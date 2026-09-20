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ભરૂચના અંકલેશ્વરમાં રહસ્યમય મોત: બર્થડે પાર્ટીમાં ગયેલા 2 યુવાનોના મોત, 2 ICU માં; ડ્રગ્સ કે પેનકિલરનો ઓવરડોઝ?

ભરૂચના અંકલેશ્વરમાં બે યુવાનોના શંકાસ્પદ મોત બાદ હડકંપ મચી ગયો છે. આ બંનેના મોત બાદ મોટા-મોટા સવાલો ઉઠી રહ્યાં છે. પ્રાથમિક વિગત અનુસાર પેનકિલરના ઓવરડોઝ બાદ હાર્ટ એટેકના કારણે બંનેના મોત થયા છે. બીજીતરફ આ મામલે પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 20, 2026, 09:28 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 09:30 PM IST
ભરૂચના અંકલેશ્વરમાં રહસ્યમય મોત: બર્થડે પાર્ટીમાં ગયેલા 2 યુવાનોના મોત, 2 ICU માં; ડ્રગ્સ કે પેનકિલરનો ઓવરડોઝ?

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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