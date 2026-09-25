/નવો પરિપત્ર ન આવ્યો છતાં MRC નોટિસ કેમ? વીજ કંપનીની દાદાગીરી સામે ખેડૂતો આકરા પાણીએ, દિવાળી બાદ મહાપંચાયતની ચીમકી

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નવો પરિપત્ર ન આવ્યો છતાં MRC નોટિસ કેમ? વીજ કંપનીની દાદાગીરી સામે ખેડૂતો આકરા પાણીએ, દિવાળી બાદ 'મહાપંચાયત'ની ચીમકી

મોરબીના જેતપરમાં લાંબા સમયથી ખેડૂતોનું આંદોલન ચાલી રહ્યું છે. વીજ કંપનીઓની મનમાની સામે ખેડૂતો આંદોલન કરી રહ્યાં છે. હવે તંત્ર દ્વારા MRC નોટિસ ફટકાર્યા બાદ ખેડૂતો આકરા પાણીએ છે અને જોરદાર વિરોધ નોંધાવ્યો છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 25, 2026, 05:36 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 05:36 PM IST
નવો પરિપત્ર ન આવ્યો છતાં MRC નોટિસ કેમ? વીજ કંપનીની દાદાગીરી સામે ખેડૂતો આકરા પાણીએ, દિવાળી બાદ 'મહાપંચાયત'ની ચીમકી

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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