતાએ મુખ્યમંત્રી સમક્ષ કરેલી રજૂઆતમાં સનસનીખેજ ખુલાસા કર્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, "મારો દીકરો જાન્યુઆરી 2024માં કાયદેસર રીતે રશિયા ભણવા માટે ગયો હતો. રશિયામાં જ એક પાર્સલ આપવા જતા તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. પોલીસના કહેવા પ્રમાણે તે પાર્સલમાં ડ્રગ્સ હતું. તેને રશિયાની જેલમાં રાખવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ જેલમાંથી યુક્રેન કઈ રીતે પહોંચ્યો તેની અમને ખબર નથી. મારો દીકરો યુક્રેન ગયો જ નહોતો. અમને જાણવા મળ્યું છે કે રશિયામાં સાહીલને ટોર્ચર કરવામાં આવતો હતો અને તેની પાસેથી 1 કરોડ રૂપિયાની ખંડણી પણ માંગવામાં આવી હતી. સાહીલ રશિયાથી નીકળવા માંગતો હતો અને તેણે સામે ચાલીને યુક્રેનમાં સરેન્ડર કર્યું હોવાનું અમને વીડિયોના આધારે ધ્યાને આવ્યું હતું."

દીકરાની સલામત વાપસીની આશા: મુખ્યમંત્રી સહિત ઉચ્ચ સ્તરે રજૂઆત
સાહીલના પરિવારે પોતાના દીકરાને વહેલી તકે પરત લાવવાની આશા વ્યક્ત કરી છે. પરિવારે આ અંગે ભારતની યુક્રેન સ્થિત ભારતીય એમ્બેસી સાથે પણ વાતચીત કરી છે, જ્યાંથી તેમને આશ્વાસન મળ્યું છે. આ ઉપરાંત, તેમણે રાષ્ટ્રપતિ, પ્રધાનમંત્રી, મુખ્યમંત્રી, મોરબીના ધારાસભ્ય અને પોલીસને પણ આ મામલે રજૂઆત કરી છે. 

નોંધનીય છે કે, સાહીલના માતા અને મામાએ મુખ્યમંત્રીને ભાવભીની અપીલ કરીને જણાવ્યું કે, "અમારો પુત્ર ઝડપથી પરત આવે તેવી જ અમારી અપેક્ષા છે." યુક્રેનની સેનાના સકંજામાં રહેલા ગુજરાતી યુવકનો મામલો હવે ભારત સરકાર અને વિદેશ મંત્રાલય માટે એક સંવેદનશીલ મુદ્દો બની ગયો છે, જેના પર હવે સઘન કાર્યવાહીની અપેક્ષા છે.

