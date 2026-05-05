/પુત્રના પ્રેમની સજા માતાને મળી, કાર નીચે કચડીને પતાવી દીધી: દીકરાને ચાલુ કારમાં ફટકાર્યો

પ્રેમ આંધળો હોય છે એવું તો તમે સાંભળ્યું હશે પણ શું પ્રેમ આટલો લોહિયાળ હોઈ શકે? શું કોઈની લાગણીની કિંમત કોઈની જિંદગી હોઈ શકે? અમરેલીના રાજુલામાં એક એવી ઘટના બની છે જેને સાંભળીને તમારા રુંવાડા ઉભા થઈ જશે!
અમરેલી જિલ્લાનું રાજુલા અને નેશનલ હાઈવે પર આવેલું નીંગાળા ગામ...અહીં જે બન્યું તે જોઈને કોઈપણ ધ્રૂજી ઉઠે. પીપાવાવ મરીન પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં બાલકૃષ્ણ પેટ્રોલ પંપ સામે પૂર્વ આયોજિત કાવતરું ઘડીને ભાવેશ ભીલ અને તેની માતા જીતુબેન પર આરોપીઓએ જીવલેણ હુમલો કર્યો. કારણ માત્ર એટલું જ કે ભાવેશને આરોપી પક્ષની યુવતી સાથે પ્રેમ સંબંધ હતો. જેનું મનદુઃખ રાખીને આરોપીઓએ ભાવેશને ઢોર માર માર્યો અને જબરદસ્તી કારમાં બેસાડી અપહરણ કર્યું. આ દરમિયાન પુત્રને બચાવવા વચ્ચે પડેલા માતા જીતુબેન પર આરોપીઓએ નિર્દયતાથી કાર ચડાવી દીધી, જેમાં ગંભીર ઈજા થતા જીતુબેનનું મોત નીપજ્યું છે.
હત્યા બાદ આરોપીઓ ભાવેશને કારમાં નાખીને મહુવા તરફ ભાગ્યા હતા. અલગ-અલગ સ્થળોએ તેને બંદી બનાવી રાખ્યો અને માર માર્યો. જોકે, ઘટનાની ગંભીરતા જોઈને LCB એ ફિલ્મી ઢબે પીછો કર્યો. ગણતરીની કલાકોમાં પોલીસે મહુવા પાસે પહોંચી ભાવેશને મુક્ત કરાવ્યો અને તેને સારવારમાં ખસેડ્યો. હાલ આ કેસમાં 9 પૈકી 7 આરોપીઓને પોલીસે ઝડપી લીધા છે અને જેલમાં ધકેલવાની તજવીજ હાથ ધરી છે.
આ કેસમાં યોગેશ મકવાણા, રોહિત મકવાણા, મહેશ સોલંકી અને ત્રણ મહિલાઓ સહિત કુલ 9 સામે ગુનો નોંધાયો છે. જોકે, સ્થાનિકોમાં રોષ છે કે પીપાવાવ મરીન પોલીસ વિસ્તારમાં દારૂ અને મારામારીનું દૂષણ વધ્યું છે, જેના કારણે આવી હિચકારી હત્યાને અંજામ આપવાની ગુનેગારોની હિંમત વધી છે ત્યારે જોવું એ રહ્યું કે પોલીસ બાકીના આરોપીઓને ક્યારે જેલના સળિયા પાછળ ધકેલે છે.