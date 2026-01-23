મુંબઈમાં એક ગુજરાતી પરિવાર માટે કોઈએ મદદ માટે દરવાજો ન ખોલ્યો, પિતા-પુત્રએ ઘરમાં જ દમ તોડ્યો
Father Son Heart Attack : મૂળ ભાવનગરના અને મુંબઈ વસતા બોરીચા પરિવારમાં પિતા અને પુત્રને એકસાથે હાર્ટએટેક આવતા મોત, બંનેની એકસાથે અર્થી નીકળતા ગુજરાતી સમાજ ગમગીન
Mumbai News : મુંબઈમાં વસતા એક ગુજરાતી પરિવાર પર આભ તૂટી પડવા જેવી ઘટના બની હતી. મૂળ ભાવનગરના બોરીચા પરિવારના પિતા પુત્રને એકસાથે હાર્ટ એટેક આવતા બંનેના મોત નિપજ્યા હતા. જોકે, દુખની વાત એ હતી કે, પરિવારની મહિલાએ મદદ માટે એપાર્ટમેન્ટના અન્ય પરિવારના દરવાજા ખખડાવ્યા, તો કોઈ મદદે આવ્યું ન હતું.
મુંબઈના પરેલ વિસ્તારની આ ઘટના છે. મૂળ ભાવનગરના વલ્લભીપુરનો બોરીચા પરિવાર પરેલ વિસ્તારના પરેલ વિલેજ માર્કેટ બિલ્ડીંગમાં રહે છે. આ પરિવારના 42 વર્ષીય દીકરા ઉમેશ બોરીચાને અચાનક છાતીમાં દુખાવો ઉપડ્યો હતો. પુત્રને દુખાવો ઉપડતા જોઈને પિતા વસંત બોરીચા તેની મદદે દોડી ગયા હતા. પરંતું આ બાજુ બીજી મોટી સમસ્યા સર્જાઈ હતી. દીકરાની હાલત જોઈને 72 વર્ષીય પિતાને પણ હાર્ટ એટેક આવ્યો હતો, અને તેઓ પણ ત્યાં જ ઢળી ગયા હતા.
આમ, પળવારમાં પિતા પુત્રનો જીવ ગયો હતો. પિતા અને પુત્ર બંનેનું હાર્ટ એટેકથી મોત નિપજ્યું હતુ. એકસાથે બંનેની અર્થી નીકળતા ગુજરાતી સમાજમાં શોકનું મોજુ ફરી વળ્યુ હતું. જોકે, આ ઘટના સાથે એક બીજી મોટી ઘટના પણ બની હતી.
ઉમેશભાઈના બહેને જણાવ્યું કે, મારા ભાઈ ઉમેશ બાથરૂમમાં હતા, ત્યારે જ તેમને દુખાવો ઉપડ્યો હતો. તેઓએ બાથરૂમમાંથી દુખાવો ઉપડ્યાની બૂમાબૂમ કરી હતી. ત્યારે મારા મોટાભાઈ બાથરૂમ તરફ ગયા હતા, તેઓએ જોયું તો ઉમેશભાઈ નીચે પડ્યા હતા. આ બાદ તેઓને બેઠા કરવાનો પ્રયાસ કરાયો હતો. આવામાં માતા પિતા પણ દીકરાના હાલત જોઈને ત્યાં જ ઢળી પડ્યા હતા.
આ ઘટના બની ત્યારે મારા ભાભી એકલા ઘરે હતા. તેઓ ગભરાઈ ગયા હતા, અને એપાર્ટમેન્ટમા મદદ માટે બૂમ પાડી હતી. તેઓએ આસપાસના ઘરે જઈને મદદ માટે વિનંતી કરી હતી. પરંતું કોઈ આગળ ન આવ્યું. આખરે તેઓએ ફોન કરીને અમારા સંબંધી પાસેથી મદદ માંગી હતી. આ બાદ મારા ભાઈ અને પિતાને હોસ્પિટલ લઈ જવાયા હતા. જ્યા તબીબોએ તેમને મૃત જાહેર કર્યા હતા.
