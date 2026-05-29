સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરની સોશિયલ મીડિયા પર ખુલ્લી ચીમકી, "પરિણામ ભોગવવા તૈયાર રહેજો"

Banaskantha News: સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે ક્યુ x પર પોસ્ટ કર્યા બાદ ગુજરાતની રાજનીતિમાં ગરમાવો આવી ગયો છે. ગેનીબેને સોશિયલ મિડીયા લખ્યું પરિણામ ભોગવવા તૈયાર રહેજો. વાવ થરાદ જિલ્લાના એલસીબી PI એ.પી .ચૌધરી પર ગંભીર આક્ષેપ લગાવ્યા છે. lcb પી.આઈ. એ પી ચોધરી 2017માં સુઈગામમાં એક તરફી કાર્યવાહી કરતા હતા. એટલું જ નહીં, Lcb પી.આઈ. દિયોદર તાલુકા પંચાયતના કોંગ્રેસના સભ્યોને તોડવા સભ્યોના પરિવારને ધમકી આપી રહયા છે.
Banaskantha News: વાવ-થરાદ વિસ્તારમાં ફરી એકવાર રાજનીતિમાં ગરમાવો આવી ગયો છે. બનાસકાંઠાના સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે ફરી એકવાર ચર્ચાનું કારણ બન્યા છે. તેમણે આ વખતે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X (ટ્વિટર) પર એક વિવાદાસ્પદ અને આક્રમક પોસ્ટ કરીને એલસીબી (LCB) પી.આઈ. એ.પી. ચૌધરી સામે ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે. ગેનીબેને આ પોસ્ટમાં અધિકારીને સીધી ચીમકી આપતા લખ્યું છે કે, "પરિણામ ભોગવવા તૈયાર રહેજો."
સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ વાયરલ
ગેનીબેન ઠાકોર પોતાની ધારદાર શૈલી અને આક્રમક મિજાજ માટે જાણીતા છે. તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર જે રીતે પોલીસ અધિકારીને આડે હાથ લીધા છે અને "પરિણામ ભોગવવા તૈયાર રહેજો" તેવી ખુલ્લી ચેતવણી આપી છે, તેનાથી બનાસકાંઠાના રાજકારણમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. આ ગંભીર આક્ષેપો બાદ પોલીસ વિભાગ અથવા ઉચ્ચ અધિકારીઓ દ્વારા આ મામલે શું સ્પષ્ટતા આપે છે.
વાવ થરાદ જીલ્લા એલ.સી.બી પી.આઇ એ.પી ચૌધરી અગાઉ 2017 માં સુઈગામ પોલીસ સ્ટેશનમાં એક તરફી કાર્યવાહી કરતા હતા!
હવે ફરીથી કાયદો વ્યવસ્થા સંભાળવાની જગ્યાએ દિયોદર તાલુકા પંચાયત તોડવા માટે સભ્યોના પરિવારોને ધમકીઓ આપી રહ્યા છે,આપ શ્રી માન મર્યાદામાં રહો કાયદા વ્યવસ્થાનું કામ કરો તાલુકા…
— Geniben Thakor (@GenibenThakor) May 28, 2026
LCB પી.આઈ. એ.પી. ચૌધરી પર ગંભીર આક્ષેપો
સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે વાવ-થરાદ જિલ્લાના એલસીબી પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર (PI) એ.પી. ચૌધરીની કામગીરી સામે સવાલો ઉઠાવ્યા છે અને તેમના પર સત્તાના દુરુપયોગનો આરોપ લગાવ્યો છે. ગેનીબેને વર્ષ 2017ની ઘટનાને યાદ કરતા જણાવ્યું કે, "એ.પી. ચૌધરી જ્યારે 2017માં સુઈગામમાં ફરજ પર હતા, ત્યારે પણ તેઓ એકતરફી કાર્યવાહી કરતા હતા."
દિયોદર તાલુકા પંચાયતના સભ્યોને ધમકાવવાનો આરોપ
આ વિવાદ પાછળનું મુખ્ય કારણ દિયોદર તાલુકા પંચાયતની રાજકીય ખેંચતાણ હોવાનું સામે આવી રહ્યું છે. ગેનીબેન ઠાકોરે આક્ષેપ કર્યો છે કે, LCB પી.આઈ. એ.પી. ચૌધરી દિયોદર તાલુકા પંચાયતના કોંગ્રેસના સભ્યોને તોડવા માટે રાજકીય દબાણ કરી રહ્યા છે. એટલું જ નહીં, સભ્યો પક્ષ બદલે તે માટે તેમના પરિવારોને પણ પોલીસ દ્વારા ધમકીઓ આપવામાં આવી રહી હોવાનો સનસનાટીભર્યો આરોપ સાંસદે લગાવ્યો છે.