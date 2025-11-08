આઘા રહેજો! ગાંધીનગરમાં છેલ્લા ત્રણ દિવસથી આ વિસ્તારમાં દેખાયું ઝરખ, સ્થાનિકોમાં ભયનો માહોલ
Gandhinagar News: છેલ્લા ત્રણ દિવસથી ઝરખના ગાંધીનગરમાં આંટાફેરા. ગાંધીનગર સેક્ટર 25 ગઈકાલે રાત્રે ઝરખ દેખાયું હતું. સ્થાનિક લોકોએ ઝરખ દેખાતા વન વિભાગને જાણ કરી હતી. વન વિભાગ દ્વારા તે વિસ્તારમાં સર્ચ પણ કરવામાં આવ્યું હતું. બે દિવસ પહેલા પેથાપુર વિસ્તારમાં પણ ઝરખ જોવા મળ્યું. વનવિભાગ દ્વારા અલગ અલગ વિસ્તારોમાં સર્ચ પણ કરવામાં આવ્યું હતું. પેથાપુર વિસ્તારમાં ઝરખ દેખાયું હોવાનો વિડિયો સામે આવ્યો.
Gandhinagar News: રાજ્યના પાટનગર ગાંધીનગરમાં છેલ્લા ત્રણ દિવસથી એક ઝરખ (Hyena)ના આંટાફેરાને કારણે સ્થાનિકોમાં ભયનો માહોલ ફેલાયો છે. શહેરના અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં ઝરખ દેખાવાના બનાવો સામે આવતા વન વિભાગ પણ દોડતું થયું છે.
સેક્ટર-25માં રાત્રે દેખાયું ઝરખ
આ ઘટનાની મળતી માહિતી પ્રમાણે, ગાંધીનગરના સેક્ટર-25 વિસ્તારમાં ગઈકાલે રાત્રે એક ઝરખ જોવા મળ્યું હતું. સ્થાનિક લોકોએ ઝરખને જોતા તુરંત જ વન વિભાગને આ અંગે જાણ કરી હતી. લોકોની જાણ બાદ વન વિભાગની ટીમે તાત્કાલિક તે વિસ્તારમાં પહોંચીને સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું, જોકે ઝરખ પકડાયું નહોતું.
પેથાપુરમાં વિડિયો થયો વાયરલ
સેક્ટર-25માં દેખાયા પહેલા, બે દિવસ અગાઉ ગાંધીનગરના પેથાપુર વિસ્તારમાં પણ ઝરખ જોવા મળ્યું હતું. આ ઘટનાનો એક વિડિયો પણ સામે આવ્યો છે, જે સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ વિડિયોમાં ઝરખ રસ્તા પર આંટા મારતું સ્પષ્ટપણે દેખાઈ રહ્યું છે, જેણે સ્થાનિકોની ચિંતામાં વધારો કર્યો છે.
વન વિભાગ દ્વારા સર્ચ ઓપરેશન
ઝરખના સતત દેખાવાના બનાવોને પગલે વન વિભાગ સક્રિય બન્યું છે. વન વિભાગ દ્વારા પેથાપુર અને સેક્ટર-25 સહિત આસપાસના અન્ય વિસ્તારોમાં પણ સઘન સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. વન વિભાગે લોકોને સાવચેત રહેવા અને રાત્રિના સમયે બિનજરૂરી બહાર ન નીકળવાની તેમજ ઝરખ દેખાય તો તેને પકડવાના બદલે તુરંત વન વિભાગને જાણ કરવાની અપીલ કરી છે. વન વિભાગ દ્વારા ટૂંક સમયમાં ઝરખને પકડીને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવાની કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવશે.
