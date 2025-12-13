Bullet Train: ગુજરાતના ભરૂચમાં સફળતાપૂર્વક રાખવામાં આવ્યો 230 મીટર લાંબો 'બાહુબલી' સ્ટીલ બ્રિજ
Mumbai Ahmedabad Bullet Train: ગુજરાતમાં બુલેટ ટ્રેનનું કામ ઝડપથી ચાલી રહ્યું છે. રાજ્યના તમામ બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશનોનું બાંધકામ લગભગ પૂર્ણ થવા આવ્યું છે, ત્યારે ટ્રેકનું બાંધકામ પણ ઝડપથી ચાલી રહ્યું છે. ભરૂચમાં વિશાળ બાહુબલી સ્ટીલ બ્રિજનું સફળતાપૂર્વક શિલાન્યાસ કરવામાં આવ્યો છે.
અમદાવાદઃ દેશની પ્રથમ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટનું કામ ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે. ગુજરાતમાં મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેનના એક મોટા પડાવને સફળતાપૂર્વક પાર કરી લેવામાં આવ્યો છે. પ્રોજેક્ટર હેઠળ ભરૂચ જિલ્લાના કંથારિયા ગામની પાસે નેશનલ હાઈવે-64 અને ઈન્ડિયન રેલવે ટ્રેકની ભરૂચ દહેજ ફ્રેટ લાઇન પર 230 મીટર (130+100) લાંબા સ્ટીલ બ્રિજના 130 મીટર સ્પેનને સફળતાપૂર્વક કોરિડોરમાં ઈન્સ્ટોલ કરી દેવામાં આવ્યો છે.
આ સતત સ્ટીલ પુલમાં બે સ્પાન છે, 130 મીટર અને 100 મીટર. 130 મીટરનો સ્પાન 9 ડિસેમ્બરના રોજ સફળતાપૂર્વક લોન્ચ કરવામાં આવ્યો હતો. તે આશરે 18 મીટર ઊંચો અને 14.9 મીટર પહોળો છે. તેનું વજન આશરે 2780 મેટ્રિક ટન છે. તે ગુજરાતના ભુજમાં બનાવવામાં આવ્યો હતો. આ સ્ટીલ પુલ 100 વર્ષના આયુષ્ય માટે રચાયેલ છે.
બાહુબલી છે આ સ્ટીલ બ્રિજ
NHSRCL ના એક નિવેદન અનુસાર આ બ્રિજ લગભગ 1,22,146 ટોપ-શિયર ટાઈપ હાઈ સ્ટ્રેન્થ (TTHS) બોલ્ટ, C5 સિસ્ટમ પેન્ટિંગ અને મેટેકિલ બેયરિંગથી બનેલો આ સ્ટીલ બ્રિજ જમીનથી 14 મીટરની ઊંચાઈ પર ટેમ્પરરી ટ્રેસ્ટલ્સ પર એસેમ્બલ કરવામાં આવ્યો અને તેને મેક-એલોય બારની સાથે બે સેમી-ઓટોમેટિક જેકનો ઉપયોગ કરી ધકેલવામાં આવ્યો. જેમાંથી દરેક એક 250 ટન વજન ઉઠાવી શકે છે.
12 કલાકમાં રાખવામાં આવ્યો આ સ્ટીલ બ્રિજ
મુંબઈ અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેનનો આ સ્ટીલ બ્રિજ ફ્રેટ ટ્રેક પર વચ્ચે બ્લોક અને NH-64 પર રોડ ડાયવર્ઝનની સાથે રાખવામાં આવ્યો. 12 કલાકની અંદર બ્રિજ લોન્ચિંગનું કામ પૂરુ કરવામાં આવ્યું. આ બ્લોક સુરક્ષા બનાવી રાખવા અને ફેઝ્ડ લોન્ચિંગ પ્રોસેસ દરમિયાન કામની ખાતરી કરવી જરૂરી હતી. બધી ગતિવિધિઓની સાવધાનીપૂર્વક યોજના બનાવવામાં આવી જેથી વાહન ચાલકો અને ચાલી રહેલા ફ્રેટ સંચાલનમાં ઓછામાં ઓછી મુશ્કેલી આવે. ગુજરાતમાં બુલેટ ટ્રેનનું કામ અદ્યતન તબક્કામાં છે. બુલેટ ટ્રેન 2026 ના અંત સુધીમાં ગુજરાતમાં આવવાની ધારણા છે.
