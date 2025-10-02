મા નર્મદા છલોછલ: 'નર્મદે સર્વદે' ગુજરાતની જીવાદોરી સમાન ડેમ છલકાયો, જાણો હાલની સ્થિતિ...
Narmada Dam: નર્મદે સર્વદે માં નર્મદા છલોછલ. ઉપરવાસમાંથી 78,880 ક્યુસેક પાણીની આવક, જેની સામે 75,095 ક્યુસેક પાણીની જાવક. નર્મદા ડેમના 3 દરવાજા 1 મીટર ખુલ્લા. હાલ નર્મદા ડેમની સપાટી 138.68 મીટર. નર્મદા ડેમની મહત્તમ સપાટી 138.68 મીટર. એક વર્ષ સુધી ગુજરાતને સિંચાઈ અને પીવાનું પાણી આપવામાં ડેમ સક્ષમ. નર્મદા ડેમ છલોછલ થતા RBPH CHPHના પાવર હાઉસ ધમધમીયા. રોજનું 3 કરોડ કરતા વધુ વીજ ઉત્પાદન. નર્મદા ડેમ 100 ટકા ભરાયો.
Trending Photos
Narmada Dam: હાલમાં નર્મદા ડેમની સપાટી તેની મહત્તમ સપાટી 138.68 મીટર પર પહોંચી ગઈ છે, એટલે કે ડેમ 100 ટકા ભરાઈ ચૂક્યો છે. ડેમમાં ઉપરવાસમાંથી 78,880 ક્યુસેક પાણીની આવક થઈ રહી છે, જેની સામે ડેમની સલામતી જાળવવા માટે હાલમાં 75,095 ક્યુસેક પાણીની જાવક કરવામાં આવી રહી છે. પાણીના યોગ્ય નિયમન માટે ડેમના 3 દરવાજા 1 મીટર સુધી ખોલવામાં આવ્યા છે.
ગુજરાત માટે અમૃતધારા
નર્મદા ડેમ સંપૂર્ણપણે ભરાઈ જવાથી રાજ્યના ખેડૂતો અને નાગરિકોને મોટી રાહત મળી છે. આ પરિસ્થિતિને કારણે એક વર્ષ સુધી ગુજરાતને સિંચાઈ અને પીવાનું પાણી આપવામાં ડેમ સંપૂર્ણપણે સક્ષમ છે. પાણીનો આ જથ્થો રાજ્યના લાખો લોકોની તરસ છીપાવશે અને ખેતીવાડીને સમૃદ્ધ બનાવશે.
વીજ ઉત્પાદનમાં વધારો
નર્મદા ડેમ છલોછલ થતાં તેના પાવર હાઉસ RBPH (રિવર બેડ પાવર હાઉસ) અને CHPH (કેનાલ હેડ પાવર હાઉસ) પણ પૂરજોશમાં ધમધમી ઊઠ્યા છે. આ પાવર હાઉસમાંથી રોજનું ₹3 કરોડ કરતાં વધુ વીજ ઉત્પાદન થઈ રહ્યું છે, જે રાજ્યની ઊર્જાની જરૂરિયાતોને સંતોષવામાં મહત્વનો ભાગ ભજવશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે