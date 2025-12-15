Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

'મુસલમાનો-ખ્રિસ્તીઓ ડરાવી ફોસલાવીને કરાવી રહ્યા છે ધર્માંતરણ', નીતિન પટેલનું મોટું નિવેદન

Nitin Patel on Religious Statement: ઓમકાર સેવા મિશન ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટની સાધારણ સભામાં નિવેદન. આપણે ઘટતા જઈએ છીએ આપણામાં વિભાજન છે. ખ્રિસ્તીઓની વસ્તી વધતી જાય છે ફોસલાવીને ધર્માંતરણ કરવામાં આવે છે. વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ અને સંઘ મારફતે ખબર પડી છે છેલ્લા 25, 30, 40 વર્ષથી કે આપણે ઘટતા જઈએ છીએ. ખ્રિસ્તીઓની સંખ્યા વધતી જાય છે વસ્તી વધતી જાય છે. ખ્રિસ્તીઓને અને મુસલમાનોને સીધી રીતે જોડવાની જરૂર નથી એ આખો અલગ વિષય છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 15, 2025, 11:46 AM IST

Nitin Patel's statement: ગુજરાતના પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલે કડી ખાતે ઓમકાર સેવા મિશન ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટની સાધારણ સભામાં એક નિવેદન આપીને હિન્દુ સમાજની ઘટતી જતી સંખ્યા અને ધર્માંતરણના મુદ્દે ગહન ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે આક્ષેપ કર્યો કે મુસ્લિમો અને ખ્રિસ્તીઓ ડરાવી-ધમકાવીને અને લાલચ આપીને ધર્માંતરણ કરાવી રહ્યા છે, જેનાથી હિન્દુ વસ્તીમાં ઘટાડો થઈ રહ્યો છે.

હિન્દુઓ ઘટી રહ્યા છે, ખ્રિસ્તીઓની વસ્તી વધી રહી છે
શ્રી પટેલે જણાવ્યું કે, "આપણે ઘટતા જઈએ છીએ, આપણામાં વિભાજન છે. ખ્રિસ્તીઓની વસ્તી વધતી જાય છે, ફોસલાવીને ધર્માંતરણ કરવામાં આવે છે." તેમણે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ (VHP) અને રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS)ના માધ્યમથી મળેલી માહિતીનો ઉલ્લેખ કરતાં કહ્યું કે છેલ્લા 25, 30 કે 40 વર્ષથી આ વાત જાણમાં છે કે 'આપણે ઘટતા જઈએ છીએ, ખ્રિસ્તીઓની સંખ્યા અને વસ્તી વધતી જાય છે.'

ધર્માંતરણ પાછળનું એક જ લક્ષ્ય: હિન્દુઓને ઓછા કરવા
નીતિન પટેલે બે અલગ-અલગ પરિબળોનો ઉલ્લેખ કર્યો. તેમણે સ્પષ્ટતા કરી કે, ખ્રિસ્તીઓ અને મુસ્લિમોને સીધી રીતે જોડવાની જરૂર નથી, કારણ કે તે આખો અલગ વિષય છે. ખ્રિસ્તી મશીનરી દ્વારા કરવામાં આવતું ધર્માંતરણ અને આતંકવાદીઓ અને દેશદ્રોહીનો પક્ષ દળ. તેમણે કહ્યું કે, "એક (ખ્રિસ્તીઓ) ફોસલાવી-ફોસલાવી, હાથ ફેવરી-ફેવરી, પટાવી-પટાવીને ધર્માંતરણ કરાવવાના લોકો છે. બીજા (આતંકવાદીઓનો પક્ષ) હિંસક રીતે એક જ વાત કરીને એમનું કામ કરે છે."

જોકે, તેમણે આ બંને પરિબળોનું લક્ષ્ય એક જ ગણાવ્યું "હિન્દુઓને ઓછા-ઓછા કરવા, હિન્દુ ધર્મ ઉપર આપણું વર્ચસ્વ જમાવવું."

ખ્રિસ્તી મશીનરીની 'ચાલાકીભરી' રણનીતિ
નીતિન પટેલે ખ્રિસ્તી મિશનરીઓ પર આક્ષેપ કરતાં કહ્યું કે આ વર્ચસ્વ જમાવવા માટે ખ્રિસ્તી મશીનરી બહુ જ ચાલાકીથી ધર્મ પરિવર્તનનું કામ કરે છે. તેમની કાર્યપદ્ધતિ સમજાવતા તેમણે કહ્યું કે, "નિશાળ કરે, કપડાં આપે, દવાખાનું ખોલે, હોસ્ટેલ ખોલે અને લોકોને લાલચ આપીને ધર્માંતરણ કરાવે."

બે પરિબળો સામે લડવાની નીતિન પટેલની રણનીતિ
આ બંને પરિબળો સામે લડવા માટે તેમણે પોતાની 'સ્ટ્રેટેજી' રજૂ કરી હતી. જેમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે એકની સામે એના જેવું જ સેવાનું કામ, એના જેવું શિક્ષણનું કામ, એના જેવું શાળાઓનું કામ આ બધું કરીને આપણા લોકોને આપણે જાળવવાના છે." એટલે કે સેવા, શિક્ષણ અને સહાયતાના માધ્યમથી પોતાના સમાજને ધર્માંતરણથી બચાવવો. બીજા પરિબળ (આતંકવાદ/દેશદ્રોહ) સામે લડત: "બીજા જોડે તો આપણે નાગરિક તરીકે તો કંઈ કરી ન શકીએ પણ એ સરકારનું કામ છે, એ સંરક્ષણ દળનું કામ છે." તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર દિલ્હીમાં આવ્યા પછી આ દિશામાં કામ ચાલી રહ્યું છે.

આ નિવેદનથી હિન્દુ સંગઠનોમાં ઊંડી રહેલી ચિંતા સપાટી પર આવી છે અને ધર્માંતરણના મુદ્દા પર ફરી એકવાર ગરમાવો આવ્યો છે.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે.

