મારો જિલ્લો મારી ઓળખ : ગુજરાતનું ગૌરવ, ઈતિહાસ અને સંસ્કૃતિની જીવંત ગાથા એટલે પાટણ જિલ્લો
My District My Identity : ગુજરાતનો દરેક જિલ્લો ભાષા, સાહિત્ય, વિસ્તાર, પહેરવેશ, ખાણીપીણીમાં વિવિધતા ધરાવે છે, અને તે જ તેની આગવી ઓળખ છે. ZEE 24 કલાકના પ્લેટફોર્મ પર ગુજરાતના 33 જિલ્લાઓની ગાથા અમે રજૂ કરવા જઈ રહ્યાં છે. આ જિલ્લાની કહાની અમે તમને જણાવીશું.
My District My Identity રાજન મોદી/અમદાવાદ : એક સમયની ગુજરાતની રાજધાની... સુવર્ણ યુગનું સાક્ષી બનેલું નગર... રાજવી શાસકોની ગૌરવગાથા ગાતું શહેર... વાત છે પાટણની, અણહિલવાડ પાટણની, જે આજે પણ પોતાના ભવ્ય ઈતિહાસ અને વૈભવ માટે ઓળખાય છે.
પાટણની સ્થાપના વનરાજસિંહ ચાવડાએ સંવત 802માં કરી હતી. કહેવાય છે કે તેમણે ભરવાડ અણહિલ્લના નામ પરથી આ નગરનું નામ 'અણહિલપુર પાટણ' રાખ્યું. ત્યારબાદ સોલંકી વંશના શાસનમાં પાટણનું મહત્ત્વ વધી ગયું અને તે ગુજરાતની રાજધાની તરીકે વિકસ્યું. ભીમદેવ પહેલા, સિદ્ધરાજ જયસિંહ અને કુમારપાળ જેવા પ્રતાપી રાજાઓએ આ નગરને વૈભવના શિખરે પહોંચાડ્યું. ખાસ કરીને સિદ્ધરાજ જયસિંહનો સમય પાટણ માટે સુવર્ણ યુગ ગણાય છે.
પાટણ માત્ર રાજકીય નહીં, પરંતુ શૈક્ષણિક અને સાંસ્કૃતિક કેન્દ્ર પણ હતું. આચાર્ય હેમચંદ્રાચાર્ય જેવા મહાન વિદ્વાને અહીંથી જ્ઞાનનો પ્રકાશ ફેલાવ્યો. વ્યાકરણ, તર્કશાસ્ત્ર અને સાહિત્યમાં તેમનું યોગદાન આજે પણ અમૂલ્ય માનવામાં આવે છે.
સ્થાપત્યની દ્રષ્ટિએ પાટણ અનોખું છે. રાણી ઉદયમતી દ્વારા બંધાવવામાં આવેલી રાણીની વાવ એ વિશ્વપ્રસિદ્ધ સ્મારક છે, જે આજે યુનેસ્કોની વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટમાં સ્થાન પામેલી છે. સરસ્વતી નદીના કિનારે આવેલી આ વાવ તેની જટિલ રચના અને અદભુત શિલ્પકળા માટે વિશ્વભરમાં જાણીતી છે. આ ઉપરાંત સહસ્ત્રલિંગ તળાવ પણ પાટણના વૈભવશાળી ઈતિહાસનું પ્રતિબિંબ છે, જે મધ્યકાલીન સમયમાં જળસંચય માટે બનાવવામાં આવ્યું હતું.
આધુનિક સમયમાં પાટણ જિલ્લો 2 નવેમ્બર 1997ના રોજ અસ્તિત્વમાં આવ્યો. મહેસાણા અને બનાસકાંઠાના કેટલાક તાલુકાઓને જોડીને આ જિલ્લાની રચના કરવામાં આવી. પાટણ તેનું વડુમથક છે અને આજે તે ઉત્તર ગુજરાતનું મહત્વપૂર્ણ કેન્દ્ર છે.
પાટણમાં હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટી પણ છે, જે શિક્ષણક્ષેત્રે મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપે છે. સિદ્ધપુરનું બિંદુસરોવર માતૃ-તર્પણ માટે પ્રખ્યાત છે, જ્યારે શંખેશ્વરમાં પાર્શ્વનાથ દાદાનું જૈન મંદિર આધ્યાત્મિક કેન્દ્ર તરીકે ઓળખાય છે.
પ્રકૃતિની દ્રષ્ટિએ પાટણ જિલ્લો રણપ્રદેશની નજીક હોવાથી અહીં રેતાળ અને ખારાશવાળી જમીન જોવા મળે છે. અહીં મોટા જંગલો નથી, પરંતુ વડ, લીમડો, બાવળ અને ખીજડા જેવા વૃક્ષો જોવા મળે છે. રણ વિસ્તાર નજીક હોવાથી અહીં ઘૂડખર, સસલા અને શિયાળ જેવા પ્રાણી જોવા મળે છે. આર્થિક રીતે પાટણ ખેતી અને પશુપાલન પર આધારિત છે. નદીપટમાં બટાકા અને શાકભાજીની ખેતી થાય છે. સાથે સાથે અહીં કાંકરેજ ગાય, મહેસાણી ભેંસ અને ઊંટ જેવા પશુઓનું પાલન થાય છે.
પરંતુ પાટણની સાચી ઓળખ તેની હસ્તકલા છે, ખાસ કરીને 'પટોળા'. વિશ્વપ્રસિદ્ધ પાટણના પટોળા આજે પણ પરંપરાગત રીતે તૈયાર થાય છે. એક પટોળા બનાવવા માટે મહિનાઓ લાગે છે અને તેની કિંમત લાખોમાં હોય છે. આ કળા આજે માત્ર થોડા કુટુંબો જ જીવંત રાખી રહ્યા છે. આ ઉપરાંત મશરૂ કપડાં, માટીના વાસણો અને કારીગરી પણ પાટણની વિશેષતા છે.
પાટણ માત્ર એક જિલ્લો નથી. પરંતુ ગુજરાતના ગૌરવ, ઈતિહાસ અને સંસ્કૃતિની જીવંત ગાથા છે. અણહિલવાડ પાટણ આજે પણ પોતાના ભૂતકાળના વૈભવને ગર્વથી સંભાળી રહ્યું છે, અને દરેક ગુજરાતીના હૃદયમાં વિશેષ સ્થાન ધરાવે છે. જય ગુર્જરદેશ....
