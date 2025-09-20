Prev
Next

હવે ગુજરાતમાં નવું કૌભાંડ સામે આવ્યું! મહેસાણામાં 250થી વધુ ખોટી રીતે નોંધાયેલા લગ્નોનો ચોંકાવનારો ઘટસ્ફોટ

Mehsana News: મહેસાણામાં 250 કરતા પણ વધારે ખોટી રીતે નોંધાયેલા લગ્નનો પર્દાફાશ. વરૂણ પટેલ એ પુરાવા સાથે વિજાપુરમાં કર્યો પર્દાફાશ. બનાસકાંઠાના ડિસા તાલુકામાં લગ્નની ખોટી નોંધણીનું કૌભાંડ હોવાનો દાવો. બનાસકાંઠાના ડિસા તાલુકાના સમૌના ગામમાં કૌભાંડનો પર્દાફાશ. ગ્રામપંચાયતમાં લગ્નની ખોટી નોંધણી થતી હોવાનો દાવો. 2020 અને 2021માં 159 લગ્નની નોંધણી, જેમાંથી 133 લગ્ન માત્ર 2021માં થયા. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Sep 20, 2025, 08:35 PM IST

Trending Photos

હવે ગુજરાતમાં નવું કૌભાંડ સામે આવ્યું! મહેસાણામાં 250થી વધુ ખોટી રીતે નોંધાયેલા લગ્નોનો ચોંકાવનારો ઘટસ્ફોટ

Mehsana News: તાજેતરમાં મહેસાણા જિલ્લામાં એક મોટા કૌભાંડનો પર્દાફાશ થયો છે, જેમાં 250 કરતાં પણ વધુ લગ્નોની ખોટી નોંધણી કરવામાં આવી હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ કૌભાંડનો પર્દાફાશ વરુણ પટેલે પુરાવાઓ સાથે મહેસાણાના વિજાપુર ખાતે કર્યો છે. આ ઘટનાએ સમગ્ર વિસ્તારમાં ખળભળાટ મચાવ્યો છે અને સરકારી તંત્રની બેદરકારી પર અનેક સવાલો ઊભા કર્યા છે.

Add Zee News as a Preferred Source

બનાસકાંઠાથી શરૂ થયેલું કૌભાંડ
વરુણ પટેલના દાવા મુજબ, આ કૌભાંડનું મૂળ બનાસકાંઠાના ડીસા તાલુકાના સમૌ ગામમાં છે. આ ગામની ગ્રામ પંચાયતમાં લગ્નની ખોટી નોંધણી થતી હોવાનું સામે આવ્યું છે. નોંધણીના રેકોર્ડ્સની તપાસ કરતાં ચોંકાવનારી વિગતો બહાર આવી છે. વર્ષ 2020 અને 2021માં, આ ગામમાં કુલ 159 લગ્નોની નોંધણી થઈ હતી, જેમાંથી 133 લગ્નો તો માત્ર 2021ના વર્ષમાં જ નોંધાયા હતા. આ આંકડો અસામાન્ય રીતે ઊંચો હતો, જેના પરથી શંકા જાગી.

તલાટીની બદલી અને ઘટતો આંકડો
વધુ તપાસ કરતાં જાણવા મળ્યું કે, 2021માં જ્યારે તલાટીની બદલી થઈ, તે પછીના વર્ષો એટલે કે 2022 અને 2023માં લગ્નની નોંધણીનો આંકડો dramatically ઘટીને માત્ર 5 જ થઈ ગયો હતો. આ બાબત સ્પષ્ટ સંકેત આપે છે કે 2021માં થયેલા લગ્નની મોટી સંખ્યા પાછળ કંઈક ગેરરીતિ હતી.

કૌભાંડની પદ્ધતિ: સામાન્ય સાક્ષી અને બનાવટી સ્થળ
વરુણ પટેલ દ્વારા રજૂ કરાયેલા પુરાવા મુજબ, આ ખોટી નોંધણી પાછળ એક ચોક્કસ પદ્ધતિ અપનાવવામાં આવી હતી.
એક જ સ્થળ: મોટાભાગના લગ્નમાં સ્થળ તરીકે ભગવાનપુરાના જોગમાયા માતા મંદિરનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો.
સમાન સાક્ષી: મોટાભાગના લગ્નના એફિડેવિટમાં એક જ સાક્ષી અથવા તો એક જ જૂથના સામાન્ય સાક્ષીઓની નોંધણી થઈ હતી.
એક જ પંડિત: લગ્ન કરાવનાર પંડિત તરીકે પાલનપુરના મુકેશભાઈ શાસ્ત્રીનું નામ પણ સામાન્ય હતું.

જોકે, આ મામલે ગામના સરપંચ અને સ્થાનિક લોકોના નિવેદનો પણ ખૂબ જ મહત્ત્વના છે. તેમનું કહેવું છે કે, ગામના આ મંદિરમાં ક્યારેય કોઈ લગ્ન થયા નથી. આ નિવેદનોએ કૌભાંડને વધુ પુષ્ટિ આપી છે.

જિલ્લા વિકાસ અધિકારી દ્વારા પુષ્ટિ
આ સમગ્ર કૌભાંડનો પર્દાફાશ થતાં જિલ્લા વિકાસ અધિકારી સ્વપનિલ ખરેએ આ મામલે પુષ્ટિ આપી છે. વરુણ પટેલ દ્વારા રજૂ કરાયેલા પુરાવાઓની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને, આ મામલે કડક તપાસના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે. આ કૌભાંડ પાછળ કોણ કોણ જવાબદાર છે અને તેનો હેતુ શું હતો, તે અંગે આગામી દિવસોમાં વધુ વિગતો બહાર આવી શકે છે.

આ ઘટનાએ માત્ર સરકારી તંત્રની બેદરકારી જ નહીં, પણ ખોટી રીતે લગ્ન નોંધાવીને વિવિધ સરકારી યોજનાઓ અથવા અન્ય લાભો મેળવવાની ગેરરીતિઓ પર પણ પ્રકાશ પાડ્યો છે. આ કૌભાંડમાં સામેલ ગુનેગારો સામે કડક કાર્યવાહી થાય તે જરૂરી છે, જેથી ભવિષ્યમાં આવા બનાવો રોકી શકાય.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

સિનિયર સબ સબ એડિટર તરીકે ZEE 24 કલાકમાં હાલ કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 9 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે.કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના મુખ્ય સમાચાર, સ્થાનિક ગુજરાતી સમાચાર, ગુજરાતનું રાજકારણ, ગુજરાતના ક્ર

...और पढ़ें
gujaratmehsanaregistered marriagesExposedmehsana newsvarun patelVijapurevidence

Trending news