આગામી ત્રણ કલાકમાં 10થી વધુ જિલ્લાઓમાં પડશે વરસાદ, હવામાન વિભાગની આગાહી
ગુજરાતમાં ભરઉનાળે કમોસમી વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. રાજ્યના કેટલાક જિલ્લામાં વાતાવરણમાં પલટો આવી શકે છે, બીજીતરફ હવામાન વિભાગે આગાહી ત્રણ કલાક માટે આગાહી કરી છે.
Gujarat Weather: ગુજરાતમાં એક તરફ ગરમી વધી રહી છે, બીજીતરફ કમોસમી વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. રાજ્યમાં હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી ત્રણ કલાકમાં કેટલાક જિલ્લામાં હળવા વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લાઓમાં આગામી ત્રણ કલાકમાં વરસાદ પડી શકે છે.
આ જિલ્લાઓમાં ઓરેન્જ એલર્ટ
હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી ત્રણ કલાકમાં જામનગર, રાજકોટ, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ અને અમરેલીમાં ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ દરમિયાન વરસાદની સાથે 41-61 કિમીની ઝડપે પવનો ફૂંકાઈ શકે છે. આ સિવાય વીજળીના ચમકારા જોવા મળી શકે છે.
તો હવામાન વિભાગે સૌરાષ્ટ્રના પોરબંદર, ભાવનગર, દેવભૂમિ દ્વારકા, મોરબી સિવાય બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, દીવ અને કચ્છમાં સામાન્ય વરસાદની આગાહી કરી છે. આ જિલ્લાઓમાં આગામી ત્રણ કલાકમાં વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળી શકે છે અને વરસાદ પડી શકે છે.
આગામી ત્રણ દિવસની આગાહી
ગુજરાતમાં આગામી ત્રણ દિવસ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. આજથી 20 માર્ચ સુધી માવઠું આવી શકે છે. હાલ રાજ્ય પર બે સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે. જેની અસરથી વરસાદ માટે યલો અલર્ટ અપાયું છે. ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી છે. તો પવનની ગતિ 40થી 42 કિ.મી. પ્રતિકલાકની રહી શકે. 19 માર્ચે બનાસકાંઠા, ભરૂચ, પાટણ, સુરત, પંચહાલ, ડાંગની સાથે તાપી, નવસારી, વલસાડ, દમણ, દાદરા અને નગર હવેલી, સુરેન્દ્રનગરમાં વરસાદ આવી શકે. સાથે જ રાજકોટ, જૂનાગઢ, જામનગર, અમરેલી, પોરબંદર અને ભાવનગરમાં વરસાદ આવી શકે છે. મોરબી, બોટાદ, દ્વારકા, કચ્છ, ગીર સોમનાથ, દીવમાં પણ વરસાદની શક્યતા છે. જ્યારે 20 માર્ચે બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, દાહોદ, અરવલ્લી, મહીસાગર અને કચ્છમાં વરસાદની શક્યતા છે.
