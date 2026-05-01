Explainer: ગુજરાતમાં શરૂ થયું બેરિયર ફ્રી ટોલ પ્લાઝા, વ્યવસ્થા એવી કે કોઈ ગાડી ભાગી શકશે નહીં, જાણો કઈ રીતે કરશે કામ
Mumbai Delhi Highway: બેરિયર ફ્રી ટોલ પ્લાઝા શરૂ થયા બાદ સુરત-ભરૂચ સેક્શન પર ઉભા રહ્યાં વગર ટોલના પૈસા કપાઈ જશે. આ સિસ્ટમ શરૂ થયા બાદ વાહનો ઝડપથી ટોલ પ્લાઝા પાર કી લેશે.
- ઓવરરહેડ ગાડીઓ પર હાઈ-પાવર કેમેરા, રડાર, સ્કેનર અને LiDAR સિસ્ટમ લાગી હશે
- આ કેમેરા વાહનની નંબર પ્લેટને વાચે છે અને ફાસ્ટેગથી ઓટોમેટિક ટોલ કટ થઈ જાય છે
- કાર, બસ કે અન્ય કોઈ ગાડી 60-85 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પસાર થઈ શકે છે
Barrrier Free Toll Plaza: દેશમાં હાઈવે અને એક્સપ્રેસ-વેની જાળ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ઝડપથી ફેલાઈ છે. આ જાળ જેટલી ઝડપથી ફેલાઈ છે, એટલું જ ઝડપથી ટોલિંગ સિસ્ટમ પણ અપગ્રેડ થઈ છે. ટોલ સિસ્ટમમાં સતત ટેક્નોલોજીને કારણે ફેરફાર થઈ રહ્યો છે. હવે મુંબઈ-દિલ્હી નેશનલ હાઈવે (NH-48) પર દેશનો પ્રથમ બેરિયર-ફ્રી ટોલ પ્લાઝા શરૂ થઈ ગયો છે. આ ટોલ પ્લાઝા મલ્ટી-લેન ફ્રી-ફ્લો ટેક્નિક પર કામ કરશે. બેરિયર-ફ્રી ટોલ પ્લાઝા શરૂ થયા બાદ હવે કાર અને બસ ડ્રાઇવરોએ લાંબો સમય રોકાવાની જરૂર નથી. ગાડીઓ રોકાયા વગર ત્યાંથી પસાર થઈ જશે.
ટોલ પ્લાઝાને સુરતની પાસે ચોર્યાસી (Choryasi) માં બનાવવામાં આવ્યો છે. આ પ્લાઝાને બેરિયર-ફ્રી ટોલના રૂપમાં 1 મે એટલે કે આજથી શરૂ કરી દેવામાં આવ્યો છે. બે મહિના કરતા વધુ સમય સુધી સફળ ટ્રાયલ ચાલી હતી. કેન્દ્રીય મંત્રી ગડકરીએ NH-48 ના સુરત-ભરૂચ સેક્શન પર સ્થિત ચોર્યાસી ટોલ પ્લાઝા પર દેશની પ્રથમ MLFF પર બેરિયર લેસ લોટિંગ સિસ્ટમની શરૂઆત પર કહ્યું કે આ મોડર્ન સિસ્ટમ ઓટોમેટિક નંબર પ્લેટ રિકગ્નિશન (ANPR) અને FASTag ઉપયોગ કર્યા વગર ટોલ પ્લાઝા પર રોકાયા વગર કલેક્શનની સુવિધા આવે છે. આવો આ સિસ્ટમ વિશે વિસ્તારથી જાણીએ.
કઈ રીતે કામ કરશે નવી સિસ્ટમ?
આ ટોલ પ્લાઝા મલ્ટી-લેન ફ્રી-ફ્લો ટેક્નિકક પર બેસ્ડ છે. તેમાં કોઈ ફિઝિકલ બેરિયર લાગેલું હોતું નથી. ઓવરહેડ હાડીઓ પર લાગેલા હાઈ-રિઝોલ્યુશન કેમેરા વાહનની નંબર પ્લેટને સ્કેન કરે છે. આ સાથે લાગેલા RFID સેન્સર FASTag રીડ કરે છે. ત્યારબાદ ટોલની રકમ ઓટોમેટિક બેંક ખાતામાંથી કપાઈ જાય છે. આ પ્રક્રિયા કોઈ મેનુઅલ મદદ વગર પુરી થઈ જાય છે.
એક નજરમાં સંપુર્ણ સિસ્ટમ
ટોલ પ્લાઝા પર કોઈ ફિઝિકલ બેરિયર હશે નહીં.
ઓવરરહેડ ગાડીઓ પર હાઈ-પાવર કેમેરા, રડાર, સ્કેનર અને LiDAR સિસ્ટમ લાગી હશે.
આ કેમેરા વાહનની નંબર પ્લેટને વાચે છે અને ફાસ્ટેગથી ઓટોમેટિક ટોલ કટ થઈ જાય છે.
કાર, બસ કે અન્ય કોઈ ગાડી 60-85 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પસાર થઈ શકે છે.
ટોલ પાર કર્યા બાદ તત્કાલ SMS કે નોટિફિકેશનથી કન્ફર્મેશન મળી જશે.
MLFF શું ફાયદો થશે?
ટોલ પ્લાઝા પર સમયની બરબાદી અને ફ્યુલની બચત થશે.
ટ્રાફિક જામમાંથી મુક્તિ મળશે.
વધારાની લેન બનાવવાની જરૂર પડશે નહીં.
ટોલ ચોરી અને રેવેન્યુ લીકેજ પર લગામ લગાવવામાં આવશે
શું રહેશે ગાડીઓની ગતિ?
મલ્ટી-લેન ફ્રી ફ્લોથી લેસ ટોલ પ્લાઝા પર વાહન 80 કિમીની ઝડપે પસાર થઈ શકશે. તેનાથી ટોલ પ્લાઝા પર વાહનોની લાઈનો અને ટ્રાફિક જામની સમસ્યા સમાપ્ત થઈ જશે. NHAI ના ચીફ ઓપરેટિંગ ઓફિસર એઆર ચિત્રાંશીએ જણાવ્યું કે આ બેરિયર ફ્રી ટોલિંગ મલ્ટી-લેન ફ્રી-ફ્લો ટોલિંગ કહેવાય છે. તેમાં ગાડીએ ટોલ પ્લાઝા પર રોકાવાની જરૂર નથી. ન અહીં કોઈ બેરિયર હોય છે. ગાડી પસાર થાય ત્યારે તેનો ટોલ ઓટોમેટિક કપાઈ જાય છે.
1500 કરોડના ઈંધણની બચત થવાની આશા
કેન્દ્ર સરકાર તરફથી ડિસેમ્બર 2026 સુધી દેશના 1050થી વધુ ટોલ પ્લાઝાને AI બેસ્ડ બેરિયર-ફ્રી સિસ્ટમમાં બદલવાનો છે. કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરીએ કહ્યુ કે 2026ના અંત સુધી દેશભરમાં ટોલ કલેક્શન સંપૂર્ણ રીતે બેરિયર-ફ્રી કરી દેવામાં આવશે. સુરતમાં આ ટોલ પ્લાઝા દેશમાં સિસ્ટમ લાગૂ કરવાનો પાયલટ પ્રોજેક્ટ છે. દેશભરમાં આ સિસ્ટમ લાગૂ કરવાથી વાર્ષિક 1500 કરોડ રૂપિયાના ઈંધણની બચત થવાની આશા છે.
ગાડી લઈને ભાગી શકશો નહીં
આ સિસ્ટમ વિશે જાણ્યા બાદ તમારા મનમાં સવાલ થઈ રહ્યો હશે કે કોઈ ગાડીમાં ફાસ્ટેગ એક્ટિવ નથી કે પછી તેમાં રિચાર્જ નહીં હોય તો શું થશે? આ સ્થિતિમાં નંબર પ્લેટ દ્વારા કારના માલિકની ઓળખ કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ તેને ઈ-નોટિસ મોકલવામાં આવશે અને વસૂલી કરવામાં આવશે. 72 કલાકમાં જો તે ચુકવણી નહીં કરે તો ટોલની રકમ ડબલ થઈ જશે. વારંવાર ટોલની ચુકવણી ન કરી તો વાહનનું એનએસી, રજીસ્ટ્રેશન રિન્યુઅલ, ફિટનેસ વગેરે સર્વિસ બંધ કરવામાં આવી શકે છે.
