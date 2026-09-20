/ભરૂચના અંકલેશ્વરમાં રહસ્યમય મોત: બર્થડે પાર્ટીમાં ગયેલા 2 યુવાનોના મોત, 2 ICU માં; ડ્રગ્સ કે પેનકિલરનો ઓવરડોઝ?

જન્મદિવસની પાર્ટીનો આનંદ અચાનક માતમમાં ફેરવાય ત્યારે શું થાય? સવાલોના ઘેરામાં ઘેરાયેલું ભરૂચનું અંકલેશ્વર...જ્યાં બે આશાસ્પદ યુવાનોના રહસ્યમય મોત થયા છે...પોલીસ કહે છે 'પેનકિલરનો ઓવરડોઝ કે હાર્ટ એટેક'... પણ સવાલ એ છે કે જો સામાન્ય દવા હતી, તો રાતોરાત ત્રણ શંકાસ્પદોને કેમ દબોચવામાં આવ્યા? શું અંકલેશ્વરમાં યુવાધનને બરબાદ કરતું ડ્રગ્સનું નેટવર્ક છાવરવા માટે આ થિયરી ઘડાઈ રહી છે? આવો જોઈએ સનસનીખેજ અહેવાલ.
બે યુવાનોના મોત...ત્રણ શંકાસ્પદો કસ્ટડીમાં
બે આશાસ્પદ યુવાનોના કરૂણ મોત...બે યુવાનો હોસ્પિટલના ICU માં સારવાર હેઠળ...અને સ્થાનિક સ્તરે આખા ભરૂચના અંકલેશ્વરમાં એક જ ચર્ચા છે કે આ યુવાનો ઝેરી ડ્રગ્સના ઈન્જેક્શનનો ભોગ બન્યા છે!...પરંતુ પોલીસનું તારણ છે કે પેનકિલરના ઓવરડોઝના કારણે બે યુવાનો મોતને ભેટ્યા. સવાલ એ છે કે શું અંકલેશ્વરમાં ડ્રગ્સના નેટવર્કને છાવરવા માટે આ થિયરી ઘડવામાં આવી રહી છે?
અંકલેશ્વરના સારંગપુર ગામ પાસેથી જીતાલી ગામના 24 વર્ષીય ફરમાન અલી અને 25 વર્ષીય રાહુલસિંહ ઉર્ફે બિલ્લાના શંકાસ્પદ હાલતમાં મૃતદેહ મળતા ચકચાર મચી ગઈ છે...બંને યુવાનો રાત્રે જન્મદિવસની પાર્ટીમાં જવાનું કહીને નીકળ્યા હતા, પણ સવારે તેમના મોતના સમાચાર આવ્યા!
એક તરફ પોલીસ કેમેરા સામે પેનકિલરની રાગ આલાપી રહી છે, તો બીજી તરફ આ જ કેસમાં પોલીસે ત્રણ શંકાસ્પદ શખ્સોને રાતોરાત કસ્ટડીમાં લીધા છે!...જો આ સામાન્ય પેનકિલરનો મામલો હોય તો પોલીસે મધરાતે ઈન્જેક્શન સપ્લાય કરનારાને કેમ કસ્ટડીમાં લીધા?...અંકલેશ્વર DYSP ડૉ. કુશલ ઓઝાના જણાવ્યા મુજબ, પ્રાથમિક તપાસમાં હાર્ટ એટેકની શક્યતા છે, પણ જનતાનો આક્રોશ કહી રહ્યો છે કે જો આજે આ મામલાને દબાવી દેવાયો, તો અંકલેશ્વરનું યુવાધન નશાના આ રાક્ષસના મોઢામાં હોમાઈ જશે!...
પોલીસે બંને મૃતદેહોના વિસેરાના સેમ્પલ ફોરેન્સિક લેબોરેટરીમાં મોકલી તો આપ્યા છે...ફોરેન્સિક લેબનો સાયન્ટિફિક રિપોર્ટ દૂધનું દૂધ અને પાણીનું પાણી કરે છે, કે પછી અંકલેશ્વર પોલીસ પોતાના કાગળ પરની 'પેનકિલર' વાળી થિયરી સાચી સાબિત કરીને ફાઈલ બંધ કરી દે છે! સૌની નજર હવે FSL ના અસલી રિપોર્ટ પર છે!...
જરા વિચારો...બે આશાસ્પદ યુવાનોના રહસ્યમય મોત થાય અને બીજા બે યુવાનો હોસ્પિટલના આઈસીયુ બેડ પર જિંદગી અને મોત વચ્ચે જોલા ખાતા હોય! સ્થાનિક જનતા અને પીડિત પરિવારો ચીસો પાડીને કહી રહ્યા છે કે આ યુવાધનને બરબાદ કરતું 'મોતના ઈન્જેક્શન' અને ડ્રગ્સનું નેટવર્ક છે...શું અંકલેશ્વરમાં સક્રિય ડ્રગ્સ માફિયાઓનું કોઈ મોટું કૌભાંડ છાપરે ચડે તેમ છે એટલે પોલીસ ભીનું સંકેલવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે? આખરે આ મોત પાછળનું અસલી સત્ય શું છે...તે તપાસ અને રિપોર્ટ બહાર જ બહાર આવશે?.