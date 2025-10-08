Prev
ગુજરાત પોલીસની તૈયારી કરતાં ઉમેદવારો માટે ખાસ તાલીમ કાર્યક્રમનું આયોજન, આ તારીખથી શરૂ થશે પ્રોગ્રામ

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 08, 2025, 03:07 PM IST

Gujarat Police Candidates through National Defence University: રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટી (RRU) એ ગુજરાત પોલીસ, ગુજરાત પબ્લિક સર્વિસ કમિશન (GPSC), ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડ (GPRB) અને ગુજરાત સબઓર્ડીનેટ સર્વિસ સિલેક્શન બોર્ડ (GSSSB) માં જોડાવા ઈચ્છુક ઉમેદવારો માટે એક ખાસ વ્યાપક સપ્તાહાંત તાલીમ કાર્યક્રમ શરૂ કરવાની જાહેરાત કરી છે. આ પહેલ ગુજરાતમાં ભાવિ કાયદા અમલીકરણ અને જાહેર સેવા કર્મચારીઓની તૈયારી અને વ્યાવસાયિક ક્ષમતા વધારવાની RRUની પ્રતિબદ્ધતાને દર્શાવે છે.

તાલીમ કાર્યક્રમની વિગતો
આ વિશિષ્ટ કાર્યક્રમ એક મહિનાના સમયગાળા માટે દર શનિવારે ચલાવવા માટે તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. તે 1 નવેમ્બર, 2025 થી શરૂ થશે અને 22 નવેમ્બર, 2025ના રોજ સમાપ્ત થશે, જેમાં કુલ ચાર શનિવારનો સમાવેશ થાય છે. આ તમામ સત્રો યુનિવર્સિટીના અત્યાધુનિક કેમ્પસમાં યોજાશે, જે ઉમેદવારોને શ્રેષ્ઠ શિક્ષણ વાતાવરણ પૂરું પાડશે. કાર્યક્રમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય સહભાગીઓની તૈયારી, શારીરિક કાર્યક્ષમતા અને એકંદર વ્યાવસાયિક ક્ષમતામાં નોંધપાત્ર સુધારો કરવાનો છે. આ લક્ષ્ય નિષ્ણાત પ્રશિક્ષકોની દેખરેખ હેઠળ, માળખાગત માર્ગદર્શન અને વ્યવહારુ સત્રોનો સમાવેશ કરતા કાળજીપૂર્વક રચાયેલા અભ્યાસક્રમ દ્વારા પ્રાપ્ત કરવામાં આવશે.

અભ્યાસક્રમ અને સમયપત્રક
વીકેન્ડ તાલીમ કાર્યક્રમ માટેનો અભ્યાસક્રમ વ્યાપક છે, જેમાં ઉપરોક્ત સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં સફળતા માટે મહત્વપૂર્ણ વિષયો આવરી લેવામાં આવ્યા છે. વિષયોમાં મુખ્યત્વે ભૂગોળ, ગણિત, તર્ક (રીઝનિંગ) અને NCERT તથા GCERT અભ્યાસક્રમમાંથી મેળવેલી સામગ્રીનો સમાવેશ થાય છે. આ સર્વાંગી અભિગમ શૈક્ષણિક જ્ઞાન અને વિવેચનાત્મક વિચારસરણી કૌશલ્ય બંનેને સંબોધીને ઉમેદવારોને સારી રીતે તૈયાર કરવાની ખાતરી આપે છે. આ કાર્યક્રમનો ઉદ્દેશ્ય સહભાગીઓને સ્પર્ધાત્મક પસંદગી પ્રક્રિયાઓમાં શ્રેષ્ઠ બનવા માટે જરૂરી આત્મવિશ્વાસ અને સાધનોથી સજ્જ કરવાનો છે. આ તાલીમ માટે પ્રતિ વિદ્યાર્થી રૂ. 500 ફી લેવામાં આવશે. 

વ્યાખ્યાનનું સમયપત્રક બે સત્રોમાં વહેંચાયેલું હશે:

  • સવારનો સત્ર: સવારે 10:00 થી બપોરે 01:00 વાગ્યા સુધી
  • બપોરનો સત્ર: બપોરે 02:00 થી 05:00 વાગ્યા સુધી

આ લવચીક સમયપત્રક ઉમેદવારોને તેમની સાપ્તાહિક દિનચર્યાઓમાં નોંધપાત્ર વિક્ષેપ વિના તેમની તૈયારી આગળ વધારવાની સુવિધા પૂરી પાડે છે.

રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટી (RRU) વિશે
રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટી (RRU) એ ભારત સરકારના સંસદના કાયદા દ્વારા સ્થાપિત રાષ્ટ્રીય મહત્વની સંસ્થા છે. તે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને પોલીસ વહીવટના અભ્યાસ અને સંશોધન માટે સમર્પિત છે. RRU તેના વિવિધ શૈક્ષણિક કાર્યક્રમો અને તાલીમ પહેલ દ્વારા વિવિધ સુરક્ષા ક્ષેત્રોમાં ઉચ્ચ કુશળ વ્યાવસાયિકો અને નેતાઓ વિકસાવવાનો લક્ષ્યાંક ધરાવે છે. આ તાલીમ કાર્યક્રમ ગુજરાતના યુવાનોને સરકારી સેવાઓમાં જોડાવા માટે એક ઉત્તમ તક પૂરી પાડે છે.

