રાજકીય ધમાસાન વચ્ચે ઔરંગઝેબના ગુજરાતના એક નાનકડા શહેર સાથે સંબંધનો રસપ્રદ ઈતિહાસ જાણો

PM Modi Aurangzeb Gujarat Connection : હાલ દેશભરમાં બાબરી મસ્જિદના શિલાન્યાસ બાદ રાજકારણ ગરમાયું છે, તેમાં ફરીથી ગુજરાત સાથે તાર જોડાયા છે 
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Dec 09, 2025, 05:16 PM IST

Ahmedabad : મુર્શિદાબાદમાં ટીએમસીના ધારાસભ્ય હુમાયુ કબીરે બાબરી મસ્જિદનો શિલાન્યાસ કર્યા પછી મુઘલ ઈતિહાસ પર ચાલી રહેલી રાજકીય ચર્ચા વધુ તીવ્ર બની છે. આ દરમિયાન, સોશિયલ મીડિયા પર ઔરંગઝેબ અને વડા પ્રધાન મોદી વચ્ચે સરખામણી થઈ રહી છે. ત્યારે તમને જાણવું ગમશે કે ઔરંગઝેબનો જન્મ ગુજરાતમાં થયો હતો. જાણો વિગતો 

મુઘલ ઈતિહાસ અને બાબરને લઈને દેશભરમાં રાજકીય તોફાન ચાલી રહ્યું છે. જોકે, ટીએમસીના ધારાસભ્ય હુમાયુ કબીરે મુર્શિદાબાદમાં બાબરી મસ્જિદનો શિલાન્યાસ કરીને આગમાં ઘી ઉમેર્યું છે. આ વિવાદો વચ્ચે, હવે એક નવો પ્રશ્ન ઉભરી રહ્યો છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, ભારતમાં કોઈ પણ મસ્જિદનું નામ વિદેશી આક્રમણકારોના નામ પર રાખવામાં આવશે નહીં. મુઘલોની વાત કરીએ તો, ઝહીરુદ્દીન મુહમ્મદ, જેને બાબર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, સિવાય કે કોઈ પણ મુઘલ શાસક વિદેશી નહોતો. કારણ કે બાબર પછીના બધા જ ભારતમાં જન્મ્યા હતા. ખાસ કરીને, મુઘલ સમ્રાટ ઔરંગઝેબ, જે ગુજરાતના છે અને હવે સૌથી ક્રૂર મુઘલ સમ્રાટ તરીકે વર્ણવવામાં આવે છે, તેનો જન્મ ગુજરાતમાં થયો હતો.

કેટલાક સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સ ઔરંગઝેબને લઈને ચર્ચા કરી રહ્યાં છે. છે. લોકો કહી રહ્યા છે કે, ઔરંગઝેબની જેમ, મોદી અને ભાજપ આગામી 50 વર્ષ સુધી દેશ પર શાસન કરશે, કારણ કે બંનેએ ગુજરાતમાં તેમની રાજકીય કારકિર્દી શરૂ કરી હતી અને તે જ પ્રદેશમાં જન્મ્યા હતા. ઔરંગઝેબે ધાર્મિક રાજકારણ પણ રમ્યું હતું, અને વડા પ્રધાનો પણ રાજકારણમાં ધર્મને મહત્વ આપે છે.

ઔરંગઝેબનો જન્મ ક્યાં થયો હતો?
મુહિ-ઉદ્દ-દીન મુહમ્મદ, જે ઇતિહાસમાં ઔરંગઝેબ અથવા આલમગીર તરીકે જાણીતા છે, તે મુઘલ સામ્રાજ્યના છઠ્ઠા અને સૌથી લાંબા સમય સુધી શાસન કરનારા મુઘલ સમ્રાટ હતા. તેમનો જન્મ ૩ નવેમ્બર, ૧૬૧૮ ના રોજ ગુજરાતના દાહોદમાં થયો હતો. તેઓ શાહજહાં અને મુમતાઝ મહલના ત્રીજા પુત્ર હતા. તેમણે પોતાનું પ્રારંભિક શિક્ષણ આગ્રા કિલ્લામાં અરબી અને ફારસી ભાષામાં મેળવ્યું હતું. નાનપણથી જ રાજકીય ઉથલપાથલનો સાક્ષી બનતા, ઔરંગઝેબે વહીવટ, યુદ્ધ અને પ્રાદેશિક વિસ્તરણ વ્યૂહરચના વિશે શીખ્યા. ૧૬૩૬ માં, તેમને દખ્ખણના ગવર્નર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા, જ્યાં તેમણે વહીવટી કૌશલ્યનું પ્રદર્શન કર્યું.

ઔરંગઝેબની રાજકીય યાત્રા
બાદમાં, તેમને ગુજરાત, બદખશાન, મુલતાન અને સિંધનો હવાલો પણ મળ્યો. જો કે, તેમના પિતા શાહજહાં અને મોટા ભાઈ દારા શિકોહ પ્રત્યેનો તેમનો રોષ સમયાંતરે બહાર આવતો રહ્યો. 1657 માં શાહજહાંની માંદગી બાદ, ઉત્તરાધિકાર સંઘર્ષ શરૂ થયો, અને અંતે, 1658 માં, ઔરંગઝેબે શાહજહાંને કેદ કરી અને દિલ્હીની ગાદી સંભાળી. 1659 માં, તેણે ઔપચારિક રીતે મુઘલ સમ્રાટ જાહેર કરવામાં આવ્યા.

ઔરંગઝેબના નિશાના: ત્રણ રાજ્યો
ઔરંગઝેબને 1636 માં પ્રથમ વખત દખ્ખણના રાજ્યપાલ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. જો કે, જ્યારે તેમણે સત્તા સંભાળી, ત્યારે તેમણે ખાસ કરીને બુંદેલખંડ, મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતને નિશાન બનાવ્યું, અને તેમણે દક્ષિણ પર વિજય મેળવવા માટે જીવનભર સંઘર્ષ કર્યો.

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

HistoryAurangzebઔરંગઝેબgujarat

