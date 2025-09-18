મહેસાણા : 18 લાખ આપીને તબીબ બન્યા હનીટ્રેપનો શિકાર, માતા-દીકરા સામે ફરિયાદ
Honeytrap : એક મહિલા અને તેના દીકરાએ મળીને મહેસાણાના એક તબીબને હનીટ્રેપમાં ફસાવીને બ્લેકમેઈલ કરવાનું શરૂ કર્યું
Trending Photos
Mehsana News : મહેસાણાના એક તબીબ હનીટ્રેપનો શિકાર બન્યા હતા. ડોક્ટરનો નગ્ન હાલતમાં વીડિયો ઉતારીને માતા-દીકરાએ ડોક્ટર પાસેથી રૂપિયા પડાવવાનું શરૂ કર્યું હતું. આ અંગે તબીબે પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ કરી છે.
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, મહેસાણાના ડોકટર હનીટ્રેપનો શિકાર બન્યા છે. તેમણે પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ કરી કે, રીટાબેન રાવત નામની મહિલા અને તેમના દીકરા મયુર રાવત દ્વારા તેમને હનીટ્રેપમાં ફસાવવામાં આવી રહ્યાં છે. ડોક્ટરના સંપર્કમાં આવેલી આ મહિલાએ મકાન માટે 18 લાખની મદદ લીધી હતી. 18 લાખ પરત લેવા જતા મહિલાએ ડોક્ટરને એક રૂમમાં લઈ જઈ નગ્ન થઈ અને ડોકટરના કપડાં ઉતારી દીધા હતા.
આ બાદ મહિલાના દીકરાએ આવી માતા અને ડોક્ટરનો નગ્ન હાલતમાં વીડિયો ઉતારી લઈ બ્લેકમેઇલિંગ કરવાનું શરૂ કર્યું હતું. વીડિયો બનાવી 5 લાખ પડાવ્યા ટુકડે ટુકડે 12 લાખ પડાવી લીધા હતા. મોટી રકમ પડાવ્યા બાદ મહિલાના દીકરાએ વધુ 30 લાખની માંગણી કરી હતી. સાથે જ રૂપિયા નહિ આપે તો દુષ્કર્મના કેસમાં ફસાવી દેવાની ડોક્ટરનો નગ્ન હાલતનો વીડિયો વાયરલ કરી દેવાની ધમકીઓ આપી હતી.
આ બાદ ડોક્ટરે રીટા રાવત અને તેના દીકરા મયુર રાવત સામે બી ડિવિઝન પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે