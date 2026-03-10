પ્રેમ આંધળો હોય છે! 21 વર્ષની યુવતી 17 વર્ષના સગીરને ભગાડીને લઈ ગઈ
21 Yr Old Girl Fall In Love With 17 Yr Old Minor : મધ્યપ્રદેશની 21 વર્ષની યુવતી ગુજરાતના 17 વર્ષના સગીરને ભગાડી જવાના કિસ્સાએ ચકચાર મચી ગઈ છે, હજી ગત વર્ષે સુરતની શિક્ષિકા 11 વર્ષના વિદ્યાર્થીની ભગાડીને લઈ ગઈ હતી, ત્યારે સુરતનો આ બીજો કિસ્સો ચર્ચાના ચગડોળે ચઢ્યો છે
- ઈન્ટાગ્રામ પર પ્રેમ પાંગર્યા બાદ 21 વર્ષની યુવતી ગુજરાતના 17 વર્ષના સગીરને ભગાડી ગઈ
- સગીર કોઈને કહ્યા વગર ઘરેથી નીકળી ગયો હતો, પરિવારે અપહરણની ફરિયાદ નોંધાવી હતી
- સુરત રેલવે સ્ટેશનના વેઈટિંગ રૂમમાં બંને જણા ગભરાયેલા બેસેલા હતા, અને પકડાયા
Surat Love Story : સુરતમાં 23 વર્ષની શિક્ષિકા 11 વર્ષના વિદ્યાર્થીને લઈને ભાગી ગયાનો કિસ્સો ચર્ચાના ચગડોળે ચઢ્યો હતો. ત્યારે હવે સુરતથી વધુ એક ચોંકાવનારી લવસ્ટોરી સામે આવી છે. જેમાં ઈન્સ્ટાગ્રામ પર પાંગરેલા પ્રેમ બાદ 21 વર્ષની યુવતી અને 17 વર્ષનો સગીર યુવક ભાગી ગયો હતો. બંને સુરત રેલવે સ્ટેશન પર પકડાયા હતા. યુવતી મધ્યપ્રદેશની છે, તો સગીર રાજકોટના વીરપુરનો રહેવાસી છે.
ઈન્સ્ટાગ્રામનો પ્રેમ
21 વર્ષની યુવતીએ 17 વર્ષના સગીરને ભગાડ્યાનો કિસ્સો બન્યો છે. મધ્ય પ્રદેશની 21 વર્ષની યુવતી વીરપુરના 17 વર્ષના સગીરને ભગાડીને સુરત લઈ આવી હતી. મુંબઈ બાદ સુરત પહોંચતા જ રેલવે સ્ટેશન પર બન્ને ઝડપાઈ ગયા હતા. કાયદાની મર્યાદા ઓળંગીને ભાગેલા બન્ને પ્રેમી પંખીડાને સુરત રેલવે પોલીસની શી-ટીમે ઝડપી પાડ્યાં હતાં
કાયદાથી ઉપર જઈને 6 માર્ચના રોજ યુવતી સગીરને ભગાડી ગઈ હતી. બંનેએ સાથે જીવવા-મરવાની કસમો પણ ખાધી હતી. ગળાડૂબ પ્રેમમાં બન્નેએ સાથે જીવવા-મરવાના કોલ પણ આપ્યા હતા. આ વચ્ચે સગીર ઘરે ન મળતા તેના પરિવારે પોલીસમાં જઈ આ બાબતે જાણ કરી હતી. જેના બાદ પોલીસે સગીરના અપહરણની ફરિયાદની નોંધ કરી તપાસ શરૂ કરી હતી. પરંતું મામલો તો કંઈક બીજો જ નીકળ્યો હતો.
કેવી રીતે પાંગર્યો પ્રેમ
પૂછપરછમાં સામે આવ્યું કે, દોઢ વર્ષ પહેલા મધ્ય પ્રદેશની યુવતીનો સંપર્ક વીરપુરના સગીર સાથે થયો હતો. બંને ઈન્સ્ટાગ્રામ થકી સંપર્કમાં આવ્યા હતા. તેના બાદ બંને એકબીજાના પ્રેમમાં પડ્યા હતા. આ વિશે યુવતીના પરિવારજનોને જાણ થઈ હતી. તેથી તેઓએ તેના લગ્ન બીજે ગોઠવી દીધા હતા. તેથી યુવતી તેના ઘરેથી ભાગી ગઈ હતી. બીજી તરફ, 6 માર્ચના રોજ સગીર પણ પોતાના ઘરે કોઈને કહ્યા વગર નીકળી પડ્યો હતો. સગીર ઘરમાંથી ગાયબ થતા તેના પરિવારજનોએ પોલીસ સ્ટેશનમાં અપહરણની ફરિયાદ કરી હતી. જેના બાદ પોલીસે તેને શોધવા માટે ચક્રો ગતિમાન કર્યા હતા.
પરંતું આશ્ચર્ય વચ્ચે સગીર સુરતમાં યુવતી સાથે મળી આવ્યો હતો. આ વચ્ચે જાણવા મળ્યું કે, સગીરને એક મધ્યપ્રદેશની યુવતી ભાગાડી ગઈ છે અને બન્ને સુરત રેલવે સ્ટેશન પર પહોંચી ગયાં છે. તેની સાથે 21 વર્ષીય યુવતી પણ હતી.
યુવતી કેવી રીતે મળી
સુરત રેલ્વે પોલીસ સ્ટેશનના પી.આઈ. જે.બી. મીઠાપરાના માર્ગદર્શન હેઠળ વુમન એ.એસ.આઈ. મનિષા મધુકર અને તેમની શી-ટીમ પ્લેટફોર્મ નં-1 પર પેટ્રોલિંગમાં હતા, ત્યારે જનરલ વેઇટિંગ રૂમમાં એક યુવતી અને સગીર ગભરાયેલી હાલતમાં બેસેલા હતા. પોલીસને શંકા ગઈ હતી. જેથી મહિલા પોલીસે તેમની પૂછપરછ કરી હતી. આખરે તેમના પ્રેમનું સત્ય બહાર આવ્યું હતું.
સુરતમાં 23 વર્ષની શિક્ષિકા 11 વર્ષના વિદ્યાર્થીને લઈને ભાગી ગઈ
હજી ગત વર્ષે જ સુરતની 23 વર્ષની શિક્ષિકા 11 વર્ષના વિદ્યાર્થીને લઈને ભાગી ગયાના બનાવે ચકચાર મચાવી દીધી હતી. શિક્ષિકા વિદ્યાર્થી સાથે વડોદરાના ગેસ્ટ હાઉસમાં રોકાઈ હતી, અને ત્યાં જ તેની સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધ્યો હતો. એટલું જ નહિ, પોલીસે મહિલા શિક્ષકા અને સગીરનું સુરત સ્મીમેર હોસ્પિટલ ખાતે મેડિકલ રિપોર્ટ કરાવ્યો હતો, જેમાં શિક્ષિકાને પાંચ માસનું ગર્ભ રહી ગયું હોવાની ચોંકાવનારી બાબત સામે આવી હતી.
