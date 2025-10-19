Prev
Next

નવા બનેલા મંત્રીને ગેનીબેને હસતા હસતા સંભળાવી દીધું, મેં સીટ ખાલી કરી તેથી મારો આભાર માનો...!

Geniben Thakor On Swaroopji Thakor : બનાસકાંઠામાં જોવા મળ્યા ગુજરાતની રાજનીતિના સુંદર દ્રશ્યો. સરકારમાં મંત્રી બનતાં ભાજપના ધારાસભ્યનું કોંગ્રેસના સાંસદે કર્યું સ્વાગત. વતન ભાભર પહોંચતાં સ્વરૂપજી ઠાકોરનું ફુલહારથી ગેનીબેન ઠાકોરે કર્યું અભિવાદન

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Oct 19, 2025, 03:09 PM IST

Trending Photos

નવા બનેલા મંત્રીને ગેનીબેને હસતા હસતા સંભળાવી દીધું, મેં સીટ ખાલી કરી તેથી મારો આભાર માનો...!

Banaskantha News : બનાસકાંઠામાં 6 મહિના પહેલા જ નવા બનેલા ધારાસભ્ય સ્વરૂપજી ઠાકોરને મંત્રીપદ મળી જતા ઠાકોર સમાજમાં ખુશીનો માહોલ છવાયો છે. ત્યારે ભાભરમાં કોંગ્રેસના સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે રાજ્યકક્ષાના મંત્રી સ્વરૂપજી ઠાકોરનું સ્વાગત કર્યું હતું. જોકે, આ સમયે ગેનીબેને એવી વાત કરી હતી કે, માહોલ હળવો બન્યો હતો, અને લોકો હસી પડ્યા હતા. 

વાવના ધારાસભ્ય સ્વરૂપજી ઠાકોર મંત્રી બનતા તેમના પરિવાર અને ગામમાં ખુશીનો માહોલ છવાયો છે. ત્યારે ભાભરમાં આજે સ્વરૂપજી ઠાકોરનું ભવ્ય સ્વાગત કરાયું હતુ. આ પ્રસંગે કોંગ્રેસના સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોર પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સ્વરૂપજી ઠાકોરને મંત્રી બનાવાતા ભાભરમાં સ્વાગત કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. જેમાં સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોર હળવા અંદાજમાં દેખાયા હતા. 

Add Zee News as a Preferred Source

ગેનીબેન ઠાકોરે સ્વરૂપજી ઠાકોરને હસતા હસતા કહ્યું કે, મારો આભાર માનો કે સીટ ખાલી કરી. મેં સીટ ખાલી કરી તેથી મારો આભાર માનો...

રાજ્ય સરકારના મંત્રીમંડળનું વિસ્તરણ થયા બાદ ગઈકાલે નવા મંત્રીઓની રાજ્ય સરકાર દ્વારા નિમણૂક કરવામાં આવી હતી. જેમાં બનાસકાંઠાના ડીસાના ધારાસભ્ય પ્રવીણ માળી અને વાવના ધારાસભ્ય સ્વરૂપજી ઠાકોરને મંત્રી પદ સોંપવામાં આવ્યું છે. મંત્રી બન્યા બાદ વાવના ધારાસભ્ય અને મંત્રી સ્વરૂપજી ઠાકોર પણ પોતાના માદરે વતનથી કમલમ કાર્યાલય ખાતે પહોંચ્યા હતા. બનાસકાંઠા જિલ્લામાંથી બે ધારાસભ્યો પ્રવીણ માળી અને સ્વરૂપજી ઠાકોર મંત્રી બનતા આ બંનેનો પાલનપુર કમલમ કાર્યાલય ખાતે સન્માન સમારોહ યોજાયો. ભાજપના કાર્યકર્તાઓ મોટી સંખ્યામાં મંત્રીઓના સન્માન માટે કમલમ કાર્યાલય ખાતે પહોંચ્યા અને કમલમ ખાતે પહોંચેલા બંને મંત્રીઓને ભેટ સોગાદ અર્પણ કરી કાર્યકર્તાઓએ મંત્રીઓનું સન્માન કર્યું હતું. 

સ્વરૂપજી ઠાકોર ગેનીબેન સામે જીત્યા હતા 
સ્વરૂપજી ઠાકોરે 2022ની રાજ્ય વિધાનસભા ચૂંટણીમાં વાવ બેઠક પરથી ચૂંટણી લડી હતી, પરંતુ તેમાં તેઓ કોંગ્રેસના ઉમેદવાર ગેનીબેન ઠાકોર સામે હારી ગયા હતા. આ ઉપરાંત, 2019માં તેમણે બનાસકાંઠા લોકસભા બેઠક પરથી અપક્ષ ઉમેદવાર તરીકે ચૂંટણી લડી હતી, પરંતુ તેમાં પણ તેમને સફળતા મળી ન હતી. પરંતુ ગેનીબેન ઠાકોર લોકસભાની ચૂંટણી જીતીને સાંસદ બન્યા બાદ ખાલી પડેલી બેઠક પર ભાજપે સ્વરૂપજીને ઉમેદવાર બનાવ્યા હતા, અને તેઓ જીત્યા હતા. હજી હમણા જ નવા નવા ધારાસભ્ય બનીને આવેલા સ્વરૂપજી માટે મંત્રીપદ લોટરી જેવી છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
Gujarat PolticsGujarat Cabinet expansionGeniben ThakorSwarupji Thakorસ્વરૂપજી ઠાકોરગેનીબેન ઠાકોર

Trending news