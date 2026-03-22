મારો જિલ્લો મારી ઓળખ : ભોમિયા વિના મારે ભમવાતા ડુંગરા... ના સર્જકની ભૂમિ, ગુજરાતના આ જિલ્લાને કેમ કહેવાય છે શૂરવીરોનું શહેર?
My District My Identity : ગુજરાતનો દરેક જિલ્લો ભાષા, સાહિત્ય, વિસ્તાર, પહેરવેશ, ખાણીપીણીમાં વિવિધતા ધરાવે છે, અને તે જ તેની આગવી ઓળખ છે. ZEE 24 કલાકના પ્લેટફોર્મ પર ગુજરાતના 33 જિલ્લાઓની ગાથા અમે રજૂ કરવા જઈ રહ્યાં છે. આ જિલ્લાની કહાની અમે તમને જણાવીશું.
My District My Identity : 'ભોમિયા વિના મારે ભમવાતા ડુંગરા'... જેવી પ્રકૃતિપ્રેમથી છલકાતી પંક્તિઓના સર્જક જ્ઞાનપીઠ પુરસ્કાર વિજેતા કવિ ઉમાશંકર જોશીની જન્મભૂમિ એટલે સાબરકાંઠા જિલ્લો. અરવલ્લીની ગિરિમાળાઓથી ઘેરાયેલો આ જિલ્લો કુદરતી સૌંદર્ય, ઐતિહાસિક ધરોહર અને સંસ્કૃતિનો અદભૂત ખજાનો છે. અહીંના ડુંગરો, જંગલો, ઝરણાં અને ગુફાઓ પ્રકૃતિ પ્રેમીઓને મંત્રમુગ્ધ કરી દે તેવા છે. જાણે કુદરતે ખુદ અહીં પોતાની કળા ઊતારી હોય.
ઈડરિયા ગઢ, ઈતિહાસ અને આધ્યાત્મિકતાનો સંગમ
સાબરકાંઠાની ઓળખમાં સૌથી આગવું સ્થાન એટલે ઈડરિયા ગઢ. આ ઐતિહાસિક ગઢ પર ચડતાં જ એક અનોખો અનુભવ થાય છે. પવનની સૂરાવલી અને પથ્થરોની શાંતિ વચ્ચે ઈતિહાસ જીવંત થઈ ઊભો રહે છે. ગઢનો ઈતિહાસ ખૂબ જ રસપ્રદ અને ગૌરવશાળી રહ્યો છે. ગઢ પર આવેલું વ્રજેશ્વરી માતાજીનું મંદિર ગુફામાં આવેલું છે. માતા વૈષ્ણોદેવી પણ ગુફામાં બિરાજમાન છે. ગઢ પર આવેલું વ્રજેશ્વરી માતાજીનું મંદિર આધ્યાત્મિકતા અને આસ્થાનું કેન્દ્ર છે. માન્યતા છે કે નિસંતાન દંપતી અહીં માનતા રાખે તો તેમની ઈચ્છા પૂર્ણ થાય છે. ખાસ વાત એ છે કે ઈડર શહેરમાં કોઈ પણ સમાજમાં લગ્ન થાય તો મિંઢળ છોડાવા માટે વ્રજેશ્વરી માતાજીના દર્શન કરવા જવું પડે છે. આ મંદિર પ્રકૃતિના ખોળે એક શાંતિપૂર્ણ અને દિવ્ય અનુભવ કરાવે છે.
આધ્યાત્મથી મનોરંજનઃ ઈડરિયા ગઢની ખાસ વાત
ઈડરિયા ગઢ પર જ આવેલા છે જૈન દેરાસર, જ્યાં આધ્યાત્મિકતા અને શાંતિનો અનુભવ થાય છે. આ જ ગઢ પર ગુજરાતી ફિલ્મ 'અમદાવાદનો રીક્ષાવાળો' નું શૂટિંગ પણ થયું હતું, જેના કારણે આ સ્થળને લોકપ્રિયતા મળી છે. તો બોલિવુડની ફિલ્મ 'જયેશભાઈ જોરદાર' નું શૂટિંગ પણ આ જ ઈડરમાં થયું હતું. વર્ષ 2022માં રણવીર સિંહ, શાલિની પાંડે, રત્ના પાઠક શાહ અને બોમન ઈરાની જેવા કલાકારોની આ ફિલ્મના કેટલાક મહત્વના સીન્સ અને દ્રશ્યો ઈડર શહેર અને ઈડરિયા ગઢ વિસ્તારમાં ફિલ્માવવામાં આવ્યા હતા. આજકાલ ફોટોગ્રાફી અને ટ્રેકિંગ માટે યુવાનોમાં આ સ્થળ ખૂબ લોકપ્રિય બનતું જઈ રહ્યું છે.
હરિયાળું હૃદય, શૂરવીરો અને દેશસેવાનું ગૌરવ
સાબરકાંઠા જિલ્લો કૃષિ અને પશુપાલનમાં અગ્રેસર છે. અહીં આવેલી સાબર ડેરી લાખો પશુપાલકો માટે જીવનરેખા સમાન છે અને સહકારી ક્ષેત્રમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપે છે. મકાઈ, ઘઉં, કઠોળ અને શાકભાજીના ઉત્પાદનમાં પણ જિલ્લો આગવું સ્થાન ધરાવે છે. આ જિલ્લો શૂરવીરોનો જિલ્લો તરીકે પણ ઓળખાય છે, કારણ કે અહીંથી અનેક યુવાનો ભારતીય સેનામાં સેવા આપી રહ્યા છે, જે જિલ્લાની દેશપ્રેમી ભાવનાનું પ્રતિબિંબ છે.
પ્રકૃતિ, પરંપરા અને સંસ્કૃતિનો સમન્વય
સાબરકાંઠા જિલ્લાની સાંસ્કૃતિક ઓળખ તેની આગવી બોલી અને લોકપરંપરામાં જોવા મળે છે. અહીં અનેક મેળાઓ અને ઉત્સવો ઉજવાય છે, જેમાં ગુણભાંખરીનો ચિત્રવિચિત્ર મેળો વિશેષ આકર્ષણ ધરાવે છે. આ મેળો આદિવાસી સંસ્કૃતિ અને પરંપરાનો જીવંત પ્રતિબિંબ છે, જ્યાં રંગ, સંગીત અને પરંપરાનું અદભૂત મિલન જોવા મળે છે.
ધાર્મિક અને ઐતિહાસિક સ્થળોનો ખજાનો
આ જિલ્લો ઐતિહાસિક અને ધાર્મિક સ્થળોથી પણ સમૃદ્ધ છે. ખેડબ્રહ્મામાં આવેલું અંબાજી માતાજીનું મંદિર અને ગુજરાતનું એકમાત્ર બ્રહ્માજી મંદિર અહીં સ્થિત છે. ઉપરાંત સપ્તેશ્વર, વિરેશ્વર અને પોળોનું રમણીય જંગલ પ્રવાસીઓ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર છે, જ્યાં પ્રાચીન મંદિરોના અવશેષો અને હરિયાળીનો અદ્ભુત સંગમ જોવા મળે છે.
ઉદ્યોગ અને વિકાસનું કેન્દ્રબિંદુ
સાબરકાંઠા જિલ્લો ઉદ્યોગક્ષેત્રમાં પણ આગળ વધી રહ્યો છે. હિંમતનગર ખાતે લાકડાના ફર્નિચર ઉદ્યોગનો વિકાસ થયો છે, જ્યારે ક્વોરી ઉદ્યોગ પણ અહીં મજબૂત રીતે ઉભો થયો છે. ખાસ વાત એ છે કે આકોદરા ગામ ખાતે સમગ્ર ભારતની પ્રથમ એનિમલ હોસ્ટેલ આવેલી છે, જે પશુપાલન ક્ષેત્રમાં નવીનતાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે અને દેશભરમાં ચર્ચાનો વિષય બની છે.
જ્યાં છે એશિયાનો સૌથી મોટો ચિનાઈ માટીનો જથ્થો છે
ખનિજ સંપત્તિની દૃષ્ટિએ પણ સાબરકાંઠા મહત્વપૂર્ણ છે. ઈડર તાલુકાના અરસોદિયા ખાતે એશિયાનો સૌથી મોટો ચિનાઈ માટીનો જથ્થો આવેલો છે, જ્યારે એકલારા વિસ્તારમાં પણ ચિનાઈ માટી મળે છે, જે સિરામિક ઉદ્યોગ માટે અત્યંત ઉપયોગી છે.
ડુંગરા, જંગલ અને ઈતિહાસનો સંગમ
પ્રશાસનિક રીતે સાબરકાંઠા જિલ્લો 1976માં અસ્તિત્વમાં આવ્યો હતો. તેનું મુખ્ય મથક હિંમતનગર છે, જે ગાંધીનગરથી લગભગ 60 કિમી અને અમદાવાદથી લગભગ 78 કિમી દૂર આવેલું છે. આ જિલ્લો રાજસ્થાન, બનાસકાંઠા, મહેસાણા, ગાંધીનગર અને અરવલ્લી જિલ્લાઓથી ઘેરાયેલો છે.
સાબરકાંઠાએ અનેક રાજકીય હસ્તીઓ, કવિઓ અને લેખકોને જન્મ આપ્યો છે. આ જિલ્લામાંથી પ્રફુલ પટેલ જેવા નેતાઓએ રાજ્ય અને દેશસ્તરે મહત્વપૂર્ણ સેવાઓ આપી છે.
પ્રકૃતિ પ્રેમીઓનું સ્વર્ગઃ સાબરકાંઠા
પ્રકૃતિ, પરંપરા, પરાક્રમ અને પ્રગતિ. આ ચારેય તત્વોનો સમન્વય એટલે સાબરકાંઠા જિલ્લો. ગુજરાતના નકશામાં આ જિલ્લો માત્ર એક વિસ્તાર નથી, પરંતુ એક જીવંત સંસ્કૃતિ, એક ગૌરવશાળી ઈતિહાસ અને એક પ્રેરણાદાયી ઓળખ છે, જે દરેક મુલાકાતીને ફરી ફરી અહીં આવવા પ્રેરણા આપે છે. તો આ હતી શૂરવીરોની ભૂમિ સાબરકાંઠાની રસપ્રદ અને ગૌરવવંતી ગાથા. તમારા જિલ્લાની પણ નોખી, અનોખી અને ઐતિહાસિક વાત કરીશું નવા અંકમાં, આવજો....
