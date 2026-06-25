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ગુજરાતમાં 5.96 લાખથી વધુ 'લખપતિ દીદીઓ', સફળતાની નવી મિસાલ બનતી ગ્રામીણ મહિલાઓ; વાંચો પ્રેરણાદાયી સાફલ્યગાથા

Lakhpati Didi Yojana: વિકસિત ભારત@2047ના સંકલ્પને સાકાર કરવામાં મહિલા સશક્તિકરણની ભૂમિકા અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે. સામાજિક, શૈક્ષણિક, રાજકીય, રમતગમત અને ઉદ્યોગસાહસિકતા જેવા ક્ષેત્રોમાં મહિલાઓની વધતી ભાગીદારી દેશના સર્વાંગી વિકાસને નવી દિશા આપી રહી છે. આ વિઝનને અનુરૂપ 2023માં લખપતિ દીદી યોજના શરૂ કરવામાં આવી હતી. જેનો હેતુ 2027 સુધીમાં 3 કરોડ મહિલાઓને સશક્ત બનાવવાનો હતો, જેનો લક્ષ્યાંક હવે માર્ચ 2029 સુધીમાં 6 કરોડ લખપતિ દીદીઓ સુધી વધારવામાં આવ્યો છે. 

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 25, 2026, 05:33 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 05:33 PM IST
ગુજરાતમાં 5.96 લાખથી વધુ 'લખપતિ દીદીઓ', સફળતાની નવી મિસાલ બનતી ગ્રામીણ મહિલાઓ; વાંચો પ્રેરણાદાયી સાફલ્યગાથા
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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