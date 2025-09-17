Prev
મહાસત્તાને જેણે ઝૂકાવી તે 'નમો'ની કહાની! આ છે ચા વેચનારથી વૈશ્વિક નેતા બનવા સુધીની 24 વર્ષથી સફર

Narendra Modi 75th Birthday: હવે વાત કરીએ એક એવા વ્યક્તિત્વની...જેણે શિખરો સર કર્યા, પોતાની આકરી મહેનતથી દેશની શક્તિશાળી બનાવ્યો, વિશ્વની મહાસત્તાઓની પણ ઝૂકાવી અને દેશવાસીઓનો ભરપૂર પ્રેમ જીત્યો...વાત છે, નરેન્દ્ર દામોદરદાસ મોદીની...પ્રધાનમંત્રી મોદીનો આજે જન્મદિવસ છે. ત્યારે આવો તેમની 24 વર્ષની સત્તાની સફરને સમજીએ.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Sep 17, 2025, 10:52 AM IST

મહાસત્તાને જેણે ઝૂકાવી તે 'નમો'ની કહાની! આ છે ચા વેચનારથી વૈશ્વિક નેતા બનવા સુધીની 24 વર્ષથી સફર

Narendra Modi 75th Birthday: એક એવા નેતા જેમણે ન માત્ર ભારતનું નસીબ બદલ્યું, પરંતુ વૈશ્વિક મંચ પર ભારતની એક અલગ ઓળખ ઉભી કરી. વાત છે દેશના લોકપ્રિય પ્રધાનમંત્રી, કટ્ટર દેશભક્ત અને સફળતાના શિલ્પી નરેન્દ્ર દામોદરદાસ મોદીની...2001માં ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લઈને નરેન્દ્ર મોદીએ એક નવા યુગની શરૂઆત કરી. 2001થી 2014 સુધી, ગુજરાતના વિકાસનું મૉડેલ એટલું મજબૂત બન્યું કે તેની ગૂંજ વિશ્વભરમાં પહોંચી. ભૂકંપ જેવી આફતો હોય કે રાજકીય પડકારો, મોદીજીએ દરેક મુશ્કેલીને તકમાં બદલી, ગુજરાતને વાઈબ્રન્ટ ગુજરાતનું નામ આપ્યું. 

2014માં, નરેન્દ્ર મોદીએ દેશના પ્રધાનમંત્રી તરીકે ગાદી સંભાળી, અને ત્યારથી ભારતે ક્યારેય પાછું વળીને જોયું નથી. 18-18 કલાકની તનતોડ મહેનત, દેશસેવાનો જુસ્સો અને દેશવાસીઓની ભલાઈનું લક્ષ્ય...આ બધાએ ભારતને વિશ્વની ચોથી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બનાવી. ટૂંક સમયમાં જ ભારત ત્રીજા નંબરે પહોંચવા માટે તૈયાર છે. આજે વિશ્વનો સૌથી શક્તિશાળી દેશ અમેરિકા પણ ભારતની શક્તિને માને છે. 

રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ રોકવા માટે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ભારતની મદદ માંગે છે. આ એ ભારત છે, જે મોદીજીના નેતૃત્વમાં વૈશ્વિક શક્તિ બન્યું છે. દેશના ગરીબો માટે આયુષ્માન ભારત, ઉજ્જવલા યોજના, સ્વચ્છ ભારત જેવી યોજનાઓએ કરોડો લોકોનું જીવન બદલ્યું. સંરક્ષણ ક્ષેત્રે પાકિસ્તાનને દિવસે તારા બતાવ્યા, તો દેશના દરેક વર્ગનું દિલ જીત્યું. જનતાએ 2014, 2019 અને 2024માં પ્રચંડ બહુમતીથી મોદીજી પર ભરોસો બતાવ્યો. વિપક્ષ ભલે ગમે તે દાવા કરે, પણ સત્ય એ છે કે મોદીજીની કામગીરીએ દેશને નવી ઊંચાઈઓ આપી છે.

2029ની ચૂંટણીમાં પણ જનતા તેમના કામોને કારણે ફરી એકવાર વિજય અપાવશે, એમાં કોઈ શંકા નથી. રાહુલ ગાંધી ભલે યુવા નેતૃત્વની વાતો કરે, પરંતુ મોદીજીની કામ કરવાની શૈલી સામે તેઓ ફિકા પડે છે. જ્યાં સુધી દેશમાં મોદી યુગ છે, ત્યાં સુધી વિપક્ષનું પ્રધાનમંત્રી બનવાનું સપનું સપનું જ રહેશે. એક સામાન્ય ચા વેચનારથી લઈને વૈશ્વિક નેતા સુધીની તેમની સફર દરેક યુવાન માટે પ્રેરણાદાયી છે. નરેન્દ્ર મોદીએ સાબિત કર્યું છે કે સખત મહેનત અને દેશભક્તિથી કંઈપણ અશક્ય નથી. 

Narendra Modi 75th Birthdaynarendramodipm modimodi birthdayModi StyleModi jacketKhadi ClothesIndian PMModi LookModi Fashion

