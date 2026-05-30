/હવે ગુજરાતમાં ઘર બનાવવું મોંઘું પડશે, મોરબીમાં ટાઈલ્સની સાથે સેનેટરીવેરના ભાવમાં પણ તોતિંગ વધારો

Morbi Tiles Price Hike : મોરબી સિરામિક મેન્યુફેક્ચરર્સ એસોસિએશન ટાઈલ્સ તથા સેનેટરીવેરના ભાવમાં વધારો કરાયો છે. મોરબીમાં 1 જૂનથી ટાઈલ્સના ભાવમાં રૂ. 5નો વધારો કરાયો છે. તો સેનેટરીવેર પ્રોડક્ટમાં 10 ટકાનો ભાવ વધારો ઝીંકાયો છે, જે 1 જુનથી લાગુ કરાશે
Morbi News : મોરબીના સીરામીક ઉદ્યોગકારો દ્વારા પડતર કિંમત વધવાના કારણે ટેક્સના ભાવ વધારો કરાયો છે. 1 જુનથી જીવીટી ટાઈલ્સના ભાવમાં પ્રતિ સ્ક્વેર ફૂટે 5 રૂપિયાનો ભાવ વધારો લાગુ કરાયો છે. તેમજ સેનેટરીવેર પણ મોંઘા થયા છે. ગેસ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો થવાના કારણે ઉત્પાદનની પડતર કિંમત ઊંચી આવતા ભાવ વધારો કરવો અનિવાર્ય છે તેવું પ્રમુખ મનોજભાઈ એરવાડિયાએ જણાવ્યું. સાથે જ નાણાકીય કટોકટી જેવી સ્થિતિ હોવાના કારણે હવે ગ્રાહકોને સો ટકા એડવાન્સ પેમેન્ટ સાથે જ માલની ડિલીવરી કરવાનો નિર્ણય લેવાયો છે.
મોરબીની આસપાસના વિસ્તારમાં 600 જેટલા સિરામિકના કારખાનાઓ ધમધમી રહ્યા છે અને તેમાં સિરામિક ટાઇલ્સનું ઉત્પાદન થાય છે. ત્યારે પેટ્રોલ-ડીઝલમાં અછતની અસર હવે આ ઉદ્યોગ પર પડી છે. ગેસ, ડીઝલ તથા કાચા માલના વધતા ખર્ચના પગલે મોરબી સિરામિક એસોસિયેશન દ્વારા 1 જુથી ટાઈલ્સ અને સેનેટરી વેરના ભાવમાં વધારો કરવાની જાહેરાત કરાઈ છે.
આ ભાવવધારાની મોટી અસર રિયલ એસ્ટેટ માર્કેટ પર પડશે. કારણ કે, ટાઈલ્સના ભાવ વધવાથી કન્સ્ટ્રક્શન કોસ્ટ વધી જશે. જો પ્રોપર્ટીની કિંમત ઉચી જશે તો મકાન મોંઘા બનશે. બિલ્ડરોને ચિંતા સતાવી રહી છે કે, પહેલાથી જ સિમેન્ટ સ્ટીલના ભાવ આસમાને પહોંચી ગયા છે. આવામાં ટાઈલ્સના ભાવમાં પણ વધારો થશે તો રિયલ એસ્ટેટ માર્કેટ પર વધુ બોજો પડશે.
સેનેટરીવેર પણ મોંઘા
ટાઈલ્સની સાથે સાથે સેનેટરીવેરમાં વધારો ઝીંકાયો છે. તમામ સેનેટરીવેરની પ્રોડક્ટમાં 10 ટકાનો ભાવ વધારો ઝીંકી દેવાયો છે. જે 1 જુનથી લાગુ પડશે. કાચા માલમાં થઈ રહેલા સતત વધારાને કારણે મોરબી સિરામિક એસોસિયેશન દ્વારા આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. જે તાત્કાલિક અસરથી લાગુ કરવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત સેનેટરી વેરમાં નવો નિયમ પણ લાગુ કરાયો છે કે, તમામ ઓર્ડર 100 ટકા એડવાન્સ પેમેન્ટની શરતે પ્રોસેસ કરાશે. હવેથી તમામ ઓર્ડર માત્ર અને માત્ર 100% એડવાન્સ પેમેન્ટની શરતે જ પ્રોસેસ કરવામાં આવશે.
કાચા માલના વધતા જતા ખર્ચ સામે ઉદ્યોગને ટકાવી રાખવા માટે મોરબી સિરામિક મેન્યુફેક્ચરર્સ એસોસિએશન દ્વારા આ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા છે અને તમામ સભ્યો તથા વેપારીઓનો સહકાર માંગવામાં આવ્યો છે. જોકે, આ તમામ ભાવવધારાનો બોજો તો અંતે ગ્રાહકો પર જ આવશે.