"મહાભારત શીખવે છે કે જેના ટેકેદાર મજબૂત તેનો વિજય નિશ્ચિત", ગેનીબેન ઠાકોરનું મોટું નિવેદન
Banaskatha News: લાખણી તાલુકાના સેદલા ગામે જય શ્રી અંબે ગૌશાળાના લાભાર્થે યોજાયેલ શ્રીમદ્ ભાગવત કથામાં સંસદ ગેનીબેન ઠાકોરનું નિવેદન. ગેનીબેન ઠાકોરે મહાભારતનું ઉદાહરણ ટાંકીને પ્રેરણાદાયી નિવેદન આપતા કહ્યું કે, "મહાભારત શીખવે છે કે જેના ટેકેદાર મજબૂત હોય તેનો વિજય નિશ્ચિત હોય છે, ટેકેદારોની સંખ્યા ઓછી હોય તો ચાલે, પરંતુ જો તેઓ મક્કમ હોય તો અડધું યુદ્ધ ત્યાં જ જીતી શકાય છે.
Banaskatha News: બનાસકાંઠા જિલ્લાના લાખણી તાલુકાના સેદલા ગામે હાલમાં 'જય શ્રી અંબે ગૌશાળા'ના લાભાર્થે ભવ્ય શ્રીમદ્ ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાનયજ્ઞનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ ધાર્મિક પ્રસંગે ઉપસ્થિત રહેલા બનાસકાંઠાના લોકપ્રિય સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે પોતાના વક્તવ્યમાં જીવન અને રાજનીતિમાં 'ટેકેદારો'ના મહત્વ પર ભાર મૂકી સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું.
મહાભારતના ઉદાહરણ સાથે સચોટ નિવેદન
કથા દરમિયાન શ્રોતાઓને સંબોધતા ગેનીબેન ઠાકોરે મહાભારતનો પ્રસંગ ટાંકતા જણાવ્યું હતું કે, "મહાભારત આપણને એ શીખવે છે કે વિજય મેળવવા માટે સંખ્યાબળ કરતાં ટેકેદારની મજબૂતી વધુ મહત્વની છે. જેનો ટેકેદાર મજબૂત હોય, તેનો વિજય નિશ્ચિત હોય છે." તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે "ટેકેદારોની સંખ્યા ઓછી હોય તો ચાલે, પરંતુ જો તેઓ મક્કમ હોય તો અડધું યુદ્ધ ત્યાં જ જીતી શકાય છે. જેનો ટેકેદાર માયકાંગલો હોય એની પાસે 18 અક્ષૌહિણી સેના હોય તો પણ તે હારી જાય છે. એટલે જીવનમાં ટેકેદાર રાખવા હોય તો મજબૂત રાખવા, ભલે સંખ્યામાં થોડા હોય."
પરબત પટેલે આપ્યા આશીર્વાદ
આ કાર્યક્રમ માત્ર રાજકીય નિવેદનો પૂરતો મર્યાદિત ન રહેતા, સામાજિક સૌહાર્દનું પણ કેન્દ્ર બન્યો હતો. કાર્યક્રમ દરમિયાન પૂર્વ સાંસદ પરબતભાઈ પટેલે ગરિમાપૂર્ણ હાજરી આપી હતી. ખાસ વાત એ હતી કે, રાજકીય મતભેદો બાજુ પર મૂકીને પરબત પટેલે સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરના માથે હાથ મૂકીને આશીર્વાદ આપ્યા હતા, જે દ્રશ્ય સોશિયલ મીડિયા પર પણ ખૂબ વાયરલ થઈ રહ્યું છે.
ગૌસેવા માટે જનમેદની ઉમટી
સેદલા ગામે ગૌશાળાના લાભાર્થે યોજાયેલ આ કથામાં આસપાસના ગામોમાંથી મોટી સંખ્યામાં ભાવિક ભક્તો ઉમટી પડ્યા છે. ગેનીબેન ઠાકોરના આ નિવેદનને લોકો તેમના તાજેતરના રાજકીય સંઘર્ષ અને જીત સાથે પણ જોડીને જોઈ રહ્યા છે. આ પ્રસંગે અનેક અગ્રણીઓ અને ગ્રામજનોએ ગૌસેવા માટે ઉમળકાભેર દાનની સરવાણી વહાવી હતી.
