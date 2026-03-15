મારો જિલ્લો મારી ઓળખ : મહેસાણા ગુજરાતની રાજકીય લેબોરેટરી કેમ કહેવાય છે? મેહોણીઓ મોજિલા કેમ કહેવાય છે, જાણો
My District My Identity : ગુજરાતનો દરેક જિલ્લો ભાષા, સાહિત્ય, વિસ્તાર, પહેરવેશ, ખાણીપીણીમાં વિવિધતા ધરાવે છે, અને તે જ તેની આગવી ઓળખ છે. ZEE 24 કલાકના પ્લેટફોર્મ પર ગુજરાતના 33 જિલ્લાઓની ગાથા અમે રજૂ કરવા જઈ રહ્યાં છે. આ જિલ્લાની કહાની અમે તમને જણાવીશું.
My District My Identity : ઉત્તર ગુજરાતનું પ્રવેશદ્વાર ગણાતો મહેસાણા જિલ્લો માત્ર ભૌગોલિક રીતે જ નહીં, પરંતુ રાજકીય, ઐતિહાસિક, આર્થિક અને સાંસ્કૃતિક રીતે પણ ગુજરાતના સૌથી મહત્વપૂર્ણ જિલ્લાઓમાં સ્થાન ધરાવે છે. રાજ્યની 'રાજકીય લેબોરેટરી' તરીકે ઓળખાતા આ જિલ્લામાંથી અનેક એવા નેતાઓ ઊભા થયા છે, જેમણે રાજ્ય અને દેશની રાજનીતિમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી છે. મહેસાણા જિલ્લો સહકારી ચળવળ, કૃષિ વિકાસ, ઔદ્યોગિક પ્રગતિ અને સાંસ્કૃતિક વૈવિધ્યનો અનોખો સમન્વય રજૂ કરે છે...
પ્રભાવશાળી જિલ્લાઓમાં સૌથી આગળ કેમ?
મહેસાણાની ઓળખ માત્ર રાજકારણ સુધી મર્યાદિત નથી. આ જિલ્લો ગુજરાતના દૂધ ઉદ્યોગમાં પણ અત્યંત મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. અહીં સ્થિત દૂધસાગર ડેરી એ ભારતની સૌથી મોટી સહકારી ડેરી સંસ્થાઓમાંની એક ગણાય છે, જેના કારણે હજારો ખેડૂતો અને પશુપાલકો આર્થિક રીતે સશક્ત બન્યા છે. દૂધ ઉત્પાદન અને સહકારી આંદોલનમાં મહેસાણાનો ફાળો સમગ્ર દેશમાં નોંધપાત્ર રહ્યો છે.
સમૃદ્ધ ઈતિહાસ, આસ્થાના અનેક કેન્દ્રો
ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ પણ મહેસાણા જિલ્લો વિશેષ મહત્વ ધરાવે છે. અહીં આવેલું બહુચરાજી મંદિર ગુજરાતના ચાર મુખ્ય શક્તિપીઠોમાંથી એક છે, જ્યાં દેશભરના લાખો શ્રદ્ધાળુઓ દર્શન માટે ઉમટે છે. તો તારંગા પર્વત પર આવેલું અજિતનાથ જૈન મંદિર, ઐતિહાસિક મોઢેરાનું વિશ્વવિખ્યાત સૂર્યમંદિર અને મહાભારત સાથે જોડાયેલું દંઢાવ્ય વન જેવા અનેક પૌરાણિક સ્થળો મહેસાણાની ધાર્મિક પરંપરાને ઉજાગર કરે છે.
પ્રાચીન સંસ્કૃતિથી આધુનિક ઓળખ સુધીની યાત્રા
પુરાતત્વીય દૃષ્ટિએ પણ મહેસાણા જિલ્લો ખૂબ સમૃદ્ધ છે. ખાસ કરીને વડનગર શહેરમાં થયેલા ખોદકામ દરમિયાન મળેલા અવશેષો દર્શાવે છે કે અહીં હજારો વર્ષ જૂની સંસ્કૃતિ અને નગરયોજનાનો વિકાસ થયો હતો. પ્રાચીન સમયમાં વડનગર વેપાર અને સંસ્કૃતિનું મહત્વપૂર્ણ કેન્દ્ર હતું. આજ વડનગર દેશના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની જન્મભૂમિ તરીકે વિશ્વભરમાં વિખ્યાત છે.
રાજ્યની રાજકીય લેબોરેટરી કેમ કહેવાય છે?
મહેસાણા જિલ્લો રાજકીય નેતૃત્વ માટે પણ જાણીતો રહ્યો છે. દેશના ગૃહમંત્રી અમિત શાહનું રાજકીય જીવન પણ ઉત્તર ગુજરાત સાથે ઘનિષ્ઠ રીતે જોડાયેલું છે. અમિત શાહ પણ જૂના મહેસાણા જિલ્લાના જ વતની છે...તો પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલ, ઉત્તર પ્રદેશના રાજ્યપાલ આનંદીબેન પટેલ, કેબિનેટ મંત્રી ઋષિકેશ પટેલ, પૂર્વ ગૃહ રાજ્યમંત્રી રજની પટેલ સહિત અનેક નેતાઓએ ગુજરાતની રાજકીય દિશાને પ્રભાવિત કરી છે.
મેહોણી બોલી, લોકસંસ્કૃતિની આગવી ઓળખ
આ જિલ્લાની સામાજિક રચના પણ ખૂબ વૈવિધ્યસભર છે. અહીં પાટીદાર અને ઠાકોર સમાજની મોટી વસતી છે, પરંતુ સાથે જ અઢારે વર્ણના લોકો અહીં સહઅસ્તિત્વ સાથે રહે છે. આ વિવિધતા મહેસાણાની સંસ્કૃતિને અનોખી ઓળખ આપે છે. અહીંની લોકપરંપરા, મેળાઓ, આગવી 'મેહોણી બોલી' અને લોકજીવન આ પ્રદેશની જીવંત ઓળખ છે.
શહેરની સ્થાપનાથી સમૃદ્ધીની સફર
મહેસાણાનો ઈતિહાસ પણ ખૂબ રસપ્રદ છે. શહેરની સ્થાપના મેસાજી ચાવડાએ કરી હતી. સમય જતાં મહેસાણા વેપાર, કૃષિ અને ઉદ્યોગનું મહત્વપૂર્ણ કેન્દ્ર બન્યું. ગાયકવાડ શાસનકાળમાં મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડને મહેસાણા પ્રત્યે વિશેષ પ્રેમ હતો, જેના પરિણામે અહીં અનેક વિકાસકાર્યો હાથ ધરાયા. આજે પણ મહેસાણામાં ઉભેલો સયાજીરાવનો રાજમહેલ તે સમયની ભવ્યતાનો સાક્ષી છે.
ઈતિહાસ, આસ્થા અને વિકાસનો સંગમ
વાત કૃષિની હોય, ઉદ્યોગોની હોય, સહકારી ચળવળની હોય કે રાજકારણની. મહેસાણા હંમેશા આગળ રહ્યું છે. ગુજરાતના વિકાસમાં આ જિલ્લાનો ફાળો અત્યંત મહત્વપૂર્ણ રહ્યો છે. તેથી જ મહેસાણા માત્ર એક જિલ્લો નથી, પરંતુ ઈતિહાસ, સંસ્કૃતિ, પરંપરા અને પ્રગતિનું જીવંત પ્રતિક બનીને ગુજરાતના ગૌરવને વધુ ઉજ્જવળ બનાવે છે. આ છે મોજિલા મેહોણાની રસપ્રદ અને ગૌરવગાથા. તમારા જિલ્લાની પણ ઝંઝાવાતી વાત કરીશું નવા અંકમાં. આવજો.
