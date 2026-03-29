Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujaratમારો જિલ્લો મારી ઓળખ : સરહદ, સંસ્કૃતિ અને સમૃદ્ધિનો અદભૂત સંગમ એટલે બનાસકાંઠા જિલ્લો

મારો જિલ્લો મારી ઓળખ : સરહદ, સંસ્કૃતિ અને સમૃદ્ધિનો અદભૂત સંગમ એટલે બનાસકાંઠા જિલ્લો

My District My Identity : ગુજરાતનો દરેક જિલ્લો ભાષા, સાહિત્ય, વિસ્તાર, પહેરવેશ, ખાણીપીણીમાં વિવિધતા ધરાવે છે, અને તે જ તેની આગવી ઓળખ છે. ZEE 24 કલાકના પ્લેટફોર્મ પર ગુજરાતના 33 જિલ્લાઓની ગાથા અમે રજૂ કરવા જઈ રહ્યાં છે. આ જિલ્લાની કહાની અમે તમને જણાવીશું.

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Mar 29, 2026, 09:10 AM IST
  • ગુજરાતમાં વિસ્તારની દૃષ્ટિએ કચ્છ પછી સૌથી મોટો જિલ્લો એટલે બનાસકાંઠા જિલ્લો
  • પ્રશાસનિક ફેરફારોના કારણે બનાસકાંઠા બે ભાગમાં વહેંચાયું, છતાં તેની ઓળખ અને મહત્તા યથાવત્ છે
  • તેનું પાલનપુર આજે પણ પોતાના નવાબી ઇતિહાસ અને ગૌરવશાળી ભૂતકાળ માટે જાણીતું છે

Trending Photos

મારો જિલ્લો મારી ઓળખ : સરહદ, સંસ્કૃતિ અને સમૃદ્ધિનો અદભૂત સંગમ એટલે બનાસકાંઠા જિલ્લો

My District My Identity રાજન મોદી/અમદાવાદ : ગુજરાતના ઉત્તર ભાગમાં આવેલો બનાસકાંઠા જિલ્લો એક એવો વિસ્તાર છે, જ્યાં કુદરત, કૃષિ, સંસ્કૃતિ અને સાહસ એકસાથે ધબકે છે. “ખેતી, પશુપાલન અને દૂધ” માટે ઓળખાતો આ જિલ્લો માત્ર આર્થિક રીતે જ નહીં, પરંતુ માનવતાની દૃષ્ટિએ પણ સમૃદ્ધ છે. અહીંના રળિયામણા લોકો, સહઅસ્તિત્વમાં જીવતી અઢારે વર્ણની સંસ્કૃતિ અને સરહદી ભાવનાએ બનાસકાંઠાને એક વિશિષ્ટ ઓળખ આપી છે.

વિસ્તારની દૃષ્ટિએ કચ્છ પછી સૌથી મોટો જિલ્લો ગણાતો બનાસકાંઠા તાજેતરમાં પ્રશાસનિક ફેરફારોના કારણે ભાગમાં વહેંચાયો છે, છતાં તેની ઓળખ અને મહત્તા યથાવત્ છે. એક સમય એવો હતો જ્યારે આ જિલ્લો સીધો પાકિસ્તાનની સરહદને અડતો હતો, જ્યારે આજેય તે રાજસ્થાન સાથે સરહદ વહેંચે છે, જેના કારણે તેનું વ્યૂહાત્મક મહત્વ પણ ઘણું ઊંચું છે.

Add Zee News as a Preferred Source

જિલ્લાનું વડુમથક પાલનપુર ઐતિહાસિક અને સાંસ્કૃતિક રીતે ખૂબ જ સમૃદ્ધ શહેર છે. એક સમયે “ડાયમંડ નગરી” તરીકે ઓળખાતું પાલનપુર આજે પણ પોતાના નવાબી ઇતિહાસ અને ગૌરવશાળી ભૂતકાળ માટે જાણીતું છે. આ શહેરે શૂન્ય પાલનપુરી જેવા ગઝલકાર, ચંદ્રકાંત બક્ષી જેવા પ્રતિભાશાળી લેખક અને પ્રણવ મિસ્ત્રી જેવા આધુનિક ટેક્નોલોજી વિશ્વના નામચીન વ્યક્તિત્વોને જન્મ આપ્યો છે.

ધાર્મિક દૃષ્ટિએ બનાસકાંઠા જિલ્લો અત્યંત પવિત્ર માનવામાં આવે છે. અરવલ્લીની પર્વતમાળામાં આવેલા આરાસુરના ડુંગર પર બિરાજમાન મા અંબાજીનું મંદિર દેશભરના કરોડો ભક્તોની આસ્થાનું કેન્દ્ર છે. દર વર્ષે લાખો યાત્રાળુઓ અહીં દર્શન કરવા આવે છે. આ ઉપરાંત બાલારામ મંદિર, તેમજ અનેક નાના-મોટા ધાર્મિક સ્થળો અને કુદરતી પર્યટન કેન્દ્રો જિલ્લાને વધુ આકર્ષક બનાવે છે.

My District My Identity

કૃષિ ક્ષેત્રમાં બનાસકાંઠા ગુજરાતનો અગ્રણી જિલ્લો છે. ખાસ કરીને બટાકાના ઉત્પાદનમાં ડીસા તાલુકો દેશભરમાં પ્રથમ સ્થાન ધરાવે છે. અહીં બાજરી, મકાઈ, તમાકુ, એરંડાનું તેલ, સાઇલિયમ જેવા પાકોનું પણ વિશાળ ઉત્પાદન થાય છે. શાકભાજી ઉત્પાદન માટે સમગ્ર ગુજરાતમાં બનાસકાંઠાનું મહત્વપૂર્ણ સ્થાન છે. સાથે સાથે દૂધ ઉત્પાદન અને પશુપાલન પણ અહીંના અર્થતંત્રનો મુખ્ય આધાર છે.

ઉદ્યોગ ક્ષેત્રે પણ જિલ્લો ઝડપથી વિકાસ પામી રહ્યો છે. કાપડ, ખનીજ અને ફૂડ પ્રોસેસિંગ ઉદ્યોગ અહીં મજબૂત રીતે ઉભા થયા છે. જિલ્લાની જમીનમાં ચૂનો, ગ્રેનાઇટ, બિલ્ડિંગ સ્ટોન અને ચાઈના માટી જેવા ખનિજોના વિશાળ ભંડાર છે, જે ઉદ્યોગોને નવી દિશા આપે છે. દાંતા તાલુકો ઉચ્ચ ગુણવત્તાના પથ્થર ઉત્પાદન માટે જાણીતા છે, જ્યારે ગ્રેનાઇટ ટાઇલ્સ અને આરસ બ્લોક્સના ઉદ્યોગો પણ અહીં વિકસ્યા છે.

શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં સરદાર કૃષિનગર દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી જિલ્લાની શાન છે, જે કૃષિ સંશોધન અને શિક્ષણમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપે છે. આ યુનિવર્સિટી માત્ર ગુજરાતમાં જ નહીં, પરંતુ દેશભરમાં પ્રતિષ્ઠિત સ્થાન ધરાવે છે.

સંપર્ક વ્યવસ્થા પણ બનાસકાંઠાની મજબૂતી છે. પાલનપુર રેલવે અને માર્ગ વ્યવહાર દ્વારા રાજ્યના મોટા શહેરો તેમજ દેશના અન્ય ભાગો સાથે સારી રીતે જોડાયેલું છે, જે વેપાર અને પ્રવાસન બંને માટે મહત્વપૂર્ણ છે.

કુદરતી સૌંદર્ય, ધાર્મિક આસ્થા, કૃષિ સમૃદ્ધિ અને માનવતાની ગરમાવો—આ બધું એકસાથે મળે ત્યારે બનાસકાંઠા બને છે. આ જિલ્લો માત્ર સરહદનો વિસ્તાર નથી, પરંતુ ગુજરાતની શક્તિ, સંસ્કૃતિ અને સંભાવનાઓનું જીવંત પ્રતિક છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
My District My Identityમારો જિલ્લો મારી ઓળખbanaskanthaબનાસકાંઠા

Trending news