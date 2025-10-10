દીવા તળે અંધારું! ઓલિમ્પિકની વાતો કરતી સરકાર સરકારી શાળાઓમાં પ્લેગ્રાઉન્ડ આપી શક્તી નથી
No Playground In Schools : રાજ્યમાં 5 હજાર 668 સરકારી પ્રાથમિક શાળાઓમાં નથી રમતગમતનું મેદાન. વિધાનસભાના અતારાંકિત પ્રશ્નોમાં વિગતો આવી સામે
Rajkot News ગૌરવ દવે/રાજકોટ : રમતગમતના મેદાન વગરની સરકારી પ્રાથમિક શાળાઓની વિગતો સામે આવી છે. ‘રમશે ગુજરાત જીતશે ગુજરાત’ ના સૂત્ર વચ્ચે ચોંકાવનારા આંકડા સામે આવ્યા છે. રાજ્યમાં ૫,૬૬૮ સરકારી પ્રાથમિક શાળાઓ મેદાન વગરની હોવાનું ખૂલ્યું છે. વિધાનસભા આંતરિક પ્રશ્નોમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે. બનાસકાંઠામાં સૌથી વધુ 586, દાહોદમાં 566 સરકારી પ્રાથમિક શાળાઓમાં પોતાના મેદાન નથી. નર્મદા અને અમરેલીમાં સરકારી પ્રાથમિક શાળાઓ મેદાન વગરની છે. 23 જિલ્લામાં સો કરતાં વધુ શાળાઓમાં મેદાન નથી.
ગુજરાતમાં રમત ગમતને પ્રોત્સાહન આપવા રાજ્ય સરકારે રમશે ‘ગુજરાત, વધશે ગુજરાત’ સૂત્ર આપ્યું છે. જોકે વિધાનસભામાં રાજ્યની 5668 સરકારી શાળાઓ પાસે પોતાનું રમત ગમત માટે મેદાન ન હોવાની ચોંકાવનારી માહિતી સામે આવી હતી. ZEE 24 કલાક દ્વારા રાજકોટ શહેરમાં રિયાલિટી ચેક કરતા નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની 93 સરકારી શાળાઓમાંથી 11 શાળાઓ પાસે રમત ગમતનું મોટું મેદાન ન હોવાનું સામે આવ્યું છે. જ્યારે 1 શાળા પાસે તો મેદાન છે જ નહીં. જ્યારે 2 સ્ફુલો ભાડાના મકાનમાં ચલાવવામાં આવી રહી છે.
- ‘રમશે ગુજરાત, વધશે ગુજરાત’નું સૂત્ર, પણ શાળાઓ પાસે મેદાન ક્યાં?
- સરકારી શાળાઓ પાસે નથી રમત ગમતના મેદાનો..
- રાજકોટમાં 11માંથી 6 સરકારી શાળાઓ પાસે નાનું મેદાન, 2 શાળા ભાડાના મકાનમાં અને 1 શાળા પાસે મેદાન જ નથી...
મેદાન ન હોય તેવી શાળાઓમાં શું કરાય છે
ગુજરાત વિધાનસભામાં શાળાઓ પાસે પોતાના મેદાન કેટલા તેવા પ્રશ્નના જવાબમાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા 5668 સરકારી શાળાઓ પાસે રમતગમત માટે મેદાન ન હોવાનું સ્વીકાર્યું હતું. જોકે આ મામલે ઝી 24 કલાક દ્વારા રિયાલિટી ચેક કરવામાં આવતા અને એક મોટા ખુલાસા થયા છે રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ સંચાલિત 11 સરકારી શાળાઓ પાસે મોટું રમતગમતનું ગ્રાઉન્ડ ન હોવાનું સામે આવ્યું હતું. જે મામલે નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિના ચેરમેન વિક્રમ પુજારાએ જણાવ્યું હતું કે રાજકોટ મહાનગરપાલિકા સંચાલિત નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ સંચાલિત શહેરમાં કુલ 93 સરકારી શાળાઓ આવેલી છે. જેમાંથી 11 શાળાઓ પૈકી છ સરકારી શાળાઓ પાસે નાના ગ્રાઉન્ડ આવેલા છે. જ્યારે બે સરકારી શાળાઓ ભાડાના મકાનમાં ચાલે છે. જેમાંથી એક સરકારી શાળાને સરકાર દ્વારા ખરાબાની જમીન ફાળવવાની પ્રક્રિયા કલેક્ટર ઓફિસમાં ચાલી રહી છે. જ્યારે એક સરકારી સ્કૂલ પાસે રમતગમત માટે મેદાન નથી. પરંતુ તેના વિદ્યાર્થીઓને નજીકમાં આવેલી સ્કૂલના ગ્રાઉન્ડમાં રમતગમતની પ્રેક્ટિસ કરાવવામાં આવી રહી છે. બે સ્કૂલો નવી બનાવવામાં આવી છે, તેમાં પૂરતા ગ્રાઉન્ડ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. જે સ્કૂલો પાસે ગ્રાઉન્ડ નથી અથવા તો નાના છે તેવી સ્કૂલોને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરી દેવામાં આવી છે. જેમાં રાજકોટ મહાનગરપાલિકા સંચાલિત રેસકોર્સમાં આવેલા એટલાન્ટિક બેડમિન્ટન સહિતના જે ગ્રાઉન્ડ છે. તેમાં તેના વિદ્યાર્થીઓ સ્પર્ધાત્મક રમતગમતની તૈયારીઓ કરી શકે તેની વ્યવસ્થા નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ દ્વારા કરી આપવામાં આવે છે. રાજકોટમાં સરકારી શાળાઓમાં પૂરતી સુવિધાઓ મળે તેવો હેતુ નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિનો રહેતો હોય છે. સાથે જ જુના વિસ્તારોમાં આવેલી સરકારી શાળાઓમાં ગ્રાઉન્ડ ન હોય અને તે જ વિસ્તારમાં કોઈ ટીપીનો પ્લોટ ખાલી ન હોય તો તેને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થાઓ કરી આપવામાં આવે છે.
ગ્રાઉન્ડવાળી શાળા આપે તો વિદ્યાર્થીઓનો વિકાસ થઈ શકે
zee 24 કલાકની ટીમ રાજકોટના રામનાથ પરા વિસ્તારમાં આવેલી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી સરકારી શાળા નંબર 14 ખાતે પોહચી ત્યારે સામે આવ્યું હતું કે, શાળાનું બિલ્ડીંગ નવું છે. પરંતુ શાળા પાસે વિદ્યાર્થીઓની રમતગમત માટે કોઈ જ મેદાન નથી. વિદ્યાર્થીઓ સ્કૂલના ફળિયામાં જ રમતગમત કરતા નજરે પડ્યા હતા. જેમાં વિદ્યાર્થીઓએ કહ્યું હતું કે, અમારી સ્કૂલ પાસે ગ્રાઉન્ડ નથી, જેથી અમે કોઈ મોટી રમત કબડ્ડી ખોખો કે બેડમિન્ટન રમી શક્તા નથી. કોઈ સ્પર્ધાત્મક રમતમાં ભાગ લીધો હોય તો અમારા પ્રિન્સિપાલ નજીકમાં આવેલી શાળા નંબર 13 માં લઈ જાય છે અને પ્રેક્ટિસ કરાવે છે. આ અંગે આચાર્ય સાથે વાત કરતા આચાર્ય અશ્વિનભાઈએ કબૂલ્યું હતું કે તેની શાળા 60 વર્ષ જૂની હોવાથી ગ્રાઉન્ડની સગવડ નથી. સામાન્ય રીતે વિદ્યાર્થીઓને રમતગમત માટે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. સરકાર તેમની શાળાને અન્ય જગ્યાએ ખસેડી અને ગ્રાઉન્ડવાળી શાળા આપે તો વિદ્યાર્થીઓનો વિકાસ થઈ શકે છે.
ગ્રાઉન્ડ ન હોવાને કારણે વિદ્યાર્થીઓ રમતગમત ક્ષેત્રે આગળ વધી શકતા નથી
સરકારી શાળાઓમાં ગ્રાઉન્ડ ન હોવાને કારણે વિદ્યાર્થીઓનો રમતગમત ક્ષેત્રનો વિકાસ રૂંધાઇ રહ્યો છે રાજકોટના શિક્ષણ વિદ સિધ્ધરાજસિંહ ઝાલા કરી રહ્યા છે કે, સરકાર દ્વારા નવી શાળાઓની મંજૂરી વખતે ગ્રાઉન્ડ ફરજિયાતનો નિયમ બનાવવામાં આવ્યો છે પરંતુ સરકારની શાળાઓ પાસે જ ગ્રાઉન્ડ નથી તે કમનસીબી છે. સામાન્ય રીતે ગ્રાન્ટેડ અથવા તો સરકારી શાળાઓ જ્યારે શરૂ કરવામાં આવે છે, ત્યારે પોતાનું ગ્રાઉન્ડ ન હોય તો ભાડેથી ગ્રાઉન્ડ લેવાનો નિયમ છે. પરંતુ સ્કૂલના સંચાલકો માત્ર ભાડા કરાર રજૂ કરે અને સરકારી ચોપડે ભાડે ગ્રાઉન્ડ છે તેવું દર્શાવતા હોય છે. સરકારી શાળાઓ પાસે ગ્રાઉન્ડ ન હોવાને કારણે વિદ્યાર્થીઓ રમતગમત ક્ષેત્રે આગળ વધી શકતા નથી અને જે સરકારી અથવા તો ગ્રાન્ટેડ શાળાઓ પાસે ગ્રાઉન્ડ હતા ત્યાં પણ દબાણો ઊભા કરી દેવામાં આવ્યા છે.
રાજકોટની કરણસિંહજી હાઇસ્કુલ ખાતે જે ગ્રાઉન્ડ હતું તે પણ રાજ્ય સરકારે સ્વામિનારાયણ મંદિરને મંદિર બનાવી દેવા જગ્યા આપી દેવામાં આવી જ રીતે સરકારની ગ્રાન્ટેડ એવી વિરાણી હાઈસ્કૂલમાં ટ્રસ્ટ દ્વારા જગ્યા ભાડે આપી દેવામાં આવી છે જેનો વિવાદ પણ ચાલી રહ્યો છે ગ્રાઉન્ડ ન હોવાને કારણે વિદ્યાર્થીઓ રમતગમત માટે ક્યાં જાય તેવો સવાલ ઊભો થઈ રહ્યો છે.
સરકારી શાળાઓ પાસે રમતગમતના મેદાનો ન હોવાનું ZEE 24 કલાકના રિયાલિટી ચેક માં સામે આવ્યું છે જોકે સરકાર દ્વારા જર્જરિત શાળાઓને નવા બિલ્ડીંગો આપવામાં તો આવી રહ્યા છે. પરંતુ સ્કૂલો પાસે જગ્યા ટૂંકી હોવાને કારણે નવા બિલ્ડીંગો સમયે ગ્રાઉન્ડ બચતા ન હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે. વિદ્યાર્થીઓને રમતગમત ક્ષેત્રે આગળ વધારવા માટે સરકારે શાળાઓમાં ગ્રાઉન્ડ બનાવી દેવા જોઈએ અથવા તો જગ્યા ન હોય તો તેની વૈકલ્પિક વ્યવસ્થાઓ કરી દેવી જોઈએ. સામાન્ય રીતે સરકારી શાળાઓમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ સ્લમ વિસ્તારમાંથી આવતા હોવાનું સામે આવી રહ્યું છે. પરંતુ સરકારી શાળાઓમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ પણ રમત ગમત ક્ષેત્રે આગળ વધે અને તેને પણ સરકારી યોજનાઓનો લાભ મળે તે જરૂરી છે. ત્યારે રાજ્ય સરકાર રમતગમતના ગ્રાઉન્ડ વગરની શાળાઓ ને લઈને કઈ રીતના નિર્ણય કરે છે તે પણ જોવું મહત્વનું રહેશે.
